Battlefield 6 : Date et heure de la révélation du multijoueur, et comment suivre en direct

Retrouvez toutes les informations concernant la révélation du multijoueur de Battlefield 6, notamment l'heure et la date de l'événement, en plus de détails pour suivre le tout en direct.
Le 24 juillet 2025, EA et DICE ont présenté la toute première bande annonce du prochain opus de la franchise Battlefield, à savoir Battlefield 6
(ou BF 6
, si vous préférez). Cependant, les équipes en charge du soft n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et ont ainsi donné rendez-vous aux joueurs pour la révélation du mode multijoueur de Battlefield 6
.
Il se peut que vous désiriez suivre tout cela en direct. C'est pourquoi nous vous indiquons la date et l'heure de l'événement de révélation du multijoueur de Battlefield 6, tout en vous précisant comment regarder
.
Date et heure de la révélation du multijoueur de Battlefield 6
Comme annoncé dans le trailer récemment partagé ainsi que sur Twitter/X, EA et DICE ont prévu de dévoiler le mode multijoueur de Battlefield 6
lors d'un événement dédié. Ainsi, c'est le 31 juillet 2025 que nous pourrons suivre la révélation/l'annonce du multijoueur de BF 6
. D'après les dernières informations connues, l'événement devrait débuter aux alentours de 20h30 (heure française)
.
Comment suivre la révélation du multijoueur de Battlefield 6 ?
Si vous souhaitez suivre l'annonce du multijoueur de Battlefield 6 en direct
, le 31 juillet 2025, il existe une seule solution : vous rendre sur la chaîne YouTube de Battlefield, à l'heure indiquée précédemment (ou un peu avant, si vous le souhaitez). D'ailleurs, voici où vous rendre :
Maintenant que vous savez quand et comment regarder la révélation du mode multijoueur de Battlefield 6
, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la date de l'événement. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés des derniers détails partagés à cette occasion, en ce qui concerne BF 6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est attendu sur PS5, Xbox Series et PC. Selon une récente rumeur, le titre devrait arriver le 10 octobre 2025, mais EA et DICE n'ont pas confirmé cette date, pour le moment. Pour finir, sachez que vous pouvez d'ores et déjà ajouter Battlefield 6
à votre liste de souhaits, sur Steam et sur consoles.
commentaire (0)