Avowed arrive sur une nouvelle plateforme, en même temps qu'une mise à jour majeure

Obsidian a, récemment, révélé qu'Avowed débarque prochainement sur une nouvelle console, alors que de nouvelles fonctionnalités sont également prévues.
Disponible depuis le mois de février 2025 sur PC et Xbox Series, Avowed
, le RPG d'Obsidian Entertainment, a rencontré un beau succès. D'ailleurs, d'autres joueurs et joueuses pourront bientôt le découvrir car Avowed va s'offrir un portage sur PS5, en plus d'une mise à jour majeure au contenu conséquent
.
Le portage d'Avowed sur PS5 datée
En effet, il y a très peu de temps, et plus précisément lors du New Game+ Showcase, Obsidian Entertainment a annoncé qu'Avowed sort le 17 février 2026 sur la dernière console de Sony, la PS5
. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de précommander le titre sur le PlayStation Store. Deux éditions sont proposées : la Standard à 49,99 € et la Premium, comportant des éléments additionnels (skins, armures, artbook et autres) à 59,99 €. Soulignons le fait qu'une mise à niveau vers l'édition Premium est également disponible pour 10 €.
Comme vous le savez probablement déjà, Obsidian a aussi prévu de sortir une mise à jour majeure
, qui devait initialement être déployée au cours de l'automne 2025.
Une mise à jour majeure pour l'anniversaire d'Avowed
Au mois de décembre dernier, les développeurs de chez Obsidian Entertainment avaient indiqué que leur prochaine mise à jour pour Avowed, soit celle d'automne, était repoussée. Ce patch majeur est désormais prévu pour l'anniversaire d'Avowed
et devrait, ainsi, sortir aux alentours du 17-18 février prochain.
Cette mise à jour ravira certainement la communauté, étant donné qu'elle apportera des fonctionnalités attendues et appréciées, dont le mode New Game+ et le mode Photo. Sans oublier, des modificateurs pour les ennemis, la possibilité de changer d'apparence dans le monde et un nouveau type d'arme.
Rendez-vous donc au mois de février 2026 pour (re)découvrir Avowed
sur PS5 et parcourir les nouveautés introduites par la mise à jour d'anniversaire. Rappelons, en guise de conclusion, que le RPG d'Obsidian Entertainment est actuellement disponible sur PC et Xbox Series.
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