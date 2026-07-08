Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juillet 2026 à 10h45
Selon une récente rumeur, le studio Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés.
Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements

L'actualité vidéoludique de ces derniers temps ne cesse de mentionner des vagues de licenciements dans des studios de développement plus ou moins importants, que ce soit à la suite de la restructuration de XBOX ou non. D'ailleurs, il semblerait qu'Obsidian Entertainment, qui est notamment à l'origine de The Outer Worlds 2, soit également touché par des licenciements.

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Des licenciements chez Obsidian, une perte estimée à 25 % 

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En effet, selon Kotaku, qui détient ces informations de la part de plusieurs sources, Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés. D'après ces informations encore non confirmées par le studio, 60 à 70 personnes auraient été congédiées, ce qui représenterait environ 25 % du personnel total.

Cette vague de licenciements chez Obsidian aurait touché des développeurs expérimentés, des producteurs, des concepteurs et des testeurs QA, en plus de scénaristes et programmeurs. Le directeur artistique de The Outer Worlds, Daniel Alpert, serait aussi affecté. 

Des jeux d'Obsidian qui n'ont pas eu le succès escompté

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Comme vous le savez probablement déjà, Obsidian Entertainment est le studio de développement ayant créé The Outer Worlds 2, Avowed ou encore Grounded 2. D'après les derniers retours, The Outer Worlds 2 et Avowed n'auraient pas rencontré le succès espéré par ses développeurs et son éditeur. Pour autant, ces titres ne seraient pas des « désastres » non plus, d'après les derniers propos connus du directeur du studio, Feragus Urquhart.

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Reste à savoir comment cela affectera les prochains projets vidéoludiques d'Obsidian Entertainment, qui continue son suivi de Grounded 2 et travaille sur un DLC pour The Outer Worlds 2. Une suite pour Avowed a fait l'objet de rumeurs par le passé, mais n'a pas été officialisée à ce stade.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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