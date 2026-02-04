Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.
Obsidian Entertainment a vu 3 de ses jeux sortir à quelques mois d'intervalle en 2025. Le studio avait d'ailleurs débuté l'année avec Avowed
, un RPG dans l'univers de Pillars of Eternity dont le lancement a été repoussé à plusieurs reprises. Pour les fidèles de cet univers, le titre était donc attendu et Xbox avait misé beaucoup sur le titre en le proposant dans le Game Pass dès sa sortie.
Mais presque un an après son lancement, Avowed n'a pas atteint les objectifs de ventes souhaités
malgré un développement très long et une importante campagne de communication.
Avowed loin d'avoir rempli toutes les attentes malgré un lancement prochain sur PlayStation 5
Dans une récente interview
, Josh Sawyer (directeur de la conception du studio) a notamment expliqué que les trois sorties du studio ont été particulièrement épuisantes pour les équipes.
Il précise que « ce n'est pas une bonne chose de sortir trois jeux la même année. C'est le résultat d'une série de contretemps.
»
Quant aux ventes, elles étaient insuffisantes au regard du temps dédié, même si Avowed était vu comme un projet trop ambitieux avant d'être repensé à mi-parcours de son développement.
Pour l'heure, le titre est toujours une exclusivité temporaire des consoles Xbox Series et PC. Son arrivée sur PlayStation 5 prévue pour le 17 février 2026
pourrait donc permettre à un nouveau public de découvrir cet univers et possiblement d'augmenter les chiffres de ventes. Néanmoins, le jeu reste une déception, tout comme l'autre sortie majeure du studio en 2025 : The Outer Worlds 2.
Grounded 2, la bonne surprise qui inspire Obsidian Entertainment
Dans le même temps, Grounded 2 a surpris Obsidian Entertainment.
Qualité de « grand succès
» par son porte-parole, cette production plus modeste et au développement plus court a été lancée en accès anticipé dans le courant de l'été 2025. L'épopée miniature mêlant construction et survie reste d'ailleurs appréciée sur Steam en réunissant en moyenne 5 000 joueurs quotidiens. De plus, elle recevra plusieurs extensions dans le futur, signe révélateur de son succès.Ce succès surprise a incité les équipes d'Obsidian Entertainment à changer de stratégie pour le développement de leurs prochains jeux.
Le studio va « réfléchir sérieusement à l'investissement dans nos jeux, aux budgets qu'ils y consacrent et au temps qu'ils prennent
».
Au-delà du temps consacré à ces projets (qui influent directement sur les chiffres de ventes espérés), le studio souhaite également développer davantage certains univers, y compris celui de Pillars of Eternity.
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