Battlefield 6 : MàJ 1.4.3.0 du 15 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.3.0, déployée le 15 septembre 2026, de Battlefield 6.
En ce mardi 15 septembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour, dans le cadre de sa saison 4. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.3.0. Cette nouvelle mise à jour apporte, d'ailleurs, plusieurs nouveautés sur le jeu de DICE et d'EA.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.3.0, déployée le 15 septembre 2026, de Battlefield 6.
Patch notes de la mise à jour 1.4.3.0 de Battlefield 6
Nouveau contenu
- Évènement collection : 6 lieues sous les mers
- 6 lieues sous les mers est un nouvel événement de collection qui débute avec Raz de marée le 15 septembre et se déroule jusqu'au 12 octobre. Gagnez une série de récompenses exclusives sur Battlefield 6 et REDSEC en terminant des contrats et en récupérant des dispositifs de renseignement. Débloquez des paquetages d'arme premium, des éléments cosmétiques et le nouveau couteau de plongée !
- Nouvelle arme de corps-à-corps : Couteau de plongée
- Initialement utilisé par les plongeurs de la Royal Navy opérant dans des environnements maritimes difficiles, le couteau de plongée de la Royal Navy constitue la récompense ultime pour les joueurs et joueuses qui terminent l'événement de collection dans sa totalité.
- Chat de proximité
- Le chat de proximité offre de nouvelles façons de communiquer avec les joueurs et joueuses à proximité pendant une partie. Ce que vous entendez dépend de leur position relative par rapport à vous, les voix étant placées directionnellement et modifiées par l'environnement. Les murs peuvent obstruer les voix, les espaces intérieurs peuvent modifier leur son, et être à l'intérieur d'un véhicule affectera également ce que vous entendez.
- Vous pourrez voir qui parle via le chat de proximité, avec des options pour couper le son ou signaler les joueurs et joueuses si nécessaire. Les personnes en solo et les groupes utiliseront par défaut le chat vocal du jeu, facilitant ainsi ces interactions.
- Pour vous donner plus de contrôle sur cette expérience, nous avons également ajouté les options suivantes :
- Sous la commorose, vous pouvez désormais changer rapidement de canal et activer ou désactiver globalement le chat de proximité.
- L'ouverture du tableau des scores en Battle Royale affichera une liste des joueurs et joueuses que vous avez entendus récemment via le chat de proximité. À partir de là, vous pouvez couper le son, signaler ou bloquer une personne en sélectionnant son nom via la fenêtre pop-up EA Connect.
- Jusqu'à quatre personnes peuvent être entendues en même temps. Un message de l'IU vous informera lorsque cette limite est atteinte, les interlocuteurs et interlocutrices supplémentaires seront temporairement coupés jusqu'à ce qu'un canal se libère.
- Nous sommes ravis d'apporter le chat de proximité au Battle Royale de Battlefield, mais des tests en conditions réelles seront cruciaux pendant que nous continuons de peaufiner la fonctionnalité. Nous étudierons attentivement les retours concernant la portée audio, la clarté, les outils de modération et la manière dont le chat de proximité affecte l'expérience de jeu avant d'étendre davantage la fonctionnalité.
- Pendant cette période de test, le chat de proximité pourra être activé ou désactivé pendant que nous appliquons des correctifs et des améliorations. Une fois que vous aurez eu l'occasion de l'essayer, dites-nous ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment cela change votre façon de communiquer sur le champ de bataille.
- Programme Phantom :
- Les joueurs et les joueuses pourront également s'attaquer au Programme Phantom, une opération REDSEC à durée limitée qui sera disponible en même temps que Raz de marée. Partez à la recherche d'informations cachées, de clins d'œil et percez le mystère entourant la faille du réseau de sécurité de Fort Lyndon. Gagnez des récompenses exclusives, dont des paquetages d'arme et plus encore.
Mises à jour majeures de la version 1.4.3.0
- Améliorations des véhicules : Les hélicoptères de transport, les RCB-90 et les hélicoptères de reconnaissance ont reçu des améliorations de gameplay, d'équilibrage, de présentation et de maniabilité.
- Combat armé et clarté du jeu : Les réticules d'arme, les optiques, la présentation des accessoires et une série de problèmes spécifiques aux armes ont été mis à jour afin d'améliorer la clarté et la cohérence.
- Améliorations de REDSEC : Le déroulement des missions en Battle royale, les interactions avec l'anneau, les redéploiements, le comportement du butin, le mode observation et les systèmes d'amélioration de l'expérience ont reçu d'autres mises à jour.
- Portal et salons personnalisés : La fiabilité des salons personnalisés, les outils d'observation, la fonctionnalité de l'éditeur spatial, le script Portal et les outils destinés aux créateurs et créatrices ont été étendus et affinés.
- IU et présentation : Les menus, les informations classées, la navigation dans la boutique et le Passe de combat, l'écran de fin de manche et la visibilité des objets ont reçu de nombreuses améliorations.
- Audio et IA : Le retour audio a été amélioré pour les mouvements, les véhicules et les interactions d'interface, tandis que l'IA bénéficie d'améliorations pour la navigation et la traversée de l'eau.
- Améliorations du réticule : Dans la version 1.4.3.0, nous avons revu les réticules de toutes les optiques d'arme, des lanceurs et des gadgets pour offrir des visuels plus propres, un encombrement réduit et une lisibilité améliorée sur n'importe quel arrière-plan. Ces améliorations visent également à améliorer les visuels avec une lueur plus prononcée, des lignes plus nettes et une taille globale optimisée des points centraux/réticules, assurant une vue plus claire afin que vous puissiez vous concentrer sur chaque tir.
Modifications
Jouabilité
- Correction d'un problème où ramasser un kit de Soutien permettait de réanimer les membres de l'équipe même après avoir ramassé un autre kit de classe.
- Correction d'un problème où soigner comptait comme un événement de dégâts, ce qui empêchait les joueurs et les joueuses d'utiliser des gadgets télécommandés.
- Les vérifications du rayon de collision des caisses de ravitaillement de véhicule sont désormais légèrement plus grandes pour empêcher les bugs de clipping.
- Les lanceurs afficheront désormais un petit effet visuel d'éclaboussure lorsque le projectile traverse l'eau.
- Correction d'un problème où, lorsque les joueurs et joueuses nageaient/étaient à la surface, ils recevaient une réduction de dégâts lorsque la balle les traversait et touchait l'eau en dessous.
- Les joueurs et les joueuses ne peuvent plus traverser le porte-avions en conduisant le bateau à une vitesse modérée.
- Demander une réanimation n'est plus interrompu si un réanimateur allié est tué ou annule la réanimation.
- Les véhicules sont rendus plus audibles lorsque le joueur ou la joueuse est sous l'eau.
- Correction d'un problème où la rotation de la visée pouvait se comporter de manière incorrecte lors de l'utilisation de l'outil de réparation depuis le siège ouvert du UH-79.
- Correction d'un problème visuel qui faisait que les mains de la personne au poste de tir en vue subjective affichaient des bugs lorsqu'elle regardait vers le haut ou vers le bas dans l'UH-79.
- Correction d'un problème qui faisait qu'un calcul de dégâts précis pouvait parfois tuer un soldat qui avait subi environ 99 points de dégâts.
- Amélioration de la possibilité pour les joueurs et joueuses en groupe de rejoindre la partie ensemble.
Véhicules
- Correction d'un problème de caméra qui faisait que les chars et le RCB-90 pouvaient saccader lors d'un zoom en vue à la troisième personne.
- Bateau de patrouille RCB-90
- La santé est passée de 800 à 1 000.
- Amélioration de la réactivité de la direction.
Correction d'un problème qui faisait que la compétence passive Rampe de déploiement du RCB-90 pouvait rester active alors qu'elle ne le devait pas.
- Mise à jour des retours haptiques d'armes et de véhicules pour les appareils haptiques pris en charge.
- Correction d'une faute de frappe dans la description du missile à verrouillage guidé du bateau de patrouille RCB-90.
- AH-6 Little Bird
- La surchauffe par balle du minigun a été augmentée d'environ 33 %, entraînant une surchauffe environ 1,5 seconde plus rapide qu'auparavant en tir continu.
- Diminution de 50 % des dégâts du minigun infligés aux bateaux de patrouille RCB-90 et aux voitures blindées.
- Les hélicoptères de transport peuvent désormais subir correctement des dégâts des tirs d'armes légères.
Gadgets
- Correction d'un problème qui faisait qu'un char pouvait être détruit en roulant sur un mortier portatif allié.
- Équilibrage des gadgets anti-aériens : SLM-93A et 9K38 Igla :
- L'indicateur directionnel de verrouillage pour les véhicules aériens a été supprimé.
- Les défibrillateurs ne relâchent plus de charge lors d'un changement de posture.
Armes
- Résolution d'un problème qui faisait que l'icône des mires inclinées sur l'EF88 était mal placée.
- Correction d'un problème qui faisait que les munitions de qualité supérieure pour le M2010 et le SVK avaient une réduction de dégâts involontaire contre les adversaires dans l'eau.
- Correction de problèmes liés à la mise à jour incorrecte des statistiques d'armes pour l'EF88, le BROD et le VSSM.
- Mise à jour des descriptions de plusieurs armes, incluant la mention des munitions subsoniques, qui est un attribut par défaut du M45A1 et du vz.61.
- Le poids du silencieux long et allégé du L115 a été inversé.
- Correction d'un problème qui faisait que les poignées verticales sur le RPKM et le RPK-74M avaient une position de main décalée lorsqu'un laser ou une lampe est équipé.
- Les réticules ont été améliorés pour une meilleure visibilité, avec une meilleure lisibilité sur les arrière-plans lumineux.
- Une nouvelle option permet aux gens de désactiver la fonctionnalité de zoom Image dans l'image sur les optiques, de sorte que le zoom n'utilise que le champ de vision plein écran plutôt que de combiner le champ de vision et un zoom additionnel à l'intérieur de l'optique. Modifier ce paramètre ne modifie pas l'échelle de grossissement totale, mais garantit que le zoom total ne modifie que le champ de vision.
- BROD 3 :
- Correction d'un problème qui faisait que les lasers ne bougeaient pas avec les garde-mains courts/longs sur le BROD 3.
- Les lasers ajustent désormais correctement leur position sur le BROD 3 avec le garde-main court et long.
- Résolution d'un problème qui faisait que le positionnement du pouce n'était pas naturel lors de l'équipement de certaines poignées sur le BROD 3.
- Correction d'un problème qui faisait que l'icône du garde-main du BROD 3 était manquante.
- Mises à jour d'équilibrage d'Interdictor :
- Les dégâts minimums sont passés de 62 à 80.
- Les dégâts aux membres correspondent désormais à ceux du torse.
- Les dégâts à la portée idéale sont passés de 150 à 100.
- Portée idéale ajustée à 120-160 m.
- Les dégâts contre le blindage dans REDSEC ont été augmentés à 100, quelle que soit la zone d'impact ou la distance.
- Les effets visuels d'impact incorrects ont été corrigés pour tous les types de munitions, à l'exception des munitions de qualité supérieure.
- L'accessoire de mire métallique coûte désormais 15 points.
Cartes et Modes
- Offensive porte-avions
- Ajout de volumes hors limites pour réduire les cas de spawn camping sur le pont du porte-avions.
- Correction d'un problème qui faisait que les icônes de QG ne restaient pas affichées sur la minicarte dans les modes Ruée et Percée.
- Correction de la notification « Alliance dissoute » qui apparaissait incorrectement pendant la dernière manche de Survie.
- Correction d'un problème qui faisait que la classe d'une personne était désélectionnée après avoir quitté un didacticiel de mode.
- Les avions n'apparaîtront plus sur les porte-avions une fois exposés et ne seront disponibles que via l'écran de déploiement.
- Offensive ibérique
- Correction d'un problème où certaines sections de mur n'avaient aucune collision. Mieux vaut porter un casque en fonçant dedans maintenant.
- Pont de Manhattan
- Ajustement des zones hors limites au premier étage d'un bâtiment près du point E en Conquête.
- Ajustement de plusieurs zones où la détection des collisions était excessive. Cela rendra le vol plus prévisible et réduira le nombre d'hélicoptères s'écrasant contre ces bâtiments.
- Récif de Tsuru – Percée
- Chaque secteur a été agrandi pour offrir aux deux équipes plus de voies de contournement et l'utilisation de bateaux.
- Secteur 1
- Ajout de 2 semi-rigides
- Remplacement du véhicule de transport léger par un véhicule de transport blindé en attaque.
- Agrandissement de la taille des points de capture sur « A ».
- Déplacement de « B » vers un entrepôt le long de la marina.
- Secteur 2
- Augmentation de la taille du volume de capture B pour inclure plus d'abris.
- Remplacement du véhicule de transport léger par un véhicule de transport blindé en attaque.
- Remplacement du transport léger par un quad en défense
- Points d'apparition contestés de l'équipe en défense reculés de 10 à 15 m.
- Correction des points d'apparition contestés/non contestés de l'équipe en attaque sur la plage.
- Secteur 3
- Ajout d'un point de capture supplémentaire en bas, au-delà de la voie navigable.
- Remplacement du véhicule de transport blindé par un véhicule de transport léger en attaque
- Suppression du véhicule de transport blindé pour l'équipe en défense
- Augmentation de la taille du point de capture « A ».
- Secteur 4
- Réduction du nombre de points de capture de 2 à 1.
- Agrandissement de la taille du point de capture « A » en bas, sur les quais.
Progression
- Les statistiques de manche pour les élimination confirmées et les assistances confirmées sont désormais correctement prises en compte pour les meilleurs résultats de carrière.
- De nouvelles tâches de matériel saisonnier ont été ajoutées pour la saison 4.
- Correction d'un problème où la distinction SABOTAGE pouvait être attribuée de manière incorrecte lorsque vous détruisiez votre propre sac de ravitaillement.
IU et ATH
- Correction d'un problème où l'invite « Visée stable » apparaissait en retenant votre souffle, même si les options étaient réglées sur un appui unique au lieu du maintien de la touche.
- Correction du problème dans le graphique réseau où il affichait les événements de rupture de blindage infligeant également des dégâts de santé comme deux événements de dégâts distincts au lieu d'un seul.
- Correction d'un problème où la progression des contrats s'affichait incorrectement.
- Changement de la ligne de texte « contrat échoué » par « contrat expiré ».
- Correction d'un problème où l'effet de l'écran de remontée à la surface se déclenchait en étant debout dans l'eau et en modifiant l'équipement.
- Correction d'un problème où des mots-clés de prérequis multijoueur dupliqués pouvaient apparaître dans la recherche personnalisée.
- Correction d'un problème où l'onglet Événement pouvait être manquant ou inaccessible depuis le menu principal lorsqu'un événement était actif.
- Correction d'un problème où certains événements pouvaient afficher une heure de fin incorrecte dans l'onglet Défis.
- Résolution d'un court délai lors de la première consultation des récompenses instantanées du Passe de combat.
- Correction d'un problème où l'écran de démarrage pouvait apparaître rogné sur les écrans ultra-larges.
- Correction d'un problème où le panneau du bonus d'EXP pouvait chevaucher d'autres éléments d'interface utilisateur dans le menu principal.
- Mise à jour des minuteurs d'événements pour un affichage cohérent entre les onglets Accueil et Événements.
- Correction d'un problème où des tuiles de récompense vides pouvaient apparaître dans la progression de fin de manche.
- Correction d'un problème où les surbrillances de sélection pouvaient chevaucher les tuiles adjacentes dans les options de jeu.
- Correction d'un problème où les accessoires de matériel pouvaient disparaître des équipements après avoir consulté leurs conditions de déverrouillage sur l'écran des défis.
- Amélioration de la lisibilité des lignes de titres dans le menu Jouer lorsqu'elles sont affichées sur des arrière-plans lumineux.
- Amélioration de la disposition et de la présentation des informations classées dans le Profil.
- Résolution des problèmes d'alignement de l'indicateur d'accessoire sur plusieurs armes.
- Correction d'un problème où le raccourci clavier pour aimer une carte ne fonctionnait pas sur l'écran de fin de manche.
- Correction d'un problème où le bouton Marquer vu pouvait rester visible après avoir effacé tous les indicateurs de nouvel objet.
- Correction d'un problème où le grade de carrière pouvait être manquant dans le menu principal après avoir quitté une partie.
- Correction d'un problème où les personnages pouvaient apparaître sans leurs armes lors de la consultation des détails dans le menu Équipements.
- Correction d'un problème où la progression des défis pouvait s'afficher incorrectement sur l'écran de fin de manche.
- Correction d'un problème où les titres de fiche de jeu équipés ne se mettaient pas à jour dans le salon.
- Correction d'un problème où le bouton Effacer tous les indicateurs pouvait rester visible après avoir effacé tous les nouveaux indicateurs du Passe de combat.
- Correction d'un problème où les aperçus de personnage pouvaient devenir indisponibles après avoir équipé certains personnages dans le menu Équipements.
- Amélioration de la cohérence de l'illustration des icônes pour plusieurs personnages, armes et gadgets.
- Correction du nom de l'hélicoptère de reconnaissance de la PAX en MH-350.
- Résolution d'un problème qui faisait apparaître la fenêtre contextuelle BF Pro plus fréquemment que prévu.
Portal
- Résolution du chevauchement de la disposition entre le nombre de joueurs/joueuses et les indicateurs de latence dans le navigateur de serveurs.
- Les limites de carte se concentrent désormais sur l'espace de jeu prévu par l'expérience, et les zones hors limites seront masquées par défaut.
- Mise à jour du système musical de Portal : l'ajout d'une nouvelle piste radio à la file d'attente ne redémarre plus la piste en cours de lecture.
- L'anneau de feu affiche désormais un indicateur clignotant lorsque le joueur ou la joueuse est près du bord de l'anneau.
- La qualité de la trame a été améliorée pour plusieurs ressources.
- Les icônes d'équipement de guerre ne persistent plus après la récupération de l'objet.
- Ajout d'un nouveau type d'objet BlockingSphere pour bloquer le repérage et ajout de nouveaux effets visuels pour les nuages. Le niveau d'exemple et le script BlockingSphereAndCloudsExample sont disponibles dans le SDK.
- Le mutateur Variation Porte-avions dispose désormais d'une nouvelle option pour permettre l'utilisation de la version Offensive porte-avions.
- Les joueurs et joueuses peuvent désormais signaler des objectifs personnalisés et des points de capture.
- La fonction SetPlayerMovementSpeedMultiplier est désormais limitée à 0,8-2,5, avec des améliorations pour réduire le rubberbanding.
- L'événement OnPlayerEarnedKillAssistance se déclenche désormais comme prévu.
- Éléments d'ATH et d'IU en Percée
- Ajout d'indicateurs de score pour la Percée et le Match à mort en équipe.
- Mise à jour des actions GameModeScore avec les paramètres Team et GameStageType.
- Ajout de la visualisation du plan d'eau à l'éditeur spatial. Cela permet aux créateurs et créatrices Portal de voir le niveau de l'eau des niveaux.
- Après d'intenses leçons de natation, les bots IA peuvent désormais naviguer dans l'eau de manière plus fiable.
- L'option Enregistrer sous identifie désormais le bon niveau à exporter.
- Ajout de Sandbox Ocean au SDK.
- Ajout de l'Île Wake au SDK.
- Le brouillard a été ajouté comme option pour les zones hors limites sur l'écran de déploiement dans l'application web.
- Dans le cadre de Sandbox Ocean, des fonctions océaniques ont été ajoutées pour modifier l'eau. Un niveau d'exemple et un script sont disponibles dans le SDK.
- EnableWater
- SetWaterBeaufortScale
- SetWaterLevel
- SetWaterWaveAmplitude
- SetPlayerBreathTime
- GetWaterBeaufortScale
- GetWaterHeight
- GetWaterIsEnabled
- GetWaterWaveAmplitude
- OnPlayerEmerged
- OnPlayerEnteredWater
- OnPlayerExitedWater
- OnPlayerSubmerged
- EnableHQ n'entraîne plus de sortie des limites dans la zone QG.
- Les QG peuvent désormais être liés aux secteurs, et les points d'apparition de véhicules peuvent être liés aux QG.
- Les joueurs et joueuses peuvent désormais héberger ou jouer à Gulf of Lyndon: Night Ops Conquest sans recevoir un message d'erreur de délai.
- La connexion à l'application web avec un paramètre régional dans l'URL redirige désormais vers l'URL correcte.
- La page ne restera plus vide après connexion.
- Les sélections de restriction de classe sont désormais correctement appliquées pour les modes à équipe unique.
- Réduction de la taille de la charge réseau utile pour les éléments spatiaux volumineux grâce à la compression.
- Modèle de Conquête personnalisée Portal de ViperStudiosAndy
- Utilise désormais l'IU de capture officielle.
- Utilise désormais les sons officiels des points de capture.
- Ajout de la difficulté de l'IA (1 Facile | 2 Par défaut | 3 Difficile | 4 Impossible)
- Ajout d'une option pour contrôler la probabilité que l'IA utilise des véhicules
- Les noms de l'IA seront désormais attribués aux équipes.
- Comportement de l'IA amélioré.
- Correction de la zone de combat de Bazar du Caire
- Améliorations des performances
- Nouvelle carte ajoutée : Récif de Tsuru
- Modèle de Percée personnalisée Portal de ViperStudiosAndy
- ATH officiel des relais ajouté (l'emplacement est fixe, donc l'IU de secteur est désormais en dessous pour le moment).
- Ajout d'une option pour le minuteur de l'IU
- Ajout de la difficulté de l'IA (1 Facile | 2 Par défaut | 3 Difficile | 4 Impossible)
- Ajout d'une option pour contrôler la probabilité que l'IA utilise des véhicules
- Logique de l'IA améliorée pour Récif de Tsuru.
- Portée du sélecteur d'équipe augmentée ObjID(990-999).
- Correction des effets visuels en rejoignant une partie en cours
- Ajout de la prise en charge des FA-81F-Super-Spectre et F-74A-Seacat.
- Améliorations des performances
- Nouvelle carte ajoutée : Récif de Tsuru
- Salons personnalisés :
- Prise en charge étendue de la création de salons personnalisés pour inclure :
- Anéantissement tactique
- Anéantissement
- Percée
- Expansion
- Ruée
- Domination
- Match à mort en équipe
- Match à mort en escouade
- Expériences personnalisées
- Correction d'un problème dans le mode observation en Conquête où la couleur du contour de la zone de capture ne correspondait pas à la bonne équipe dans certains cas.
- Correction d'un problème de temps de chargement longs lors du changement de joueur ou de joueuse en mode observation dans certains scénarios.
- Correction de la couleur d'équipe incorrecte du Quartier Général en mode Conquête pour les spectateurs et spectatrices.
- Les couleurs des objectifs ne s'affichent plus en blanc sur la mini-carte en mode observation.
- Ajout d'une invite visuelle de confirmation lorsque les administrateurs sélectionnent « Appliquer » dans la sélection de carte pour les salons personnalisés.
- Ajout de bannières de notification lorsqu'une personne est promue chef d'escouade dans les salons personnalisés.
- Ajout d'invites de notification « Prêt(e) à commencer » sur les écrans d'hôte une fois le nombre minimal de joueurs et de joueuses atteint.
- Ajout de la possibilité de verrouiller une personne en tant qu'hôte pour qu'elle soit unique dans les salons personnalisés et de conserver les capacités d'hôte en cas de déconnexion.
- Suppression des options de configuration du chat redondantes dans les menus de paramètres des salons personnalisés.
- Correction d'un problème visuel où les rangs de carrière des membres de l'escouade pouvaient afficher temporairement la même valeur lors de la connexion à un salon personnalisé.
- Résolution d'un problème qui empêchait les hôtes de désélectionner les joueurs et joueuses en surbrillance dans la liste des spectateurs et spectatrices.
- Correction d'un problème où le basculement rapide de la sélection de carte entraînait la persistance de listes de cartes incorrectes.
- Correction d'un problème où le statut de l'hôte n'était pas correctement mis à jour sur l'écran des salons personnalisés.
- Correction de la duplication visuelle des noms de joueurs et de joueuses dans la liste des spectateurs et spectatrices.
- Correction des problèmes visuels de surbrillance dans la section non attribuée des salons personnalisés.
- Résolution d'un problème où les salons personnalisés pouvaient occasionnellement démarrer sur une carte en dehors de la liste sélectionnée.
- Résolution d'un problème qui pouvait empêcher les hôtes de salons personnalisés de rejoindre un serveur à l'aide de la souris sur PC.
- Correction d'un problème qui faisait que les messages de bienvenue du salon personnalisé n'étaient pas affichés aux gens lorsqu'ils rejoignaient la partie.
- Résolution d'un problème qui faisait que plusieurs joueurs et joueuses pouvaient recevoir l'icône d'hôte après que l'hôte était passé en mode observation et avait quitté la session.
- Résolution d'un problème qui faisait que les noms d'hôte longs pouvaient se chevaucher avec l'onglet « Vide » de l'écran du salon personnalisé.
- Correction d'un problème où la réinitialisation de la carte ouvrait le menu de signalement des joueurs et des joueuses sur manette en mode observation.
- Les spectateurs et spectatrices peuvent désormais observer les joueurs et les joueuses depuis le tableau des scores, même avec la carte ouverte.
- Le spectateur ou la spectatrices peut désormais créer de nouvelles caméras de points d'intérêt en maintenant la touche Maj et en appuyant sur les touches de raccourci F1-12.
- Les spectateurs et spectatrices peuvent désormais passer à d'autres membres de la même escouade à l'aide des boutons désignés sur la manette.
Audio
- Correction d'un problème où les répliques de voix off du commandant au premier déploiement de la faction en défense ne se déclenchaient pas en mode Percée.
- Résolution d'un problème où marcher et courir dans l'eau pouvait produire des bruits de mouvement anormaux.
- Correction de sons manquants pour l'interface des options du mode observation.
- Correction d'un problème où certains sons de ramassage d'objets pouvaient être entendus par plus de joueurs ou de joueuses que prévu.
- Les F/A-81F Super Spectre et F-74A Seacat ont désormais des effets sonores corrects lorsqu'ils sont sélectionnés dans le menu d'équipement.
- Résolution d'un problème dans Offensive porte-avions où la voix off du commandant ne se déclenchait plus pour le reste de la manche si la cinématique d'introduction était interrompue par un serveur se remplissant rapidement.
- Correction d'un problème où la voix off localisée ne se déclenchait pas toujours lors de la destruction d'un véhicule aérien ennemi.
REDSEC
Battle Royale
- Correction d'un problème où le modèle d'arme était invisible en vue à la première personne après une réanimation.
- Les véhicules et les gadgets sont désormais correctement détruits lorsque l'anneau de feu les traverse.
- Les crochets de santé du véhicule ne sont plus affichés sur la carte d'élimination des soldats après avoir été éliminés par un véhicule.
- Les spectateurs et spectatrices reçoivent désormais la notification d'élimination d'escouade lorsque la personne observée réalise une élimination d'escouade.
- Correction d'un problème où le lanceur Javelin ne pouvait pas toujours être récupéré comme butin à l'arrière du camion en mode Battle Royale.
- Correction d'un problème où les effets audio de la fumée VL-7 et la toux pouvaient continuer quand les joueurs et joueuses ne sont plus affectés par le gaz.
- Les images de récompense des missions Cache d'armes correspondent désormais à la rareté de chaque récompense.
- Correction d'un problème où le nombre de joueurs et de joueuses de l'hélicoptère d'insertion pouvait apparaître après la fin de la séquence d'hélicoptère en mode Battle Royale.
- Une période de grâce a été ajoutée avant qu'un char puisse être ciblé par la mission Antitank en mode Battle Royale.
- Le temps de téléchargement de l'extraction de données a été réduit de 15 secondes à 5 secondes.
- Les traceurs détruits par l'anneau de feu comptent désormais pour la progression de la mission Évasion en mode Battle Royale.
- Correction d'un problème où la tour de réapparition sur le porte-avions n'avait pas de contour visible lors du redéploiement des membres de l'escouade en mode Battle Royale.
- Correction d'un problème où le butin de contrat était temporairement masqué pour les joueurs et joueuses dans des véhicules.
- Mise à jour de la mission Cache d'armes pour attribuer des armes de rareté supérieure en fonction du niveau de l'escouade au début de la mission.
Classes
- Assaut :
- Amélioration de la capacité des joueurs et des joueuses à voir les ennemis repérés à travers les objets après avoir atteint le niveau 3 en tant que Incursion Hazmat avec le talent Traceur sur Fort Lyndon.
Gadgets
- Correction du compte de munitions du M320A1 affiché dans le Parcours tactique Fer de lance afin que la description corresponde à la capacité de l'arme en jeu.
- Correction d'un problème où la frappe de JAGM ne pouvait pas être ciblée par le système de suppression d'équipement.
Survie
- Correction d'un problème où la bannière d'un joueur ou d'une joueuse pouvait être recadrée pendant la séquence de fin de manche.
Parties classées
- Correction d'un bug visuel qui faisait que le coût d'entrée des points de classement (PC) pour les classements 23-25 était manquant dans l'ATH en jeu.
- Ajustement de la période de grâce de la pénalité pour quitter une partie avant le salon, passant de 30 secondes à 3 minutes, afin d'empêcher les départs anticipés impunis.
- Ajout de la possibilité de signaler un personne inactive via EA Connect, offrant ainsi aux gens un autre moyen de signaler les membres d'équipe qui ne participent pas.
- Ajout du système d'exclusion pour inactivité.
- Nos systèmes d'inactivité identifieront désormais les personnes inactives et fourniront un avertissement clair.
- Si la personne n'agit pas pour ignorer l'avertissement, elle sera exclue de la partie.
- Le système tiendra compte de l'observation, de l'attente de redéploiement en mode Battle Royale et d'autres situations similaires.
IU et ATH
- Correction d'un problème où le matchmaking pouvait ne plus répondre si un membre d'équipe quittait la file d'attente depuis l'écran de fin de manche.
Audio
- Correction d'un problème dans REDSEC où un sous-titre incorrect s'affichait pour la réplique de voix off du superviseur lors de largages de blindage.
- Résolution d'un problème dans les quatuors dans REDSEC où une réplique de voix off incorrecte du superviseur se déclenchait après l'élimination de votre escouade.
IA
- Les bots IA de REDSEC peuvent désormais utiliser les cordes suspendues pour atteindre les tunnels souterrains de Fort Lyndon.
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