Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Le 18 février 2026 est une date importante pour Avowed. Le titre célèbre son premier anniversaire et il a décidé de marquer les esprits avec non pas un, mais deux cadeaux pour sa communauté.
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Au tout début de l'année 2026, Obsidian Entertainment confirmait l'arrivée d'Avowed
sur PlayStation 5 avec une date. D'ailleurs, celle-ci n'était pas anodine car elle coïncidait avec le premier anniversaire du titre. S'il s'inscrit dans la volonté d'Xbox de proposer ses titres sur d'autres catalogues, ce lancement peut aussi permettre à un nouveau public de le découvrir et de booster des objectifs de vente décevants pour la marque à la croix verte.
Depuis le 18 février 2025, les joueurs PS5 peuvent donc partir explorer le monde d'Avowed en profitant de la totalité du contenu ajouté en jeu lors de l'année écoulée.
Mais ce premier anniversaire est aussi marqué par les débuts de la version 2.0 du titre. Celle-ci a vocation à améliorer l'expérience et le confort de jeu global, mais également à prendre en compte les demandes des joueurs.
Le New Game+, trois nouvelles races, un mode Photo et bien plus encore ajoutés à Avowed
La mise à jour 2.0 ajoute une première nouveauté notable : l'ajout de 3 races dans l'outil de création de personnage. Jusqu'à présent, les joueurs pouvaient uniquement incarner des Elfes ou des Humains. Mais à partir de maintenant, ils peuvent créer un Aumaua, un Orlan ou un Nain.
Cet ajout de race pourrait d'ailleurs pousser celles et ceux qui ont déjà fini Avowed à recommencer cette incroyable épopée avec l'ajout du New Game+.
Si les ennemis sont plus robustes, vous pourrez revivre l'histoire originale en conservant vos compétences débloquées (hormis vos pouvoirs d'Être divin), ainsi que vos armes, armures uniques et enchantements.
Parmi les nouveautés de la version 2.0 figurent également le mode Photo, des modificateurs de difficulté, un nouveau type d'arme et l'augmentation des plafonds d'attribut.
Vous pouvez dès à présent consulter le patch note complet de cette mise à jour 2.0
sur les forums officiels du jeu.
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