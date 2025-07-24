Battlefield 6 : Déjà une mauvaise nouvelle (ou pas) pour les joueurs consoles

Battlefield 6 franchit définitivement le cap de la nouvelle génération en laissant derrière lui les consoles PS4 et Xbox One. Si cela peut être perçu comme une mauvaise nouvelle, en réalité Electronic Arts et DICE confirment ainsi leur volonté de tirer pleinement profit des capacités techniques des plateformes actuelles.
Même si la PS5 et la Xbox Series vont fêter leurs cinq ans en fin d'année, ce n'est pas pour autant que l'ancienne génération est délaissée. Pour preuve, le principal concurrent de la franchise Battlefield, Call of Duty, continue de proposer ses jeux sur PS4 et Xbox One. Mais cela ne sera pas le cas pour Battlefield 6, qui a fait le choix de se passer de ces deux plateformes, ce qui pourrait finalement être une excellente chose.
Battlefield 6 : une expérience réservée aux consoles de nouvelle génération et au PC
C'est officiel : Battlefield 6 ne sera pas disponible sur les consoles d'ancienne génératio
n (PS4 et Xbox One). Le jeu sera uniquement accessible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, via Steam et l'Epic Games Store
. Cette décision confirme la volonté d'EA de proposer une expérience optimale, sans les contraintes techniques des consoles précédentes. Sur la page officielle du jeu, seules ces plateformes récentes sont affichées, confirmant clairement ce choix stratégique.
Si une version PS4 et Xbox One avait été sur la table, cela aurait grandement limité les possibilités techniques. Si une partie de la communauté sera frustrée, il s'agit finalement d'un mal pour un bien pour le résultat final. D'ailleurs, la première bande-annonce montre l'ambition des développeurs
.
Une expérience ultime de guerre totale
EA promet une expérience inédite pour Battlefield 6, mettant l'accent sur des combats intenses d'infanterie, des batailles aériennes spectaculaires et une destruction dynamique de l'environnement :
Préparez-vous à l'expérience ultime de guerre totale. Affrontez-vous dans des combats d'infanterie à haute intensité, dominez les cieux dans des combats aériens, et détruisez l'environnement pour prendre un avantage stratégique.
Avec un arsenal massif comprenant chars, avions de chasse et autres équipements militaires, Battlefield 6 entend repousser les limites du combat tactique multijoueur
.
Aucune mention d'une version pour Nintendo Switch 2
Autre information importante : la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2
, n'apparaît pas non plus dans les annonces officielles ou sur le site du jeu. Cela laisse fortement présager que Battlefield 6 ne sortira pas sur cette plateforme
. EA privilégie donc clairement les performances graphiques et techniques offertes par les consoles les plus puissantes actuellement disponibles sur le marché.
Ce choix exclusif à la nouvelle génération pourrait surprendre certains joueurs, mais permet à EA de pleinement exploiter la puissance des nouvelles consoles et des PC les plus récents
, offrant ainsi une expérience visuelle et technique optimale. Reste à savoir si ce pari technologique convaincra définitivement la communauté, habituée depuis longtemps à des sorties cross-générationnelles.
Même si l'information n'est pas officielle, Battlefield 6 devrait sortir le 10 octobre. Le multijoueur sera, quant à lui, présenté le 31 juillet.
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