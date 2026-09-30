Battlefield 6 : MàJ 1.4.3.5 du 30 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.3.5, déployée le 30 septembre 2026, de Battlefield 6.
En ce mercredi 30 septembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Comme précisé par les développeurs, ce patch, soit le 1.4.3.5, n'apporte pas de grandes nouveautés, mais améliore certains éléments, tout en corrigeant différents problèmes rencontrés par la communauté.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.3.5, déployée le 30 septembre 2026, de Battlefield 6.
Patch notes de la mise à jour 1.4.3.5 de Battlefield 6
Mises à jour majeures de la version 1.4.3.5
- Menus et ATH plus fiables : Les informations sociales, la mini-carte pour les soldats à terre et la navigation en fin de manche se comportent désormais de manière plus cohérente.
- Expérience de match plus fluide : Des mises à jour ciblées des cartes, des modes et de l'IA réduisent les problèmes environnementaux perturbateurs et améliorent le comportement pendant les matchs.
- Améliorations de stabilité sur PS5 : La stabilité au lancement du jeu, la présentation des optiques et la stabilité du mode observation ont été améliorées.
Modifications
Jeu
- Note de l'équipe de développement : Suite aux commentaires de la communauté, nous avons supprimé les restrictions de classe des skins des lieutenants Bradley « Rooster » Bradshaw et Robert « Bob » Floyd. Ils peuvent désormais être utilisés avec n'importe quelle classe de l'OTAN pour donner aux joueurs et aux joueuses plus d'opportunités d'utiliser leurs éléments cosmétiques Top Gun sur le champ de bataille.
- Quitter pour revenir au menu principal en fin de manche n'entraîne plus un écran de chargement infini.
- Correction d'un plantage qui pouvait survenir en mode observation dans les expériences à grande échelle.
- Les soldats Bob et Rooster, ainsi que leurs skins associés, peuvent désormais être utilisés avec toutes les classes de l'OTAN.
- Les icônes des skins de Bob et Rooster n'affichent plus des gadgets de classe.
Armes
- Les bords des accessoires optiques s'affichent désormais avec l'épaisseur prévue sur PS5 pour les optiques suivantes : SU-123, CCO, Ro-M, 2PRO, 3VZR, R4T, 1P86 variable, 1P88 variable, NFX et SSDS.
Cartes et modes
- Suppression de deux barrières invisibles sur l'Île Wake qui pouvaient entraver les déplacements à l'intérieur d'un bunker près de l'Objectif E.
- Le canon APHEI ne peut plus endommager le porte-avions dans le mode Offensive porte-avions.
IU et ATH
- Après avoir annulé un achat de pièces Battlefield, les joueurs et joueuses peuvent désormais accéder au bouton d'achat comme prévu.
- Les récompenses de bonus d'EXP du programme Phantom affichent désormais les icônes correctes en fin de manche.
- La mini-carte s'affiche désormais lorsque le joueur ou la joueuse est à terre.
IA
- Les véhicules contrôlés par l'IA se déplacent désormais en eau peu profonde de manière plus cohérente sur Récif de Tsuru, ce qui les empêche d'être submergés.
REDSEC
Carte
- Suppression d'une tyrolienne flottante dans la cage d'ascenseur du point d'intérêt Campus Tech.
IU et ATH
- Les icônes de plateforme s'affichent désormais correctement dans le menu « Interactions récentes » du chat de proximité en Battle Royale.
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