Obsidian ne perd pas de temps, une suite à Avowed serait en préparation

Il semblerait qu'Obsidian Entertainment travaille sur une suite d'Avowed, en laissant ainsi de côté un potentiel The Outer Worlds 3.

Obsidian travaillerait sur Avowed 2

Apparemment, mis à part les projets de DLC pour Outer Worlds 2, Obsidian ne semble pas avoir de projets pour Outer Worlds 3 (mais ils travaillent sur Avowed 2).

Apparently, aside from DLC plans for Outer Worlds 2, it seems like Obsidian is making no plans for Outer Worlds 3 (but they are doing Avowed 2). — Chris Avellone (@ChrisAvellone) November 6, 2025

Une suite d'Avowed est plausible

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Disponible depuis le mois de février 2025,a connu un certain succès critique et commercial. Après avoir délivré une suite à The Outer Worlds,En effet, selon les propos de Chris Avellone sur Twitter/X, qui est l'un des membres fondateurs d'Obsidian Entertainment et qui a quitté ledit studio en 2015,. Chris Avellone explique ainsi qu'Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Obsidian n'a pas dévoilé officiellement ses plans pour l'avenir. Toutefois,Peu de temps après la sortie d', Carrie Patel, qui a par la suite annoncé son départ après 12 ans passés chez Obsidian, avait indiqué que ses ventes étaient solides et que le studio de développement était satisfait. De ce fait, il est tout à fait possible qu'Obsidian se penche sur Avowed 2, d'autant plus que le studio vient de passer plusieurs années sur The Outer Worlds 2. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 18 février 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre