Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.0 du 18 août 2026, les détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.2.0, déployée le 18 août 2026, sur Battlefield 6.

En ce mardi 18 août 2026, Battlefield 6 se dote d'une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.2.0. Cette nouvelle mise à jour apporte notamment l'événement Top Gun, mais aussi l'Île Wake et une extension de Récif de Tsuru, entre autres.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.2.0, du 18 août 2026, de Battlefield 6.