Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts

À peine son rachat historique finalisé, Electronic Arts s'apprêterait à licencier massivement, encore une fois. Malgré des déclarations d'intention tournées vers l'innovation et l'intelligence artificielle, l'entreprise doit éponger une dette colossale. Une situation paradoxale alors que les dirigeants viennent d'empocher des bonus faramineux, plongeant les studios de développement dans l'incertitude.

Le rachat d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars par Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners est désormais acté. Si cette transaction marque un tournant majeur pour l'industrie du jeu vidéo, elle s'accompagne d'une restructuration financière qui risque de coûter cher aux employés de l'éditeur américain.

Une dette colossale à éponger

Pour finaliser cette acquisition historique, Electronic Arts a contracté une dette d'environ 18 milliards de dollars. Ce montage financier génère à lui seul près de 1,8 milliard de dollars d'intérêts annuels. Bien que les revenus avant impôts de l'entreprise s'élèvent à environ 1,5 milliard de dollars, ce qui lui permet théoriquement de faire face à ses obligations, la direction a promis à ses créanciers de réduire drastiquement ses dépenses.

Selon les informations partagées par le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, l'éditeur prévoit de réduire ses coûts annuels de 700 millions de dollars. Sur cette somme, 170 millions de dollars seront économisés grâce à ce que l'entreprise qualifie d'efficacités organisationnelles.

Le spectre de licenciements massifs

Derrière ce jargon financier se cache une réalité bien plus sombre pour les équipes de développement. Jason Schreier a été très clair sur la traduction de ces termes techniques.

L'Ebitda annuel d'EA est d'environ 1,5 milliard de dollars, ce qui devrait suffire pour payer les intérêts. Mais l'éditeur a déclaré aux investisseurs obligataires qu'il réduirait ses coûts annuels de 700 millions de dollars, dont 170 millions en efficacités organisationnelles. En d'autres termes : des licenciements massifs.

Cette recherche d'optimisation financière pourrait frapper de plein fouet des studios historiques. La stratégie de l'entreprise semble se tourner vers la maximisation des revenus issus de ses licences sportives annuelles et de ses jeux service à succès comme Apex Legends ou Battlefield 6.















Inquiétudes chez BioWare et bonus polémiques

Les développeurs de BioWare, studio réputé pour ses expériences narratives en solo, sont particulièrement inquiets. Dès l'annonce du rachat il y a quelques mois, plusieurs employés confiaient préparer leur portfolio, estimant que des coupes dans les effectifs n'étaient qu'une question de temps.

La situation est d'autant plus mal perçue que la direction financière se porte à merveille pour les hauts responsables. Andrew Wilson et d'autres cadres dirigeants ont récemment perçu plus de 60 millions de dollars de bonus suite au lancement réussi de Battlefield 6, alors même que l'entreprise avait déjà procédé à des licenciements plus tôt dans l'année. Les actionnaires actuels, dont font partie certains employés, recevront quant à eux 210 dollars par action suite à la conclusion de cet accord monumental.

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Quoi qu'il en soit, l'avenir ne s'annonce pas radieux pour les employés d'EA, et les joueurs pourraient aussi en pâtir. Réponse d'ici quelques mois pour voir la tournure que prendra la société.