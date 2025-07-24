Battlefield 6 : Un premier trailer époustouflant et quelques informations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juillet 2025 à 17h20
Comme attendu, Battlefield 6 a partagé sa première bande-annonce, et ça s'annonce prometteur.
Battlefield 6 : Un premier trailer époustouflant et quelques informations
Après les nombreux tests privés, via Battlefield LABS, qui avaient pour but de récolter des informations pour faire en sorte que le prochain épisode de la saga soit le meilleur possible, EA et DICE passent à la vitesse supérieure. Les leaks aidant bien à faire monter la température, la communauté était très impatiente de découvrir, ce 24 juillet, les premières images de Battlefield 6, sans aucun doute le FPS le plus attendu de l'année.

Première bande-annonce pour Battlefield 6

battlefield6-1
Signe que l'attente de ces premières images était importante, plus de 150 000 personnes étaient réunies en direct pour la publication de la vidéo, d'une durée de deux minutes, dans laquelle nous voyons essentiellement des cinématiques. Celle-ci sert essentiellement à poser les bases du contexte, qui rappelle évidemment (et malheureusement) l'actualité mondiale que nous connaissons.

Miniature vidéo

La fin de l'OTAN dans BF 6

« Aucun pays n'est à l'abri », une phrase émanant de la bouche du président américain qui montre que le conflit est mondial dans ce Battlefield 6. Notamment à cause de la montée en puissance de la milice privée Pax Armata, qui n'a qu'un seul objectif, mettre fin à l'OTAN et ses alliés, par tous les moyens possibles.

Dans ce Battlefield 6, qui se déroule donc à l'ère moderne, les combats auront aussi lieu sur terre que dans les airs, comme la licence l'a souvent proposé. Le reste de la vidéo nous montre énormément de combats intenses, preuve que Battlefield est bien de retour. L'accent est également mis sur la destruction et les explosions, l'autre point fort de la franchise. Quelques scènes que nous devrions voir dans la campagne sont aussi au programme.

Chargement du sondage...

0 votant

Pas de date de sortie

battlefield6-2
Malheureusement, alors que certains l'espéraient, aucune date de sortie n'a été communiquée. Il faudra attendre encore quelques semaines, en dépit de la récente fuite qui nous en dit plus à ce sujet, y compris son prix.

À lire également

Battlefield 6 : Sa date de sortie et son prix ont leaké

Battlefield 6 : Sa date de sortie et son prix ont leaké

Rendez-vous dans quelques jours pour le multijoueur

Néanmoins, en plus de cette première bande-annonce digne de ce nom, EA et DICE ont une autre bonne nouvelle à partager avec les joueurs, avec la révélation du multijoueur, et donc très probablement du gameplay, dès la semaine prochaine. Plus exactement, cela aura lieu le 31 juillet prochain. Enfin, il est d'ores et déjà possible d'ajouter Battlefield 6 à sa liste de souhaits, que ce soit sur Steam ou sur consoles.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam
Battlefield 6 10 août 2026

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam

La suppression inattendue de plusieurs modes de jeu très appréciés sur Battlefield 6 a poussé un joueur à demander un remboursement sur Steam. Contre toute attente, la plateforme a accepté malgré ses 470 heures de jeu, créant un précédent qui pourrait bouleverser la politique de retour de l'industrie.
Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island
Battlefield 6 07 août 2026

Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island

Après des débuts chaotiques, Battlefield 6 tente de regagner le cœur des joueurs avec sa mise à jour majeure baptisée Top Gun. Prévue pour le 18 août, elle promet une avalanche de contenus inédits, le retour très attendu d'une carte mythique et de nouveaux modes de jeu.
Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts
Battlefield 6 05 août 2026

Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts

À peine son rachat historique finalisé, Electronic Arts s'apprêterait à licencier massivement, encore une fois. Malgré des déclarations d'intention tournées vers l'innovation et l'intelligence artificielle, l'entreprise doit éponger une dette colossale. Une situation paradoxale alors que les dirigeants viennent d'empocher des bonus faramineux, plongeant les studios de développement dans l'incertitude.

commentaire (0)