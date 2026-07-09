ID Software : Quatre projets ambitieux prévus par le studio avant la vague de licenciements

Malgré le récent lancement du DLC de DOOM: The Dark Ages, ID Software n'a pas été épargné par le plan de restructuration lancé par Xbox. Une enquête révèle pourtant que le studio avait plusieurs idées pour ses futurs jeux.

Les milliers de licenciements survenus chez Xbox au début du mois de juillet ont fortement affecté certaines structures. Si des noms reviennent régulièrement dans l'actualité comme Undead Labs ou Ninja Theory, d'autres plus surprenants figurent aussi dans cette liste comme ID Software.

Le studio qui a imaginé DOOM: The Dark Ages aurait perdu la moitié de ses effectifs, même s'il est difficile d'obtenir des chiffres précis à l'heure actuelle. Pourtant, cette décision choque car ID Software travaillait en secret sur plusieurs projets avec un gros potentiel. C'est en tout cas ce que suggère une récente enquête menée par le média GamesBeat.

Un nouveau projet DOOM en réflexion, mais aussi trois nouveaux titres aux ambiances très différentes ?

Sachant que le DLC de DOOM: The Dark Ages est disponible depuis le 7 juillet, annoncer des licenciements quelques jours avant semble insensé. Mais les recherches de GamesBeat suggèrent que ce timing était le point qui aurait incité Xbox à prendre cette décision controversée.

En effet, ID Software ne prévoit pas de sortir de nouveau jeu dans les prochains mois. Or, la rentabilité immédiate est actuellement une priorité pour la firme à la croix verte. Bien entendu, DOOM fait partie des licences sur lesquelles Xbox veut miser à l'avenir, mais l'enquête indique qu'ID Software planchait sur 4 projets très différents.

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Un spin-off multijoueur de DOOM était évoqué, montrant que le studio est toujours très attaché à la saga. Mais ses équipes envisageaient de s'éloigner de cet univers avec trois autres projets en discussion : une aventure mêlant univers western et robotique, un jeu Perfect Dark ainsi que « nom de code Fury », une nouvelle licence encore mystérieuse mais vraisemblablement inspirée par John Wick.

Une vague de licenciements massive chez ID Software ?

L'enquête de GamesBeat sous-entend que 136 personnes auraient été renvoyées d'ID Software suite à l'annonce de début juillet. Cependant, ces chiffres n'ont pas encore été confirmés. Toutefois, s'ils sont vrais, l'avenir de ces différents projets pourrait être compromis. À l'heure actuelle, aucune précision n'a été donnée, mais il semble que le moteur id Tech Engine, exclusif au studio, ne serait pas mis de côté.