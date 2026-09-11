Le futur géant du jeu vidéo ? EA pourrait être absorbé par le groupe Savvy Games

Un mois après son rachat historique par l'Arabie Saoudite, Electronic Arts pourrait déjà connaître un bouleversement majeur. Le Fonds d'investissement public saoudien envisagerait de fusionner l'éditeur américain avec Savvy Games Group, créant ainsi un mastodonte absolu du jeu vidéo, au prix de probables restructurations massives.

Un mois seulement après la finalisation de l'acquisition d'Electronic Arts par un consortium dominé par l'Arabie Saoudite, l'avenir de l'éditeur américain semble déjà s'écrire sous le signe de la restructuration. Selon les informations rapportées par Bloomberg, le Fonds d'investissement public saoudien évaluerait actuellement la possibilité de fusionner EA avec Savvy Games Group, son autre joyau de l'industrie vidéoludique. Ce projet titanesque marquerait une étape décisive dans la stratégie du pays, mais soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir des employés et des licences historiques de l'entreprise.

La création du plus grand conglomérat du jeu vidéo

Créé en 2021, Savvy Games Group s'est imposé comme le fer de lance des ambitions saoudiennes dans le secteur. Avec pour objectif de devenir le leader mondial de l'industrie d'ici 2030, le groupe a multiplié les acquisitions spectaculaires. Il possède déjà l'ESL FACEIT Group, leader mondial de l'esport, ainsi que Scopely, géant américain du jeu mobile derrière des succès colossaux comme Monopoly GO. L'absorption d'Electronic Arts viendrait consolider cet empire en réunissant sous une même bannière des franchises sportives incontournables et des mastodontes du marché mobile.

Toutefois, aucune décision définitive n'a encore été arrêtée. Les sources proches du dossier indiquent que cette fusion potentielle ne serait actée qu'après la conclusion du rachat du studio chinois Moonton par Savvy Games, une transaction estimée à six milliards de dollars. Pour l'heure, les représentants d'Electronic Arts et du Fonds d'investissement public ont refusé de commenter ces rumeurs.

Des craintes légitimes pour les employés d'Electronic Arts

Si cette opération fait sens sur le plan stratégique pour regrouper les forces saoudiennes, elle suscite une vive inquiétude en interne. Le rachat d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars a généré une dette colossale de 18 milliards. Dans ce contexte, une fusion apparaîtrait comme une solution financière évidente pour réduire les coûts en éliminant les postes en doublon et les services partagés.

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Les employés se préparent déjà à des coupes budgétaires sévères. Bien que la direction de l'éditeur ait tenté de rassurer ses équipes, la perspective d'une intégration au sein d'un conglomérat fortement orienté vers le marché mobile laisse présager des jours sombres pour les studios traditionnels. Le visage historique de l'entreprise pourrait disparaître à jamais. Les dirigeants avaient pourtant déclaré que « Notre liberté créative et nos valeurs centrées sur les joueurs resteront intactes ».

L'ombre de la politique et des régulateurs

Outre les conséquences sociales dramatiques, un tel rapprochement devra affronter le regard scrutateur des autorités de régulation. Réunir l'un des plus grands éditeurs américains et les leaders mondiaux du jeu mobile et de l'esport pourrait soulever des problèmes évidents de concurrence et de monopole sur plusieurs secteurs clés du divertissement numérique.

La dimension politique du dossier est également incontournable. La nouvelle entité serait sous le contrôle direct de Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite. Cependant, le Fonds d'investissement public pourrait bénéficier de ses liens étroits avec la sphère politique américaine pour faciliter les démarches.

Les relations tissées avec de hauts responsables auraient déjà joué un rôle clé lors de l'acquisition initiale d'Electronic Arts, permettant d'éviter les obstacles réglementaires majeurs qu'avait pu rencontrer Microsoft lors du rachat d'Activision Blizzard. Ces appuis politiques pourraient une nouvelle fois se révéler décisifs pour valider la naissance de ce titan vidéoludique.