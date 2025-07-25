Le mode battle royale de Battlefield 6 n'arriverait que plusieurs mois après la sortie du jeu

À peine dévoilé officiellement, Battlefield 6 continue de faire parler de lui avec de nouvelles rumeurs concernant son mode battle royale. Selon des informations récentes, ce mode très attendu ne serait pas disponible dès la sortie du jeu de base, mais seulement quelques mois plus tard.
Officialisé en début de semaine, Battlefield 6 a publié sa première bande-annonce hier
, avant de remettre le couvert la semaine prochaine avec la présentation du multijoueur à travers un live dédié. Mais les rumeurs agitent aussi la toile, avec cette fois des informations concernant le battle royale, qui n'arriverait pas tout de suite.
Un mode battle royale en retard par rapport au lancement initial ?
La rumeur provient du streamer Kick, rivaLxfactor
, qui affirme sur X (anciennement Twitter) avoir obtenu des informations auprès de deux sources distinctes. D'après ces informations, le mode battle royale de Battlefield 6 serait gratuit (free-to-play)
, ce qui n'était pas encore confirmé officiellement, probablement à la manière de Warzone. De plus, il serait disponible uniquement plusieurs mois après la sortie initiale du jeu.
Cependant, rivaLxfactor précise bien que ces informations pourraient encore évoluer d'ici au lancement officiel. Elles ne proviennent pas directement d'EA ou de DICE, et doivent donc être considérées avec précaution.
Des détails déjà révélés par des dataminers
Plusieurs dataminers avaient déjà trouvé des indices concrets sur ce mode battle royale dans la version alpha de Battlefield LABS. Selon les fuites, la carte serait basée en Californie
. Les joueurs arriveraient sur le champ de bataille à bord d'un hélicoptère CH-47 Chinook
pendant qu'un anneau destructeur mystérieux appelé « NXC »
remplacerait la traditionnelle tempête vue dans d'autres battle royale.
Ces éléments, bien que très intéressants, restent encore à l'état de développement et pourraient changer d'ici au lancement officiel.
Plus de précisions attendues le 31 juillet
D'autres informations officielles sur le mode multijoueur (et potentiellement le mode battle royale) seront dévoilées lors du live stream officiel du jeu prévu pour le 31 juillet 2025
. Cet événement pourrait lever le voile sur les intentions réelles d'EA concernant ce mode tant attendu, mais aussi donner plus de détails sur Battlefield 6
, en précisant par exemple sa date de sortie, qui n'est plus une énigme puisque EA en personne l'a fait fuiter (le titre devrait sortir le 10 octobre).
Un choix stratégique risqué pour EA ?
Cette décision de lancer le mode battle royale plusieurs mois après la sortie initiale pourrait être à double tranchant pour EA. Si cela permet au studio de finaliser pleinement ce mode très ambitieux, elle pourrait également frustrer une partie de la communauté, habituée à disposer d'un tel mode dès la sortie. Reste à savoir si ce délai supplémentaire sera perçu positivement, permettant une expérience finale optimale, ou s'il sera au contraire mal reçu par les joueurs.
D'autant plus que le genre est maintenant largement dépassé. Outre Fortnite
qui arrive à perdurer avec d'autres expériences, seul PUBG
arrive à réunir encore les joueurs. Apex Legends
, lui, continue de couler depuis plusieurs mois.
commentaire (0)