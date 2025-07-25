Battlefield 6 : Date et heure de la révélation du multijoueur, et comment suivre en direct

Retrouvez toutes les informations concernant la révélation du multijoueur de Battlefield 6, notamment l'heure et la date de l'événement, en plus de détails pour suivre le tout en direct.

Date et heure de la révélation du multijoueur de Battlefield 6

Lock & load for the ultimate all-out war experience in #Battlefield6.



Live gameplay stream hits July 31: https://t.co/9ybuBCoyTa pic.twitter.com/CCmiGwOP7R — Battlefield (@Battlefield) July 24, 2025

Comment suivre la révélation du multijoueur de Battlefield 6 ?

YouTube → Chaîne de Battlefield

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Le 24 juillet 2025, EA et DICE ont présenté la toute première bande annonce du prochain opus de la franchise Battlefield, à savoir(ou, si vous préférez). Cependant, les équipes en charge du soft n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et ont ainsi donné rendez-vous aux joueurs pourIl se peut que vous désiriez suivre tout cela en direct. C'est pourquoi nous vous indiquonsComme annoncé dans le trailer récemment partagé ainsi que sur Twitter/X, EA et DICE ont prévu de dévoilerlors d'un événement dédié. Ainsi,. D'après les dernières informations connues,Si vous souhaitez, le 31 juillet 2025, il existe une seule solution : vous rendre sur la chaîne YouTube de Battlefield, à l'heure indiquée précédemment (ou un peu avant, si vous le souhaitez). D'ailleurs, voici où vous rendre :Maintenant que vous savez, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la date de l'événement. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés des derniers détails partagés à cette occasion, en ce qui concerneRappelons, en guise de conclusion, queest attendu sur PS5, Xbox Series et PC. Selon une récente rumeur, le titre devrait arriver le 10 octobre 2025, mais EA et DICE n'ont pas confirmé cette date, pour le moment. Pour finir, sachez que vous pouvez d'ores et déjà ajouterà votre liste de souhaits, sur Steam et sur consoles.