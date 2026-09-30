Battlefield 6 : MàJ 1.4.3.5 du 30 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.3.5, déployée le 30 septembre 2026, de Battlefield 6.

En ce mercredi 30 septembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Comme précisé par les développeurs, ce patch, soit le 1.4.3.5, n'apporte pas de grandes nouveautés, mais améliore certains éléments, tout en corrigeant différents problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.3.5, déployée le 30 septembre 2026, de Battlefield 6.