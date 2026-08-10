Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam

La suppression inattendue de plusieurs modes de jeu très appréciés sur Battlefield 6 a poussé un joueur à demander un remboursement sur Steam. Contre toute attente, la plateforme a accepté malgré ses 470 heures de jeu, créant un précédent qui pourrait bouleverser la politique de retour de l'industrie.

Une décision inattendue de la part de Steam

La communauté de Battlefield 6 a récemment exprimé son mécontentement suite au retrait soudain de modes de jeu emblématiques tels que le mode Conquête, le Match à mort en escouade et la Ruée. Ces disparitions ont frustré de nombreux habitués qui ne retrouvaient plus les expériences multijoueur sur lesquelles ils passaient le plus clair de leur temps. Face à cette situation, un joueur particulièrement déçu a décidé de contacter le support de Steam pour exiger un remboursement pur et simple.

Dans sa requête, le joueur a souligné que plusieurs modes de jeu, pourtant mis en avant sur le site officiel de Battlefield, avaient été retirés sans aucun préavis. Bien qu'il ait accumulé plus de 470 heures de jeu depuis le lancement, l'agent du support de Steam a estimé que cette suppression n'était pas normale. À la surprise générale, la plateforme a procédé au remboursement intégral des 109 dollars déboursés pour l'édition Fantôme du jeu. Le joueur a partagé une capture d'écran sur Reddit de son historique d'achats pour prouver ses dires.

Un dangereux précédent pour les jeux multijoueurs

Bien que ces affirmations reposent sur les déclarations d'un seul individu et une capture d'écran, la situation soulève de nombreuses questions. Le studio de développement avait pourtant communiqué sur la mise en rotation de ces modes de jeu. Afin d'éviter de diviser la communauté et de se retrouver avec des serveurs vides, les développeurs ont temporairement retiré certaines sélections pour les proposer sous forme d'événements hebdomadaires. L'objectif était d'inciter les joueurs à diversifier leurs sessions et de maintenir une population active sur l'ensemble des serveurs.















Le remboursement accordé par Steam apparaît donc comme une solution définitive à un problème temporaire. Cette largesse pourrait ouvrir la porte à des vagues de demandes similaires. Si un joueur peut se faire rembourser un titre après des centaines d'heures de jeu sous prétexte qu'un mode a disparu, les équipes de support de Steam risquent d'être submergées par des requêtes identiques. La politique de remboursement de la plateforme stipule normalement qu'un jeu peut être rendu sans condition s'il a été acheté il y a moins de deux semaines et joué moins de deux heures. Les requêtes hors de ces critères sont examinées au cas par cas.

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L'auteur de la demande initiale estime que cette indulgence est due à son ancienneté de 22 ans sur la plateforme, à sa bibliothèque de plus de 2500 jeux et au fait qu'il s'agissait de sa toute première demande de remboursement. Cependant, si cette jurisprudence s'applique à d'autres utilisateurs, Steam pourrait se retrouver dans une position très délicate face aux éditeurs qui modifient régulièrement le contenu de leurs jeux en direct.