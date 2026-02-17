Battlefield 6 : Le GRT-CPS, comment débloquer ce DMR ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2026 à 14h53
Nous vous expliquons comment débloquer et obtenir gratuitement le DMR GRT-CPS sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : Le GRT-CPS, comment débloquer ce DMR ?
Comme sur beaucoup d'autres jeux, Battlefield 6 propose un Passe de combat, qui est, actuellement lié à la saison 2. Grâce à celui-ci, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir diverses récompenses, dont de nouvelles armes. D'ailleurs, sachez que certaines d'entre elles sont gratuites. C'est le cas, par exemple, du DMR GRT-CPS.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer et récupérer gratuitement le DMR GRT-CPS sur Battlefield 6.

Comment débloquer le DMR GRT-CPS sur Battlefield 6 ?

Afin de débloquer le DMR GRT-CPS sur Battlefield 6, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme indiqué en jeu, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. 

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Afin d'ajouter le DMR GRT-CPS à votre arsenal sur BF6, vous devez vous intéresser tout particulièrement à la branche « Traque mortelle » du Passe de combat de la saison 2 (celle-ci se débloque après avoir terminé la toute première branche). Comme vous pourrez le voir, l'arme figure en tant que 14ème récompense. De ce fait, pour débloquer le GRT-CPS, vous devez nécessairement obtenir les 5 récompenses de la toute première branche, puis les 14 premières de la branche « Traque mortelle ». Ainsi, vous devez passer 19 paliers au total pour collecter ledit DMR. En fonction, cela pourrait, évidemment, vous prendre un peu de temps.

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À ce propos, remarquons que le fait que le DMR GRT-CPS de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué le DMR, vous pourrez le mettre dans un loadout et l'équiper d'accessoires.

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En guise de conclusion, rappelons que Battlefield 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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