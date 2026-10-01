Battlefield 6 : Un an après, le FPS dévoile des changements majeurs pour sa Saison 5, et ses ambitions pour 2027

Battlefield 6 célèbre sa première année en dévoilant les contours de sa saison 5 et de son battle royale REDSEC. Entre ajustements majeurs du gameplay, équilibrage des classes et nouveautés très attendues pour 2027, les développeurs promettent une expérience plus intense et stratégique pour tous les joueurs.

Un an déjà que Battlefield 6 a débarqué sur nos écrans. Pour marquer ce premier anniversaire, les studios à l'origine du FPS dévoilent une feuille de route ambitieuse pour la saison 5 et l'année 2027. Le jeu de tir à la première personne, ainsi que son mode bataille royale REDSEC, s'apprêtent à recevoir des mises à jour majeures destinées à transformer l'expérience de jeu et tenter de répondre à la demande des joueurs.

Une première année sous le signe de l'écoute

Au cours des douze derniers mois, les développeurs ont travaillé main dans la main avec la communauté via le programme Battlefield Labs. Quatre saisons de contenu ont vu le jour, réintroduisant des cartes emblématiques telles que le Récif de Tsuru ou le Train vers Golmud. L'intégration des combats navals a également apporté une nouvelle dimension stratégique aux affrontements.

Les équipes se sont concentrées sur l'amélioration de l'expérience fondamentale. Le recul des armes et les multiplicateurs de dégâts ont été ajustés. L'objectif est de rendre les combats rapprochés et le temps de mise à mort, le Time-To-Kill, bien plus gratifiants, tout en valorisant la précision à longue distance. L'aide à la visée a par ailleurs été recalibrée pour retrouver les sensations appréciées lors de la bêta ouverte.

La saison 5 redéfinit les règles du champ de bataille

Cette nouvelle saison, qui arrive dès le 13 octobre, marque le coup d'envoi de la deuxième année d'exploitation. Elle introduit notamment le mode Royale rapide dans REDSEC, une variante conçue pour raccourcir la durée des parties et augmenter drastiquement l'intensité des combats. Mais c'est surtout du côté de l'équilibrage que les changements sont les plus profonds.















La régénération de santé et les dégâts des véhicules ont été revus pour récompenser les joueurs d'infanterie qui adoptent un bon positionnement. Les systèmes antiaériens bénéficient d'une meilleure efficacité, exigeant en contrepartie une plus grande maîtrise des désignateurs laser. De plus, le Little Bird voit ses dégâts explosifs contre l'infanterie diminués, tandis que les chars de combat reçoivent des munitions mieux adaptées à leurs cibles prioritaires.

REDSEC fait peau neuve

Le mode bataille royale accueille des fonctionnalités très demandées, à commencer par un système de reconnexion permettant de réintégrer une partie après un plantage. Les nouveaux joueurs pourront profiter de zones d'atterrissage recommandées pour éviter les affrontements immédiats. Le système de blindage a été accéléré, et de nombreuses armes nécessitent désormais une balle supplémentaire pour éliminer un adversaire équipé de plaques à moyenne et longue portée.

Les classes subissent aussi une refonte tactique importante :

L'Assaut gagne en mobilité lors des tirs en mouvement.

L'Ingénieur résiste mieux aux explosions et renforce son blindage plus rapidement.

Le Soutien excelle dans les réanimations et la distribution de plaques de blindage.

L'Éclaireur marque plus efficacement ses cibles dans l'environnement.

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De grandes ambitions pour 2027

La saison 5 n'est qu'une étape. Tout au long de l'année 2027, les développeurs prévoient de rendre le pilotage des véhicules encore plus immersif et d'améliorer le maniement des armes. Un nouveau stand de tir est actuellement en phase de test, accompagné d'une refonte visuelle de l'arsenal.

Vos retours continuent de façonner le jeu saison après saison et nous aident à améliorer Battlefield, ensemble, à chaque mise à jour.

Les équipes étudient également la puissance des fusils de précision pour garantir des affrontements équitables. De nouveaux détails seront communiqués au cours de ces prochains mois, pour expliquer aux joueurs les changements qui seront faits dans Battlefield 6.

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