Battlefield 6 : Ce développeur inquiet espère que la Saison 2 fera revenir les joueurs

La Saison 2 de Battlefield 6 a officiellement débuté il y a quelques heures. Si elle a vocation à reconquérir la communauté après l'exode massif, un développeur anonyme a fait des confessions étonnantes sur ce lancement.
Malgré un lancement réussi, Battlefield 6
a rapidement été confronté à une fuite massive de ses joueurs. Lancé le 10 octobre 2025, le titre est passé de plus de 747 000 joueurs lors de son premier week-end
à moins de 100 000 connexions simultanées deux mois plus tard. Si des titres concurrents plus accrocheurs
peuvent expliquer cette perte d'intérêt, d'autres raisons sont évoquées par les joueurs eux-mêmes comme le manque de contenu ou la lenteur de la progression.
Les saisons sont censées inciter les joueurs à revenir régulièrement sur un titre, en proposant des modes de jeu inédits ou des récompenses temporaires. Alors que la Saison 2 de Battlefield 6 vient à peine de débuter,
les développeurs croisent les doigts pour qu'elle plaise, même s'ils doutent.
Un lancement entre inquiétude et espoir
Sur X/Twitter, l'utilisateur CharlieIntel a partagé quelques révélations provenant d'un développeur anonyme travaillant sur le titre d'EA. Cette source interne explique notamment que l'équipe était très inquiète avant le lancement de cette nouvelle saison.
Si les doutes ont laissé place à l'impatience et à l'excitation des débuts de la saison 2, les développeurs « espèrent
» que le plus grand nombre possible de joueurs reviendra sur le jeu ou le découvrira pour la première fois.
Disponible depuis le 17 février, la saison 2 de Battlefield 6 devrait s'étendre jusqu'à la mi-mai
d'après les estimations des joueurs. En plus d'une nouvelle carte multijoueur prenant place sur une base aérienne, cette saison marque le retour de l'hélicoptère Little Bird de Battlefield 3, l'arrivée de nouvelles armes et plus encore.
Mais la feuille de route laisse perplexe, d'autant que la communauté a déjà eu droit à une mauvaise surprise.
Les avis négatifs des joueurs accentués par le retard surprise de la saison 2 de Battlefield 6
À quelques jours de son lancement initial en janvier dernier, la saison 2 de Battlefield 6 avait été repoussée
pour permettre aux équipes de développement de peaufiner son contenu.
Phil Girette, producteur du dernier opus de la franchise, a d'ailleurs affirmé que les équipes allaient « s'assurer que les saisons à venir se déroulent comme prévu et nous avons pris un grand nombre de mesures dans différents départements pour nous assurer que les joueurs reçoivent les saisons immédiatement une fois que la fin de la saison est prévue ».
Mais le mal est fait et les joueurs pourraient bien se montrer réticents, malgré les nouveautés annoncées. Il faut désormais surveiller l'évolution du titre sur les prochains jours (notamment via SteamDB) pour savoir si la curiosité et le contenu l'emportent sur les avis globaux de la communauté.
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