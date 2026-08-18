Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.0 du 18 août 2026, les détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.2.0, déployée le 18 août 2026, sur Battlefield 6.
En ce mardi 18 août 2026, Battlefield 6 se dote d'une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.2.0. Cette nouvelle mise à jour apporte notamment l'événement Top Gun, mais aussi l'Île Wake et une extension de Récif de Tsuru, entre autres.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.2.0, du 18 août 2026, de Battlefield 6.
Patch notes de la mise à jour 1.4.2.0 de Battlefield 6
Nouveau contenu
Événement Top Gun
- Soyez la crème de la crème. Battlefield 6 s'associe à Top Gun pour son plus grand événement saisonnier à ce jour, apportant de nouvelles expériences de combat aérien à travers Battlefield 6 et REDSEC.
- Prenez les commandes du F/A-81F Super Spectre et du F-74A Seacat, deux nouveaux avions biplaces conçus pour les pilotes et leurs copilotes. Combattez dans les cieux dans Top Gun : Offensive porte-avions et Survie : Raid aérien, découvrez le retour de l'Île Wake, et terminez de nouveaux défis d'événement pour gagner des médailles d'élite, une monnaie à durée limitée qui peut être dépensée en éléments cosmétiques à thème Top Gun dans le menu Événement.
- L'événement introduit également CJTF Helix, une nouvelle unité d'escouade inspirée des personnages emblématiques de Top Gun. Maîtrisez les cieux et prouvez que vous êtes l'élite.
Nouvelle carte
- Île Wake : Cette île légendaire est de retour. La guerre totale brise la tranquillité d'un paradis isolé du Pacifique, tandis que l'infanterie, les véhicules et les avions s'affrontent sur son terrain côtier caractéristique.
- Défendez le littoral, démolissez les positions renforcées avec du C-4, profitez du porte-avions au large, et optimisez chaque mouvement sur ce champ de bataille d'une beauté trompeuse.
Extension du Récif de Tsuru
- La plus grande carte de Battlefield 6 s'agrandit encore. La carte Récif de Tsuru s'agrandit pour appuyer le mode Offensive porte-avions réinventé : prenez les commandes des porte-avions et profitez de nouveaux espaces de combat.
- Combattez sur terre, mer et air sur une carte Récif de Tsuru agrandie. Les porte-avions apparaissent comme éléments de l'environnement en Conquête et Expansion, tandis que le gameplay complet des porte-avions est exclusif à Top Gun : Offensive porte-avions.
Nouveau mode
- Top Gun : Offensive porte-avions : Assaut porte-avions revient sous la forme d'une expérience d'armes combinées réinventée où les escouades d'infanterie, navales et d'aviation doivent travailler ensemble pour détruire le porte-avions ennemi.
- Les forces terrestres doivent percer l'opposition et sécuriser la voie, tandis que les unités navales soutiennent l'assaut et que les pilotes se battent pour le contrôle des cieux. La victoire est assurée en réussissant à percer et à détruire le porte-avions ennemi.
Nouveau point d'intérêt de Fort Lyndon
- L'USS Grant est un porte-avions américain abattu au large des côtes de Fort Lyndon, qui constitue un tout nouveau point d'intérêt pour le mode Battle royale.
- Déployez-vous sur cette Épave de porte-avions pour contester un nouvel espace de combat de grande valeur. Cette nouvelle zone offre un butin de plus grande valeur que les points d'intérêt standards de la carte et sera étiquetée Zone prioritaire pendant les premières semaines, ce qui la rendra plus facile à identifier lors du déploiement.
Nouveau mode REDSEC
- Survie : Raid aérien : Prenez les cieux avec votre copilote dans une expérience Survie exclusive aux avions, centrée sur des combats aériens de haute intensité.
- Pilotez les nouveaux avions biplaces, éliminez les escadrons rivaux, esquivez les tirs antiaériens entrants, et faites tomber l'équipe adverse pour assurer la victoire.
Nouveaux véhicules
- F/A-81F Super Spectre : Trouvez votre copilote et partez au combat avec cet avion biplace Top Gun. Conçu pour la supériorité aérienne et les frappes de précision, le Super Spectre permet aux pilotes et co-pilotes de travailler ensemble pour dominer les cieux et attaquer les cibles au sol.
- F-74A Seacat : Adaptez-vous à chaque vol et chaque combat avec cet avion biplace Top Gun. Ses ailes à géométrie variable s'ajustent en vol, offrant aux pilotes un avion distinctif conçu pour la vitesse, la maniabilité et le combat aérien.
Nouvelle arme
- Interdictor : Visez avec le fusil de précision à la plus longue portée de Battlefield 6. Conçu pour les engagements à très longue distance, l'Interdictor offre aux tireurs d'élite expérimentés la précision nécessaire pour éliminer les cibles exposées, y compris les pilotes dans les cockpits d'aéronefs. L'Interdictor peut être débloqué via le Passe de combat.
Essai gratuit de Battlefield 6
- Du 18 au 25 août, Battlefield 6 sera jouable gratuitement pendant une durée limitée*.
- Combattez sur six modes et quatre cartes, dont le Récif de Tsuru, le retour de l'Île Wake, le Bazar du Caire et la Base de Hagental. Prenez le contrôle des cieux dans Top Gun : Offensive porte-avions, combattez sur terre, air et mer, et créez votre prochain moment légendaire « Seulement dans Battlefield ».
- Téléchargez, formez votre escouade et jouez gratuitement pendant une semaine.
Mises à jour majeures de la version 1.4.2.0
- Top Gun prend son envol : L'événement Top Gun arrive avec le retour de l'Île Wake, une carte Récif de Tsuru agrandie, Top Gun : Offensive porte-avions, Survie : Raid aérien, l'unité d'escouade CJTF Helix, de nouveaux défis d'événement, des récompenses à thème et une monnaie à durée limitée.
- Nouveaux avions et armements : Prenez les commandes des nouveaux avions biplaces F/A-81F Super Spectre et F-74A Seacat aux côtés de votre partenaire, ou engagez des cibles à portée extrême avec le nouveau fusil de précision Interdictor.
- Le mode Assaut porte-avions est de retour : Le mode emblématique est de retour, réinventé sous le nom de Top Gun : Offensive porte-avions. Les escouades terrestres, navales et d'aviation doivent travailler ensemble pour percer les lignes ennemies, s'emparer du porte-avions adverse et l'abattre tout en se défendant contre les menaces terrestres, maritimes et aériennes.
- Améliorations des véhicules et du combat aérien : Une nouvelle assistance au contrôle des avions offre une manière alternative et plus accessible de piloter les avions, ainsi que des améliorations aux trains d'atterrissage des avions, aux animations de vol, à la présentation des projectiles, aux armes de bateau de patrouille, à la désignation laser, aux interactions des contre-mesures, à l'audio des véhicules et aux transitions sous-marines.
- Optimisation de jouabilité, des armes et des gadgets : Les mouvements et animations sous l'eau, le changement d'arme, le comportement de réanimation et de mort, les statistiques d'armes, les optiques, les munitions de compétition, les lanceurs à verrouillage, les fléchettes traçantes, les défibrillateurs et le Robot NEM CSB IV ont été mis à jour pour une plus grande cohérence.
- Portal s'enrichit de salons personnalisés : Portal introduit les salons personnalisés pour les escouades Battle royale et la Conquête, ainsi que le support SDK de Tsuru Reef, l'Île Wake pour les expériences vérifiées, de nouveaux véhicules et ressources, des contrôles de l'anneau de Feu étendus, une fonctionnalité des points de capture améliorée et des outils de création supplémentaires.
- Améliorations de REDSEC, de l'audio et de l'IA : Battle royale agrandit Fort Lyndon avec le nouveau point d'intérêt Épave de porte-avions, ainsi que des mises à jour de la présentation des missions, des présentations de victoire, des largages de ravitaillement, du score, des sous-titres et des informations d'avant-manche dans Battle royale et Survie. L'IA prend désormais en charge les nouveaux avions et bateaux de REDSEC, tandis que les améliorations audio optimisent les transitions sous-marines, la réactivité des avions, les radios des véhicules et les interactions avec les objectifs.
Modifications
Jouabilité
- Forcer les avions ennemis à déployer des contre-mesures déclenche un nouvel événement de score, ce qui offre un retour plus clair et récompensant l'utilisation efficace des gadgets anti-aériens.
- Les animations des bras sont désormais plus cohérentes lors du changement d'arme en nageant vers l'avant.
- Les effets de bulles n'apparaissent plus involontairement sur les soldats après leur réapparition.
- De nouvelles animations en vue à la première et à la troisième personne ont été ajoutées lorsque les soldats nagent sous l'eau.
- Lorsqu'une échelle est ramassée au même moment que vous montez sur ou descendez de celle-ci, vous n'en serez plus éjecté.
- Les transitions d'animation des soldats commencent désormais à partir de la bonne position, ce qui réduit les mélanges d'animations non naturels.
- Les corps des soldats utilisent désormais l'animation de noyade correcte dans l'eau.
- Les corps des soldats devraient désormais se comporter comme prévu lorsqu'ils meurent sur des échelles.
- Les soldats n'entrent plus dans un état irréanimable lorsqu'ils subissent simultanément des dégâts externes mortels et des dégâts de noyade.
- Les soldats ne tremblent plus lorsqu'ils se tiennent sur une surface inclinée et sont frappés par une vague.
- Les soldats flottent désormais correctement lors de la transition vers l'état K.O. dans l'eau, au lieu de couler.
- Les performances de placement de la peinture en spray ont été optimisées.
- Les peintures en spray ne transparaissent plus à travers les surfaces situées derrière leur emplacement prévu.
- Les peintures en spray apparaissent désormais correctement sur des objets supplémentaires pris en charge.
- Le placement des peintures en spray a été amélioré sur plusieurs types de surface pour une présentation visuelle plus cohérente.
- La caméra de mort pivote désormais correctement vers la personne responsable de l'élimination.
- Le stylo utilisé pendant la séquence de réanimation reste désormais positionné correctement lorsque vous commencez à viser.
- Le drone de reconnaissance ne peut plus être appelé plusieurs fois à partir d'une seule utilisation.
- Les lampes-torches et les lasers des armes ne peuvent plus être activés/désactivés avec une manette lorsque le menu Pause est ouvert.
Véhicules
- La physique d'atterrissage de tous les avions a été améliorée, et le contrôle au décollage, à l'atterrissage et du roulage. est meilleur.
- Les projectiles de missile antiaérien ALM-93 à guidage par verrouillage n'ont plus de comportement de collision involontaire.
- Une nouvelle option de contrôle assisté de véhicule aérien rend le pilotage plus accessible en guidant le véhicule aérien vers le centre de la vue de la caméra tout en gérant automatiquement le tangage, le roulis et le lacet.
- Tirer des roquettes à verrouillage depuis un avion ne provoque plus de mouvement ou de dégâts involontaires sur un véhicule aérien.
- Des animations en vue à la première personne ont été ajoutées lors de la sortie d'un véhicule sous l'eau.
- Le mouvement des surfaces de contrôle des avions a été augmenté pour une réponse visuelle plus réaliste en vol.
- Les cibles désignées au laser sont désormais visibles lors de l'utilisation du mortier du bateau de patrouille et du mortier déployable, permettant aux Éclaireurs de coordonner l'appui feu de façon plus efficace.
- Les états visuels de la Mine sous-marine sur le bateau de patrouille restent désormais synchronisés pour tout le monde.
- L'AGM-88 utilise désormais le modèle de projectile correct après avoir été tiré.
- La bombe de précision de l'avion de combat peut désormais suivre les cibles désignées au laser comme prévu.
- Le R-73 du Su-57 tire désormais le projectile correct.
- La transition entre les vues au-dessus et sous l'eau a été améliorée lorsqu'un véhicule de joueur ou de joueuse entre dans l'eau.
- Les éclaboussures des véhicules continuent désormais de s'afficher correctement lorsqu'elles sont vues de plus loin.
- Les véhicules ne sont plus immobilisés par les mines lorsqu'ils se trouvent en dehors du rayon d'explosion.
- Bateau de patrouille RCB-90
- Le missile guidé de précision du bateau de patrouille RCB-90 peut désormais être correctement dévié par les leurres une fois qu'il est autoguidé.
- Le missile guidé de précision du bateau de patrouille RCB-90 apparaît désormais correctement dans la fiche d'élimination.
- Le missile guidé de précision du bateau de patrouille RCB-90 fournit désormais l'avertissement de verrouillage prévu lors du ciblage d'un ennemi.
- Le bateau de patrouille RCB-90 peut désormais être désigné au laser comme prévu.
Gadgets
- Les charges du défibrillateur se reconstituent désormais entièrement pendant la nage.
- Les missiles réagissent désormais plus rapidement aux contre-mesures déployées par leur cible, et améliorent la cohérence de l'efficacité des contre-mesures.
- Les sacs de ravitaillement brisent désormais le verre correctement lorsqu'ils sont lancés à travers.
- Les cibles marquées avec une fléchette traçante TRCRv2 peuvent désormais être verrouillées correctement par les lanceurs à verrouillage, et rétablissent ainsi l'interaction prévue entre les deux gadgets.
- L'outil de réparation du Robot NEM CSB IV bénéficie désormais de l'amélioration de combat « Refroidissement ».
Armes
- Des améliorations supplémentaires concernant la présentation et la cohérence des accessoires ont été apportées à l'EF88.
- Un modificateur de recul involontaire a été supprimé des accessoires de canon VSSM.
- Un problème de pose d'animation affectant le RPK-74M a été corrigé.
- Le texte d'accessoire de bouche du L115 s'affiche désormais correctement.
- Les munitions de qualité supérieure infligent désormais les dégâts prévus aux soldats en train de nager.
- Les munitions de qualité supérieure du M2010 ESR et du SVK-8.6 n'appliquent plus de réductions de dégâts involontaires.
- Les accessoires Mini Scout Violet 50 mW s'ajustent désormais correctement au rail inférieur lorsqu'ils sont utilisés avec des optiques plus grandes.
- Les effets visuels et le comportement des matériaux manquants ont été ajoutés à l'EF88 et au VSSM.
- Le BROD 3 utilise désormais le niveau de zoom correct avec le viseur thermique 3,00 x.
- La description du viseur 1/4 x LPVO 5 correspond désormais à son comportement prévu.
- L'icône de la mire métallique décalée de l'EF88 s'affiche désormais à la bonne position.
- Le LMR27 ne provoque plus le blocage des viseurs à point rouge décalés et des optiques plus grandes en caméra à la première personne.
- L'animation du bras gauche du NVO-228E s'affiche désormais correctement pendant le rechargement.
- Le canon VSSM de 200 mm affiche désormais la valeur de poids correcte.
- Les multiplicateurs de dégâts aux membres du VSSM ont été ajustés.
- Les fusils de précision utilisés par les classes non-Éclaireur permettent désormais une transition plus fluide vers la visée et appliquent immédiatement le décalage de visée prévu, réduisant les saccades tout en préservant la pénalité de quickscoping prévue par rapport à la classe Éclaireur.
Progression
- Les assistances de destruction de véhicule de Soutien enregistrent désormais correctement l'arme utilisée pour détruire le véhicule.
- Les statistiques d'arme se mettent désormais à jour correctement pour l'EF88, le BROD et le VSSM.
Cartes et modes
- La collision a été améliorée sur plusieurs cartes afin de réduire les cas où les joueurs et les joueuses pouvaient rester bloqués ou être touchés à travers les murs.
- Les flèches de commandant sur l'écran de déploiement s'animent désormais correctement en Anéantissement d'escouade.
- Les effets de fumée dense et les transitions de niveau de détail ont été optimisés afin de réduire les pics de performances de la carte graphique.
- Les relais qui sont déjà armés lorsque la prolongation commence n'explosent plus immédiatement.
- Les limites de la carte Pont de Manhattan ont été mises à jour afin de rendre l'espace de jeu prévu autour de l'objectif D de nouveau accessible.
- Plusieurs glitchs de carte ont été corrigés, y compris l'accès involontaire aux toits sur Bazar du Caire et Pont de Manhattan.
- Les points de réapparition ont été ajustés sur Pont de Manhattan, Eastwood, Quartier des Saints, Contamination et Siège du Caire afin d'empêcher la réapparition des joueurs et des joueuses à l'intérieur des objets de l'environnement et de les placer dans des lieux plus protégés.
- Le relais de l'objectif E sur Train vers Golmud est désormais correctement aligné avec le terrain en Anéantissement.
- La zone jouable sur Bazar du Caire a été remodelée, avec l'ajout de zones hors-limites supplémentaires afin d'empêcher l'accès à des toits involontaires et à des bâtiments exploitables.
- Base de Hagental
- Les zones de capture ont été ajustées afin d'empêcher la capture d'objectifs depuis les égouts.
- Les éliminations à travers les murs près de l'objectif B ne sont plus possibles.
- Rester coincé derrière des caisses près de l'objectif D n'est plus possible.
- Les lignes de délimitation visuelles pour l'objectif A du secteur 2 ont été améliorées dans les modes Opérations et Percée.
IU et ATH
- Les missiles antiaériens guidés par visée sur le bateau de patrouille utilisent désormais la bonne icône d'inventaire.
- Les armes du poste de tir de l'hélicoptère d'attaque utilisent désormais les bonnes icônes d'inventaire.
- Les raccourcis personnalisés pour zoomer et dézoomer sur la grande carte fonctionnent désormais comme prévu.
- Les descriptions du « parcours tactique Perturbateur » utilisent désormais la bonne terminologie.
- Les astuces de l'écran de chargement s'affichent désormais correctement pour Anéantissement et Anéantissement en escouade.
- Les lanceurs à verrouillage affichent désormais correctement leur interface de verrouillage lorsqu'ils ciblent des emplacements désignés au laser.
- Les informations de carte, de mode et d'en-tête s'affichent désormais correctement pendant le salon d'avant-partie et le briefing de mission.
- Plusieurs problèmes de clipping affectant les animations des personnages sur l'écran d'équipement ont été corrigés.
- Plusieurs objets cosmétiques affichent désormais les bonnes icônes et informations.
- Signaler depuis un véhicule place désormais le signal là où vous visez, au lieu de directement devant le véhicule.
- Les logos de plateforme s'affichent désormais correctement sur les écrans de salon.
- La sélection radio n'affiche désormais qu'une seule case à cocher à la fois.
- Revenir au menu Événement après avoir sélectionné « Afficher les Packs de la boutique » permet désormais de naviguer vers le bon menu.
- La présentation des récompenses a été mise à jour sur l'ensemble du Passe de combat, des défis, des collections de fiches de jeu et des insignes de maîtrise afin de faciliter la compréhension des récompenses verrouillées et de la progression.
- Les invites d'échange d'arme secondaire dans le widget d'équipement d'Assaut s'affichent désormais plus clairement lorsqu'une autre arme principale est équipée dans l'emplacement de gadget.
- Les étiquettes de prix des offres de la boutique s'affichent désormais de manière cohérente sur les différents types d'offres.
- Changer de classe ne modifie plus involontairement l'arme principale sélectionnée.
- Le texte ne chevauche plus l'image dans le tutoriel Battle Royale : Quatuors Prise de contrôle.
- La description du parcours d'entraînement « Refroidissement » a été mise à jour pour refléter les changements introduits lors de la saison 3.
- L'invite d'achat du Passe de combat s'affiche désormais correctement.
- La caméra se concentre désormais correctement sur le décalque sélectionné lors de la personnalisation de l'hélicoptère de reconnaissance.
- La présentation de la récompense finale dans le menu Événement a été mise à jour et communique désormais plus clairement son état de déverrouillage.
- L'icône de faction ne chevauche plus l'icône de Grade de carrière pendant la sélection de personnage en jeu.
- La section des insignes de maîtrise sépare désormais les véhicules en catégories terrestres, aériennes et navales.
- L'indicateur d'accessoire de bouche s'affiche désormais correctement lors de la personnalisation du SL9 avec un compensateur équipé.
- La description du bateau de patrouille dans les équipements a été mise à jour pour une meilleure lisibilité.
- L'incrustation d'eau ne reste plus à l'écran après être sorti d'un bateau.
- Les terrains d'entraînement et les tuiles d'information ont été mis à jour pour mieux distinguer le contenu informatif des modes de jeu jouables.
- La nomenclature des armes de véhicules, notamment pour les missiles, a été normalisée afin de communiquer plus clairement leur utilisation prévue selon les différents types de véhicules.
- Les aperçus des récompenses d'armes et de gadgets ont été améliorés pour plusieurs objets dans les menus du Passe de combat et de la boutique.
Paramètres
- Note des développeurs : Nous introduisons une nouvelle option qui permet d'afficher un indicateur représentant le degré de dispersion (aussi appelé « bloom ») de l'arme en visée.
- Lorsque vous tirez en visée avec une arme automatique, vous remarquerez que la taille de cette forme augmente, ce qui indique que l'arme devient imprécise. En mouvement, vous pouvez également voir comment la précision est affectée.
- L'objectif de cette option est de vous aider à comprendre comment fonctionne la dispersion et à améliorer votre technique de tir en tenant compte de cette mécanique.
- L'option appelée Réticule de dispersion en visée se trouve sous ATH/RÉTICULE et est activée par défaut uniquement dans le stand de tir, mais peut être entièrement désactivée ou activée dans toutes les expériences multijoueur.
- De plus, l'option est accompagnée de son propre curseur d'opacité et de son sélecteur de couleur afin que vous puissiez personnaliser la visibilité de l'indicateur à votre guise.
- Une nouvelle option de réticule a été ajoutée pour visualiser la dispersion de l'arme lorsque vous tirez en visée. Activée par défaut dans le stand de tir, elle peut également être utilisée dans d'autres expériences multijoueur, avec la couleur et l'opacité ajustables via les options de l'ATH.
- Le client ne plante plus lorsqu'on quitte le menu Paramètres dans certaines circonstances.
- Le paramètre « Champ de vision de l'arme » s'applique désormais correctement lorsqu'il est réglé sur « Étroit » après la réapparition.
Portal
- Un nouveau modificateur a été ajouté pour activer la version Conquête des Porte-avions sur Récif de Tsuru.
- L'IU des points de capture s'affiche désormais pour les points de capture personnalisés.
- Les créateurs et créatrices hébergeant sur des serveurs dédiés peuvent désormais envoyer le Journal Portal au client de l'administrateur.
- Les salons personnalisés sont désormais disponibles via Portal, en tant qu'implémentation précoce conçue principalement pour les communautés organisées et compétitives. Disponibles pour Battle Royale Quatuors et Conquête, les hôtes peuvent attribuer les joueurs et les joueuses à des équipes spécifiques, sélectionner des cartes compatibles et activer le mode Spectateur. Les salons personnalisés et le mode Spectateur restent des fonctionnalités en cours de développement, le mode Spectateur étant particulièrement sujet à des limitations plus notables et à des problèmes de fiabilité.
- Les performances de la messagerie réseau ont été améliorées lors de l'exécution de plus de 1 000 actions de bouclage OverTime.
- Mise à jour du comportement de la propriété Hauteur sur les volumes liés des zones de combat. Les zones de combat avec une hauteur non nulle considèrent désormais correctement les joueurs et les joueuses comme hors limites lorsqu'ils se déplacent au-dessus ou en dessous de la hauteur définie. Si votre expérience repose sur des limites verticales infinies, définissez la Hauteur sur 0 ou ajustez le placement de la zone de combat en conséquence.
- Le suivi hors limites a été amélioré pour différentes combinaisons de QG et de secteurs.
- Les icônes et noms de remplacement ont été mis à jour dans l'application web Portal pour le Redéploiement mobile, GRT-CPS, XFGM-6D, M121 A2, AH-6 Little Bird, MD-350, Largage d'armes et Frappe de mortier.
- Faire apparaître un objet interactif deux fois au même endroit ne provoque plus le plantage du jeu.
- L'actif « CapturePoint » inclut désormais la propriété « ActiveProxy ».
- La touche Suppr peut désormais être utilisée avec les sous-routines Blockly.
- L'actif « HQ_PlayerSpawner » inclut désormais la propriété « PerformSafeSpawnChecks ».
- L'actif « Modbuilder_FX_Crashsite_PalmMexican_Fire_01 » inclut désormais la propriété « ObjId ».
- L'actif « RingOfFire » inclut désormais la propriété « ColorMultiply ».
- L'actif « VEH_Stationary_AutomaticAA » inclut désormais les propriétés « FlagFriendlyAircraft », « FriendlyLingerTime », « FlagEnemyAircraft », « EnemyLingerTime » et « OnlyEngageOwnedTargets ».
- L'arme de mêlée Bras de Robot NEM a été ajoutée à Portal et peut être équipée en utilisant « mod.AddEquipment(player, mod.Gadgets.Melee_EOD_Bot_Arm) ».
- L'anneau de Feu de Portal n'affiche plus une ligne blanche pointant vers son centre lorsque le cercle est masqué.
- L'anneau de Feu de Portal inclut désormais la variable « TargetRingLookAhead », et permet aux créateurs et créatrices de définir combien de secondes à l'avance la prédiction de l'anneau affiche sa future position.
- Le RCB-90, le F/A-81F Super Spectre et le F74A Seacat ont été ajoutés au SDK Portal.
- Récif de Tsuru a été ajouté au SDK Portal pour les expériences personnalisées.
- L'Île Wake a été ajoutée aux expériences vérifiées.
- Le modèle de Conquête personnalisée de ViperStudioAndy a été mis à jour vers la version V12 :
- Ajout de pourcentages jour/nuit aléatoires configurables.
- Amélioration du comportement de l'IA personnalisée et ajout du suivi des scores.
- Cartes mises à jour pour la version 1.4.2.0.
- Mise à jour pour utiliser l'IU de ticket officielle, avec un nouvel écran de fin et une IU de chronomètre optionnelle.
- Le modèle de Percée personnalisée de ViperStudioAndy a été mis à jour vers la version V3 :
- Ajout d'un prefab de Percée avec 5 secteurs et jusqu'à 3 objectifs par secteur.
- Ajout d'une nouvelle caméra de fin de partie et d'un déclencheur de zone de mur invisible.
- Ajout d'options d'activation pour les lunettes de vision nocturne et le masque à gaz.
- Ajout du mode Nuit et d'options d'activation/désactivation du cycle jour/nuit aléatoire, y compris une chance
- d'apparition de nuit configurable.
- Ajout de voix off pour les événements de points de capture.
- Le combat aérien utilise désormais la logique de zone de combat environnante par défaut.
- Les bots équipent désormais des lampes-torches lors des parties de nuit (sauf les Éclaireurs).
- Les points de capture sont désormais automatiquement assignés à l'Équipe 2, et les ennemis en retraite sont signalés.
- Les QG peuvent désormais être liés à des secteurs, et les couleurs d'équipe sont gérées automatiquement.
- Optimisation des performances de l'IU de capture, de la gestion de l'IU par les joueurs et les joueuses, et réduction du scintillement de l'IU.
- Amélioration de l'apparition de l'IA personnalisée, de son comportement et de la compatibilité avec l'IA par défaut.
Audio
- L'audio intérieur des véhicules blindés de transport a été corrigé.
- L'audio de pose de bombe s'arrête désormais correctement lorsque l'interaction est annulée.
- Des effets sonores à la première personne ont été ajoutés lorsqu'un véhicule de joueur ou entre dans l'eau.
- L'audio des véhicules aériens est désormais plus réactif en vues cockpit et extérieure, avec une contrainte de cellule accrue sous force G, un vent dynamique qui réagit aux manœuvres de vol, et un audio de postcombustion supplémentaire.
- Les véhicules aérien qui percutent l'eau jouent désormais leurs effets sonores comme prévu.
- Le comportement audio sous-marin a été peaufiné, avec des transitions plus fluides lors du passage entre les états hors de l'eau et sous l'eau.
- Le timing de la musique d'urgence a été corrigé pour les modes Match à mort en équipe., Match à mort en escouade, Roi de la colline et Domination.
La musique de la radio des véhicules est désormais plus audible en vue à la troisième personne si vous êtes à l'intérieur d'un véhicule dont la radio est activée.
IA
- Les soldats IA privilégient désormais les véhicules proches plutôt que de nager depuis leur QG lorsqu'ils se déplacent vers des objectifs proches.
REDSEC
Nouveau point d'intérêt
- La bataille sur Fort Lyndon atteint le littoral avec USS Grant, un nouveau Point d'Intérêt (POI) Épave de porte-avions ajouté pour le mode Battle Royale. Ce porte-avions américain abattu ouvre un nouvel espace de combat côtier où les escouades peuvent atterrir et s'affronter sur le pont.
- USS Grant offre un butin de plus grande valeur que les POI standards, donnant aux escouades une raison supplémentaire de viser le littoral tôt. Pendant les premières semaines après le lancement, il sera également désigné comme une Zone prioritaire pour le rendre plus facile à repérer lors du déploiement.
Jouabilité
- Les largages de ravitaillement tombent désormais dans les airs dans la bonne orientation.
Carte
- Une Cache d'armes sur le terrain de golf a été déplacée pour éviter que les joueurs et les joueuses ne soient piégés entre un mur et un coffre-fort ouvert.
Modes
- Les éliminations de chars en mode Survie : Rodéo attribuent désormais le nombre correct de points.
- Le char Bradley apparaît désormais correctement dans la mission Survie : Rodéo.
IU et ATH
- Un didacticiel spécifique au mode a été ajouté pour le mode Battle Royale en solo.
- Les widgets ATH des missions Battle Royale sont désormais correctement alignés et ne se chevauchent plus.
- L'apparence des personnages dans la cinématique d'extraction de la présentation de victoire pour le mode Battle Royale correspond désormais correctement à la fiche de jeu et aux statistiques clés de chaque membre d'escouade.
- Les largages d'armes personnalisés ont été ajustés pour afficher désormais leur invite d'interaction dans la portée et l'angle de vue prévus, et déforment correctement le terrain lorsqu'ils atterrissent.
- Les détails des modes Survie et Battle Royale peuvent désormais être consultés depuis le salon d'avant-partie.
- Les avertissements d'écart de rang n'apparaissent plus sur les playlists non classées.
- Les PC gagnés lors de la partie précédente n'apparaissent plus brièvement sur l'ATH au début du prochain match de Recrue.
- Les sous-titres continuent désormais d'apparaître correctement après l'élimination en mode Survie.
- La grande carte affiche désormais correctement les superpositions de bâtiments 3D pendant la phase d'insertion du mode Battle Royale.
- La notification incorrecte « Positions de l'escouade ennemie compromises » n'apparaît plus après avoir effectué une élimination au corps-à-corps en mode Battle royale en solo.
- La notification des conditions pour l'Outil de réparation sur les coffres-forts n'apparaît plus à travers les murs.
- Le texte des critères de déverrouillage a été corrigé pour les pendentifs d'arme « S3 Ranked Elite » et « S3 Eliminator ».
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