Avowed reporte sa mise à jour d'automne, mais de nouveaux contenus seront au programme

Obisidian Entertainment a, récemment, annoncé que la mise à jour prévue pour cet automne à destination d'Avowed a été repoussée, mais que celle-ci contiendra plusieurs autres nouveautés.

La mise à jour d'automne 2025 d'Avowed est repoussée

Bonjour à tous, si vous avez suivi notre feuille de route, vous savez que nous avions prévu de sortir une mise à jour cet automne. Commençons par la mauvaise nouvelle : Avowed ne bénéficiera pas d'une mise à jour cet automne. La bonne nouvelle, c'est que nous concentrons désormais nos efforts sur une mise à jour plus importante prévue pour février prochain, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du jeu.

Greetings, Envoys! If you've been following our Update Roadmap, you'll know we planned to release an update this fall. To break the bad news first: Avowed will not be receiving a fall update. The good news is that we're shifting our efforts toward a larger update coming next… pic.twitter.com/HzbMvi5IyC — Avowed (@AvowedtheGame) December 2, 2025

Plus de contenus à venir sur Avowed

New Game+

Mode Photo

Nouveau type d'arme

Changement de l'apparence dans le monde

Nouveaux presets pour le personnage

Plus de presets/fonctionnalités divines

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Il y a quelques semaines de cela, Obsidian Entertainment avait partagé une roadmap 2025 pour. Celle-ci annonçait une mise à jour pour cet automne. Malheureusement,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Les développeurs écrivent à ce sujet :De ce fait, et selon les informations dévoilées par le studio,. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. Nul doute qu'Obsidian Entertainment la communiquera en temps et en heure. Heureusement, cette mauvaise nouvelle est accompagnée d'une bonne :La mise à jour de février 2026 apportera, ainsi, « tout ce qui était initialement prévu pour l'automne » sur Avowed. De plus, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à, dont des fonctionnalités généralement très appréciées :Obsidian Entertainment laisse entendre que d'autres éléments seront ajoutés avec la mise à jour de février 2026 prévue pour. Toutefois, aucun détail n'a été partagé.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur PC et Xbox Series.