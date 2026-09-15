Battlefield 6 : MàJ 1.4.3.0 du 15 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.3.0, déployée le 15 septembre 2026, de Battlefield 6.

En ce mardi 15 septembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour, dans le cadre de sa saison 4. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.3.0. Cette nouvelle mise à jour apporte, d'ailleurs, plusieurs nouveautés sur le jeu de DICE et d'EA.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.3.0, déployée le 15 septembre 2026, de Battlefield 6.