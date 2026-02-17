Battlefield 6 : La M121 A2, comment débloquer cette mitrailleuse ?

Nous vous indiquons comment obtenir gratuitement la mitrailleuse M121 A2 sur Battlefield 6.

Comment débloquer la mitrailleuse M121 A2 sur Battlefield 6 ?

Comme sur beaucoup d'autres jeux,propose un Passe de combat, qui est, actuellement lié à la saison 2. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir diverses récompenses, dont de nouvelles armes. D'ailleurs, sachez que certaines d'entre elles sont totalement gratuites. C'est le cas de, par exemple.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons, il convient, en réalité, de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme indiqué en jeu, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat.Afin d', vous devez vous intéresser tout particulièrement à la branche « Griffe d'acier » du Passe de combat de la saison 2 (celle-ci se débloque après avoir terminé la toute première branche). Comme vous pourrez le voir, l'arme figure en tant que 17récompense. Ainsi, pour, vous devez nécessairement obtenir les 5 récompenses de la toute première branche, puis les 17 premières de la branche « Griffe d'acier ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris, vous devez passer 22 paliers au total pour collecter ladite mitrailleuse. En fonction, cela pourrait vous prendre un certain temps, comme vous vous en doutez.À ce sujet, soulignons le fait quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Évidemment, après avoir débloqué la mitrailleuse, vous pourrez la mettre dans un loadout et l'équiper d'accessoires.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.