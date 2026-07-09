La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période sombre et la restructuration interne de la division gaming de Microsoft fait de nouvelles victimes collatérales. Selon les informations partagées par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, la direction de Xbox a pris des décisions radicales concernant l'avenir de ses licences historiques, au détriment de la liberté créative de ses propres équipes de développement.

Le sacrifice de la suite de Avowed

Alors que le premier épisode a connu un développement long et complexe, sa suite semblait pourtant sur de bons rails. Les sources proches du dossier affirment que le développement de ce second volet progressait bien et qu'une annonce officielle était même planifiée pour l'année prochaine. Malheureusement, ce projet ne s'inscrivait plus dans la nouvelle vision stratégique imposée par la direction.













Asha Sharma, à la tête de XBOX, a en effet initié un plan de réinitialisation massif. Cette restructuration s'est accompagnée d'une vague de licenciements sans précédent dans l'histoire de l'entreprise, touchant sévèrement des entités prestigieuses. Le studio californien Obsidian Entertainment a ainsi perdu un quart de ses effectifs, tandis que d'autres équipes comme id Software ont vu leur taille fondre de moitié.

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Un retour forcé aux licences phares

Face à ces coupes budgétaires, Microsoft recentre toutes ses forces sur ses marques les plus lucratives. Les franchises emblématiques telles que Halo, Gears of War ou The Elder Scrolls deviennent la priorité absolue. C'est dans ce contexte que la firme a décidé de réorienter les survivants du studio californien vers une autre poule aux œufs d'or. La licence Fallout est également l'une des plus populaires, et Obsidian serait donc missionné pour travailler sur un nouvel épisode de la franchise, qui arriverait plus tôt que les plans initiaux.

Cette réaffectation n'est pas anodine. La direction du projet a été confiée à Josh Sawyer, un nom qui résonne fort auprès des amateurs de jeux de rôle post-apocalyptiques. L'homme avait en effet dirigé la création de l'épisode New Vegas en 2010, souvent considéré par la communauté comme le sommet narratif de la saga. Avant cette décision brutale, le concepteur travaillait sur un jeu de rôle aux thématiques similaires, mais totalement déconnecté de la célèbre licence.

Quel avenir pour les autres productions ?

La transition ne sera toutefois pas immédiate. Une partie de l'équipe continue temporairement de consolider le travail effectué sur la suite annulée de Avowed, le temps que la phase de préproduction du nouveau projet post-apocalyptique soit achevée. Une fois cette étape validée, les développeurs basculeront définitivement sur leur nouvelle mission.

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Concernant les autres chantiers en cours, le suivi de Grounded 2 se poursuit normalement durant sa phase d'accès anticipé. De même, le contenu additionnel prévu pour The Outer Worlds 2 reste au programme. Néanmoins, cette ingérence soulève de lourdes questions sur la pérennité de la vision d'auteur au sein des studios rachetés par le géant américain, qui semble désormais privilégier la rentabilité sécurisée de ses acquis au détriment de nouvelles propositions ludiques.