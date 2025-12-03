Avowed reporte sa mise à jour d'automne, mais de nouveaux contenus seront au programme

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 décembre 2025 à 18h09
Obisidian Entertainment a, récemment, annoncé que la mise à jour prévue pour cet automne à destination d'Avowed a été repoussée, mais que celle-ci contiendra plusieurs autres nouveautés.
Avowed reporte sa mise à jour d'automne, mais de nouveaux contenus seront au programme
Il y a quelques semaines de cela, Obsidian Entertainment avait partagé une roadmap 2025 pour Avowed. Celle-ci annonçait une mise à jour pour cet automne. Malheureusement, le studio de développement a décidé de reporter ce patch pour Avowed, qui arrivera plus tard que prévu mais avec de nouveaux contenus.

La mise à jour d'automne 2025 d'Avowed est repoussée

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Obsidian Entertainment a partagé la mauvaise nouvelle : la mise à jour de cet automne 2025 d'Avowed n'arrivera finalement pas cette année, mais en 2026, soit au moment de l'anniversaire du jeu. Les développeurs écrivent à ce sujet : 
Bonjour à tous, si vous avez suivi notre feuille de route, vous savez que nous avions prévu de sortir une mise à jour cet automne. Commençons par la mauvaise nouvelle : Avowed ne bénéficiera pas d'une mise à jour cet automne. La bonne nouvelle, c'est que nous concentrons désormais nos efforts sur une mise à jour plus importante prévue pour février prochain, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du jeu.
De ce fait, et selon les informations dévoilées par le studio, cette mise à jour majeure devrait se rendre disponible au cours du mois de février 2026. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. Nul doute qu'Obsidian Entertainment la communiquera en temps et en heure. Heureusement, cette mauvaise nouvelle est accompagnée d'une bonne : Obsidian Entertainment a prévu d'ajouter de nouveaux contenus via cette prochaine mise à jour.

Plus de contenus à venir sur Avowed

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La mise à jour de février 2026 apportera, ainsi, « tout ce qui était initialement prévu pour l'automne » sur Avowed. De plus, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de plus amples nouveautés, dont des fonctionnalités généralement très appréciées : 
  • New Game+
  • Mode Photo
  • Nouveau type d'arme
  • Changement de l'apparence dans le monde
  • Nouveaux presets pour le personnage
  • Plus de presets/fonctionnalités divines
Obsidian Entertainment laisse entendre que d'autres éléments seront ajoutés avec la mise à jour de février 2026 prévue pour Avowed. Toutefois, aucun détail n'a été partagé.

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