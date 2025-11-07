Obsidian ne perd pas de temps, une suite à Avowed serait en préparation

Il semblerait qu'Obsidian Entertainment travaille sur une suite d'Avowed, en laissant ainsi de côté un potentiel The Outer Worlds 3.
Disponible depuis le mois de février 2025, Avowed
a connu un certain succès critique et commercial. Après avoir délivré une suite à The Outer Worlds, il semblerait bien qu'Obsidian ait décidé de revenir sur la licence Avowed, afin de proposer un deuxième opus
.
Obsidian travaillerait sur Avowed 2
En effet, selon les propos de Chris Avellone sur Twitter/X, qui est l'un des membres fondateurs d'Obsidian Entertainment et qui a quitté ledit studio en 2015, une suite d'Avowed serait actuellement en préparation
. Chris Avellone explique ainsi qu'Obsidian n'aurait pas prévu un potentiel The Outer Worlds 3 et se concentrerait donc sur Avowed
:
Apparemment, mis à part les projets de DLC pour Outer Worlds 2, Obsidian ne semble pas avoir de projets pour Outer Worlds 3 (mais ils travaillent sur Avowed 2).
Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Obsidian n'a pas dévoilé officiellement ses plans pour l'avenir. Toutefois, une suite pour Avowed ne semble pas impossible dans les faits, étant donné que le RPG s'est plutôt bien vendu
.
Une suite d'Avowed est plausible
Peu de temps après la sortie d'Avowed
, Carrie Patel, qui a par la suite annoncé son départ après 12 ans passés chez Obsidian, avait indiqué que ses ventes étaient solides et que le studio de développement était satisfait. De ce fait, il est tout à fait possible qu'Obsidian se penche sur Avowed 2, d'autant plus que le studio vient de passer plusieurs années sur The Outer Worlds 2. Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Avowed
, qui est sorti le 18 février 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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