La saison 2 de Battlefield 6 ne parvient pas à enrayer la chute des joueurs

C'est la douche froide pour les équipes de développement. Censée marquer le grand retour des joueurs, la saison 2 de Battlefield 6 n'a pas provoqué le sursaut espéré. Entre désertion des serveurs et audience en berne sur Twitch, le titre peine à retrouver son éclat d'antan.
L'ambiance devait être électrique au sein des bureaux de Battlefield Studios. Selon certaines sources, l'équipe de développement se rongeait les ongles d'anxiété à l'approche de la nouvelle saison
, avec l'objectif d'une saison 2 qui ferait revenir massivement les joueurs sur Battlefield 6
, pour se rapprocher des chiffres lors de la sortie. Malheureusement, le résultat n'a pas provoqué la montée d'adrénaline espérée, ni chez les développeurs, ni chez les joueurs.
Une hémorragie de joueurs confirmée par les chiffres
Déployée hier, la mise à jour de la saison 2 a échoué à ramener une quantité significative de soldats sur le front
. Pire encore, les chiffres d'audience suggèrent que le public a perdu tout intérêt, non seulement à jouer au titre, mais également à le regarder. Une situation alarmante pour une franchise de cette envergure qui semble glisser lentement vers l'indifférence générale.
Lors de son lancement en octobre dernier, Battlefield 6 avait pourtant reçu un accueil stellaire, les critiques louant un multijoueur solide malgré une campagne solo anecdotique et un mode Battle Royale, REDSEC, qui peinait déjà à faire des vagues
. Depuis, l'intérêt s'est étiolé et le studio assiste, impuissant, à l'effritement de sa base de joueurs. L'espoir reposait intégralement sur ce nouveau contenu pour inverser la tendance, et faire revenir une partie des joueurs qui étaient là en octobre.
Si l'on prend Steam comme baromètre, le constat est sans appel. Le pic de joueurs a atteint 92 281 personnes lors du lancement de la saison 2
. À titre de comparaison, un dimanche après-midi lambda de janvier, sans aucun nouveau contenu, le jeu réunissait 97 959 joueurs
. Le sursaut des dernières 24 heures est donc anecdotique (même s'il marque une augmentation de 30 000 utilisateurs) et ne peut en aucun cas être qualifié de résurgence, surtout si l'on se souvient du pic de 747 440 joueurs simultanés lors de la sortie en octobre 2025.
La comparaison douloureuse avec la concurrence
La situation est d'autant plus difficile à accepter lorsqu'on la compare à d'autres titres récents. ARC Raiders
, sorti quelques semaines seulement après le FPS de Battlefield Studios, affiche une santé de fer. Avec un pic récent de 215 978 utilisateurs ces dernières 24 heures, le titre d'Embark Studios conserve une base solide, là où son concurrent s'essouffle dangereusement
.
Du côté du streaming, la chute est vertigineuse. L'année dernière, le jeu attirait plus de 868 000 spectateurs simultanés. Pour l'arrivée de cette saison 2, le compteur a péniblement grimpé de 3 000 à 27 000 spectateurs, reléguant le jeu à la 75e place des contenus les plus regardés sur Twitch. Bien qu'une légère hausse soit possible ce week-end
, notamment au niveau des joueurs, rien n'est certain. Avec la sortie de Marathon, début mars, Battlefield 6 pourrait perdre encore un peu plus ses joueurs.
En attendant de voir comment évolue cet épisode, qui est pourtant loin d'être mauvais, rappelons que trois nouvelles armes sont disponibles avec cette saison 2, et nous vous expliquons comment les débloquer :
En guise de conclusion, rappelons que Battlefield 6
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaires (4)
Quand on perd sont temps sur redsec/br on n'a plus le temps de faire l'essentiel: des maps!
Même avec de l'or dans les mains (la communauté) on a le droit à un méga fail. Dice c'est finit depuis BF4...
Il faudrait qu'il supprime le br et le redsec. Ça n'a rien a faire sur un battlefield.
Et c'est à cause de ça que les joueurs sont plus sur bf.
Ajouter aussi plus de maps et armes
Je joue à BF depuis la BC2 et je dois dire avec regret que ce sera le dernier.
D'autant plus avec le rachat récent d'EA qui n'annonce rien de bon, bref, Corporate's greed killed BF.
Rien de surprenant quand le contenu de la saison 2 n'est pas à la hauteur. Seulement 2 maps là ou COD en sort 4 et surtout un gameplay qui s'appauvrit à chaque titre. Où sont les batailles navales, les aléas météorologiques, la destruction poussée et la possibilité de reconstruire les murets de sacs de sable ou autre ? Pas dans cet opus malheureusement. Si DICE voulait vraiment être à la hauteur, on aurait tout ces éléments et pas des modes de jeu temporaires qui étaient pérennes dans les autres opus.