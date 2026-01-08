Obsidian (Avowed) travaillerait dans l'ombre sur quatre projets mystérieux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2026 à 15h56
Obsidian Entertainment, pilier des RPG chez Xbox, ne semble pas près de ralentir. Alors que le studio enchaîne les succès, des rumeurs insistantes évoquent le développement de quatre nouveaux titres non annoncés. Une hyperactivité qui pourrait bien redéfinir l'avenir du catalogue Microsoft.
Obsidian (Avowed) travaillerait dans l'ombre sur quatre projets mystérieux
Obsidian Entertainment est sans doute l'une des filiales les plus prolifiques et respectées de l'écurie Xbox. Fondé en 2003 par des vétérans de Black Isle Games, le studio a su bâtir sa légende sur des RPG narratifs profonds tels que Star Wars: Knights of the Old Republic 2 ou encore Neverwinter Nights 2. Depuis son rachat par Microsoft en 2018, la cadence ne fait qu'accélérer. Après avoir marqué les esprits avec The Outer Worlds, Grounded et la pépite narrative Pentiment, le studio a livré une belle année 2025 avec Avowed et The Outer Worlds 2, mais semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Selon de récentes informations, l'équipe californienne aurait quatre projets dans les tuyaux.

Quatre nouveaux jeux dans les cartons

D'après un rapport récent de Jez Corden, journaliste pour Windows Central et insider bien informé, Obsidian aurait actuellement quatre jeux en développement actif. Si les détails restent pour l'instant confidentiels, Jez Corden précise qu'il s'agirait d'un mélange de titres d'envergure AAA et de projets plus modestes, une stratégie qui a déjà porté ses fruits avec le succès critique de Pentiment. Cette révélation intervient alors que Xbox cherche à rassurer sa communauté après plusieurs mois de turbulences médiatiques.

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Il est possible que certaines de ces productions soient dévoilées lors du prochain Xbox Developer Direct, prévu le 22 janvier, dont seuls les jeux FableForza Horizon 6 et Beast of Reincarnation ont pour le moment été confirmés. En attendant, cette annonce témoigne de la santé de fer du studio qui ne va pas se reposer sur ses lauriers.

L'espoir renaît pour les fans de Fallout

Parmi les spéculations les plus brûlantes, la franchise Fallout revient avec insistance. Bien que Bethesda détienne les clés de la licence depuis près de deux décennies, l'ADN de la série coule toujours dans les veines d'Obsidian. La présence de figures emblématiques comme Feargus Urquhart, PDG du studio, et le retour récent de Tim Cain, créateur original de Fallout, en décembre dernier, alimentent les théories les plus folles.

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Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, a d'ailleurs semé le doute lors d'une interview début décembre, lorsqu'il a été interrogé sur d'éventuels remasters de Fallout 3 et New Vegas. D'ailleurs, Jez Corden a indiqué dans ce même article que « nous aurons bientôt droit à un remake de Fallout 3 dans la lignée d'Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ainsi qu'à Fallout: New Vegas », même s'il ne précise pas qui en est à sa tête.

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Quelles autres licences au programme ?

En dehors de l'univers radioactif de Fallout, les options ne manquent pas. Si un nouveau KOTOR ou un RPG South Park semblent exclus pour des raisons de droits et de partenariats actuels, d'autres franchises maison pourraient refaire surface. La série Pillars of Eternity, dont le dernier opus remonte à 2018, reste une candidate sérieuse pour une suite, tout comme l'univers de Pentiment qui a su trouver son public. Quoi qu'il en soit, avec quatre projets mystères, Obsidian s'affirme plus que jamais comme le joyau de la couronne Xbox.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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