Battlefield 6 : Un premier trailer époustouflant et quelques informations

Comme attendu, Battlefield 6 a partagé sa première bande-annonce, et ça s'annonce prometteur.
Après les nombreux tests privés, via Battlefield LABS, qui avaient pour but de récolter des informations pour faire en sorte que le prochain épisode de la saga soit le meilleur possible, EA et DICE passent à la vitesse supérieure
. Les leaks aidant bien à faire monter la température, la communauté était très impatiente de découvrir, ce 24 juillet, les premières images de Battlefield 6
, sans aucun doute le FPS le plus attendu de l'année.
Première bande-annonce pour Battlefield 6
Signe que l'attente de ces premières images était importante, plus de 150 000 personnes étaient réunies en direct pour la publication de la vidéo, d'une durée de deux minutes, dans laquelle nous voyons essentiellement des cinématiques. Celle-ci sert essentiellement à poser les bases du contexte, qui rappelle évidemment (et malheureusement) l'actualité mondiale que nous connaissons.
La fin de l'OTAN dans BF 6
« Aucun pays n'est à l'abri
», une phrase émanant de la bouche du président américain qui montre que le conflit est mondial dans ce Battlefield 6. Notamment à cause de la montée en puissance de la milice privée Pax Armata, qui n'a qu'un seul objectif, mettre fin à l'OTAN et ses alliés
, par tous les moyens possibles.
Dans ce Battlefield 6
, qui se déroule donc à l'ère moderne, les combats auront aussi lieu sur terre que dans les airs, comme la licence l'a souvent proposé. Le reste de la vidéo nous montre énormément de combats intenses, preuve que Battlefield est bien de retour
. L'accent est également mis sur la destruction et les explosions, l'autre point fort de la franchise. Quelques scènes que nous devrions voir dans la campagne sont aussi au programme.
Pas de date de sortie
Malheureusement, alors que certains l'espéraient, aucune date de sortie n'a été communiquée
. Il faudra attendre encore quelques semaines, en dépit de la récente fuite qui nous en dit plus à ce sujet, y compris son prix.
Rendez-vous dans quelques jours pour le multijoueur
Néanmoins, en plus de cette première bande-annonce digne de ce nom, EA et DICE ont une autre bonne nouvelle à partager avec les joueurs, avec la révélation du multijoueur, et donc très probablement du gameplay, dès la semaine prochaine
. Plus exactement, cela aura lieu le 31 juillet prochain
. Enfin, il est d'ores et déjà possible d'ajouter Battlefield 6
à sa liste de souhaits, que ce soit sur Steam
ou sur consoles.
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