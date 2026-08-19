Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2026 à 11h24
EA et DICE ont, récemment, lancé une nouvelle période d'essai gratuit pour Battlefield 6, qui dure plusieurs jours.
Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite

Les essais gratuits pour les jeux sont devenus chose courante dans l'industrie vidéoludique. D'ailleurs, en cette fin du mois d'août 2026, Battlefield 6 s'offre une nouvelle période d'essai gratuit, qui permet aux joueurs et aux joueuses de découvrir le titre, et ce, pendant un certain temps.

Un essai gratuit est actuellement disponible pour Battlefield 6

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Pour célébrer l'arrivée de sa toute nouvelle mise à jour, qui marque notamment l'arrivée de l'événement Top Gun et qui est en lien avec la saison 4, EA et DICE ont, effectivement, décidé de lancer un essai gratuit pour Battlefield 6. Ainsi, depuis le 18 août et jusqu'au 25 août prochain, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent peuvent essayer Battlefield 6 sans débourser un seul centime. C'est donc un essai gratuit d'une semaine, qui tombe en même temps que la bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est proposée pour ce dernier opus Battlefield.

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En ce qui concerne le contenu de ce nouvel essai gratuit pour BF6, la communauté a accès à six modes de jeu, ainsi qu'à quatre cartes (Récif de Tsuru, Île Wake, le Bazar du Caire et la Base de Hagental). D'ailleurs, il sera tout à fait possible de profiter de l'événement Top Gun durant cette période d'essai gratuit. Selon les dernières informations connues, cet événement de Battlefield 6 se terminera pour tout le monde au cours du mois de septembre prochain.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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