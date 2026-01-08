Obsidian (Avowed) travaillerait dans l'ombre sur quatre projets mystérieux



le 08 janvier 2026 à 15h56 Publié par Corentin Rimbert le 08 janvier 2026 à 15h56

Obsidian Entertainment, pilier des RPG chez Xbox, ne semble pas près de ralentir. Alors que le studio enchaîne les succès, des rumeurs insistantes évoquent le développement de quatre nouveaux titres non annoncés. Une hyperactivité qui pourrait bien redéfinir l'avenir du catalogue Microsoft.