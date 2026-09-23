Pourquoi le nouveau crossover de Battlefield 6 divise autant les joueurs ?

La récente collaboration entre Battlefield 6 et Medal of Honor fait couler beaucoup d'encre. En intégrant des équipements de la Seconde Guerre mondiale dans un univers moderne, le jeu relance le débat sur la perte d'identité visuelle des jeux service.

Les collaborations cosmétiques dans les jeux de tir modernes ne sont plus une nouveauté. Largement démocratisé par Fortnite, qui a pratiquement forgé la moitié de son identité en devenant un véritable « melting-pot » vidéoludique, alors que les partenariats parfois douteux de Call of Duty sont devenus tristement célèbres au sein de la communauté. La franchise de tir d'Electronic Arts a lentement rejoint ce mouvement, avec un succès très mitigé, en dépit des attaques sur son concurrent concernant ce point.

Une occasion manquée pour Medal of Honor

Battlefield 6 se retrouve aujourd'hui dans la tourmente après sa toute dernière collaboration avec Medal of Honor. Au lieu de s'inspirer des épisodes récents de la série qui se seraient parfaitement intégrés à son univers, le studio a préféré ajouter un ensemble d'équipements datant de la Seconde Guerre mondiale. La franchise Battlefield a pourtant bâti sa réputation sur une esthétique directe et réaliste, bien loin des excentricités de ses concurrents. Ce raté sur une opportunité qui semblait évidente rend la situation d'autant plus incompréhensible.

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Ce n'est pas la première fois que Battlefield 6 s'attire les foudres de sa communauté à cause de packs cosmétiques en décalage total avec la vision exigée par les fans. Il y a quelques mois, Electronic Arts a lancé un partenariat avec la franchise d'horreur spatiale Dead Space. Ce croisement proposait des costumes de science-fiction et des apparences d'armes jurant fortement avec le cadre militaire moderne du titre.

La mort des directions artistiques

Ce décalage, combiné à la position actuelle délicate de la licence Dead Space, a laissé un goût amer aux amateurs des deux jeux. Ce nouveau mélange avec Medal of Honor provoque un sentiment similaire. La franchise de tir classique n'a pas connu de nouvel opus depuis 2020, et cette dernière sortie était un titre en réalité virtuelle auquel la majorité des joueurs n'a pas pu toucher.















Au lieu de célébrer les épisodes modernes qui auraient parfaitement collé au style de Battlefield 6, le studio DICE a décidé de jouer la carte de la nostalgie de la Seconde Guerre mondiale. Les costumes et les armes ajoutés dénotent complètement au milieu des équipements tactiques modernes et des treillis de combat soigneusement modélisés du jeu de base.

Cette volonté désespérée de multiplier les partenariats met en lumière un problème qui ronge de nombreux jeux service depuis quelques années.

À travers un prisme cynique, on a l'impression que Battlefield 6 cherche désespérément à capter l'argent généré par ces croisements improbables, un modèle qui permet à Call of Duty et Fortnite de prospérer. Malheureusement, les développeurs oublient ce que les fans fidèles attendent réellement de la série. Là où Electronic Arts aurait pu marquer des points faciles auprès des amateurs des deux franchises, l'éditeur a trébuché, offrant de nouveaux arguments à ses détracteurs.

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