Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island

Après des débuts chaotiques, Battlefield 6 tente de regagner le cœur des joueurs avec sa mise à jour majeure baptisée Top Gun. Prévue pour le 18 août, elle promet une avalanche de contenus inédits, le retour très attendu d'une carte mythique et de nouveaux modes de jeu.

Depuis son lancement en octobre dernier, le dernier né de la franchise a connu un parcours pour le moins tumultueux. Les joueurs ont rapidement pointé du doigt des problèmes récurrents liés au matchmaking, à l'enregistrement des tirs ou encore à l'équilibrage global des cartes. Toutefois, Battlefield Studios a prouvé son engagement au fil des mois pour rectifier le tir. La prochaine étape de cette rédemption porte un nom évocateur, Top Gun, et débarque le 18 août avec la ferme intention de faire revenir les joueurs sur Battlefield 6.

Le grand retour de la carte mythique Wake Island

L'influence de la saga sur le genre du tir à grande échelle n'est plus à prouver. Malgré les obstacles, la communauté reste active et ce nouveau patch pourrait bien relancer la machine de manière spectaculaire. L'attraction principale de cette mise à jour est sans conteste le retour de Wake Island, une carte emblématique chérie par les vétérans pour ses vastes espaces, idéaux pour laisser s'exprimer les combats de véhicules.

Les développeurs promettent d'ailleurs la version la plus aboutie de ce champ de bataille historique.

Repensée pour s'adapter au sandbox moderne, cette itération de l'Île Wake met davantage l'accent sur la guerre navale et les conflits à grande échelle sur terre, dans les airs et en mer. Des QG basés sur des porte-avions servent de point d'ancrage des deux côtés de la bataille, tandis que les eaux environnantes et la configuration de l'île créent de nouvelles opportunités pour le jeu en véhicule, les assauts d'infanterie et le soutien aérien.

Des modes inédits pour intensifier le conflit

L'arrivée de cette carte s'accompagne de deux nouveaux modes de jeu particulièrement alléchants : Carrier Strike et Fighter Sweep. Le premier propose un affrontement asymétrique où deux équipes doivent détruire le porte-avions adverse. La tension monte d'un cran à mesure que le navire subit des dégâts, forçant les joueurs à livrer une bataille finale haletante à l'intérieur même du bâtiment de guerre.

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De son côté, Fighter Sweep se présente comme une mission de type parcours d'obstacles pour la faction REDSEC. L'objectif est de faire grimper le score de son escouade en anéantissant les réserves et les aéronefs ennemis. Pour mener à bien ces missions périlleuses, l'arsenal s'élargit avec l'introduction du fusil de précision Interdictor et de deux avions de chasse biplaces : le F/A-81F Super Spectre et le F-74A Seacat.

Des outils créatifs et un gameplay affiné

Les amateurs du mode Portal ne sont pas oubliés. L'éditeur avancé s'enrichit de nouveaux outils expérimentaux, offrant aux créateurs sélectionnés la possibilité de modifier le terrain ou d'intégrer des éclairages précalculés. Ces ajouts permettent de sculpter les paysages en modifiant les cartes des hauteurs et en appliquant des textures variées comme l'herbe, la terre ou la roche, repoussant ainsi les limites de la création communautaire.

Enfin, l'expérience de jeu globale bénéficie d'ajustements cruciaux. Une nouvelle option de réticule de dispersion fait son apparition pour rendre la perte de précision plus lisible lors des tirs continus ou des déplacements. Les pilotes novices profiteront également d'une aide au pilotage inédite, conçue pour adoucir la courbe d'apprentissage souvent abrupte des combats aériens à grande vitesse.

Rendez-vous donc le 18 août 2026 pour découvrir cette nouvelle mise à jour, qui sera la deuxième partie de la saison 4 de Battlefield 6.