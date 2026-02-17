Battlefield 6 : Le VCR-2, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2026 à 15h27
Nous vous précisons comment débloquer gratuitement le fusil d'assaut VCR-2 sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : Le VCR-2, comment débloquer ce fusil d'assaut ?
La saison 2 a permis à Battlefield 6 de se doter d'un tout nouveau Passe de combat. Cette fonctionnalité donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité d'obtenir diverses récompenses. D'ailleurs, certaines d'entre elles, dont de nouvelles armes, sont totalement gratuites. Par exemple, c'est le cas du fusil d'assaut VCR-2.

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D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment récupérer gratuitement, et donc débloquer, le fusil d'assaut VCR-2 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil d'assaut VCR-2 sur Battlefield 6 ?

Afin de débloquer le fusil d'assaut VCR-2 sur Battlefield 6, les joueurs et les joueuses doivent simplement jouer au titre de DICE et progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme précisé en jeu, en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP, vous récupérerez des Jetons pour le Passe de combat.

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Ainsi, afin d'ajouter le fusil d'assaut VCR-2 à votre arsenal sur BF6, vous devez, plus spécifiquement, vous intéresser à la branche « Ranger des forêts » du Passe de combat de la saison 2 (celle-ci peut-être activée après avoir terminé la première branche). Comme vous vous en rendrez compte, l'arme figure en tant que récompense finale de « Ranger des forêts ». De ce fait, pour débloquer le VCR-2, vous devez absolument obtenir les 5 récompenses de la première branche, et toutes celles de la branche « Ranger des forêts ». Au total, vous devrez donc passer 27 paliers pour collecter ledit fusil d'assaut. Évidemment, cela pourrait vous prendre un certain temps.

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À ce propos, soulignons le fait que le fusil d'assaut VCR-2 de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous le savez probablement déjà, après avoir débloqué ledit fusil d'assaut, vous pourrez le mettre dans un loadout et lui apposer les accessoires de votre choix.

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Pour finir, rappelons que Battlefield 6 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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