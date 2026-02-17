Battlefield 6 : Le VCR-2, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous précisons comment débloquer gratuitement le fusil d'assaut VCR-2 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil d'assaut VCR-2 sur Battlefield 6 ?

La saison 2 a permis àde se doter d'un tout nouveau Passe de combat. Cette fonctionnalité donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité d'obtenir diverses récompenses. D'ailleurs, certaines d'entre elles, dont de nouvelles armes, sont totalement gratuites. Par exemple, c'est le cas duD'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsAfin de, les joueurs et les joueuses doivent simplement jouer au titre de DICE et progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme précisé en jeu, en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP, vous récupérerez des Jetons pour le Passe de combat.Ainsi, afin d', vous devez, plus spécifiquement, vous intéresser à la branche « Ranger des forêts » du Passe de combat de la saison 2 (celle-ci peut-être activée après avoir terminé la première branche). Comme vous vous en rendrez compte, l'arme figure en tant que récompense finale de « Ranger des forêts ». De ce fait, pour, vous devez absolument obtenir les 5 récompenses de la première branche, et toutes celles de la branche « Ranger des forêts ». Au total, vous devrez donc passer 27 paliers pour collecter ledit fusil d'assaut. Évidemment, cela pourrait vous prendre un certain temps.À ce propos, soulignons le fait quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous le savez probablement déjà, après avoir débloqué ledit fusil d'assaut, vous pourrez le mettre dans un loadout et lui apposer les accessoires de votre choix.Pour finir, rappelons queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.