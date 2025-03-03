Avowed : Une fin cachée que seulement 0,2 % des joueurs ont débloquée

Une fin cachée d'Avowed semble particulièrement difficile à obtenir, puisque rares sont celles et ceux qui ont pu la découvrir.
Si vous pensiez avoir exploré toutes les possibilités d'Avowed
, détrompez-vous. Le dernier RPG d'Obsidian regorge de choix complexes et de fins alternatives, mais l'une d'entre elles se démarque particulièrement. Moins de 0,2 % des joueurs ont réussi à l'obtenir, et pour cause : elle exige une cohérence totale dans vos décisions tout au long du jeu
.
Et le pire dans tout ça ? Tous vos compagnons vous abandonnent, et la fin vous condamne à vivre sous le joug d'un tyran absolu. Attention, des spoilers sur l'histoire sont présents dans la suite de l'article.
Une fin cachée qui vous coûtera tout
Obsidian a intégré plusieurs fins dans Avowed
, mais l'une d'entre elles, appelée « Tyrannie », demande aux joueurs de faire les bons choix à chaque étape clé du jeu pour obtenir les faveurs de Lödwyn, la redoutable leader des paladins du Steel Garrote.
Si vous ne lui prouvez pas votre loyauté de manière indiscutable, elle vous considère comme un traître et vous exécute brutalement avant même d'atteindre les crédits. Une conclusion expéditive qui n'offre aucune échappatoire
.
Mais si vous jouez parfaitement vos cartes, vous pouvez devenir son bras droit et assister à la domination totale du Garrot d'acier sur les Terres Vivantes
.
Comment débloquer la fin Tyrannie ?
D'après Big Dan Gaming, un YouTuber spécialisé dans les RPG, voici les décisions cruciales à prendre pour garantir votre allégeance à Lödwyn et éviter une exécution sommaire :
- Tuer Ygwulf à Paradis.
- Laisser les paladins du Garrot d'acier brûler Fior.
- Laisser Kostya détruire Solace Keep.
- Tuer Sapadal dans le Jardin.
Si vous respectez cette ligne de conduite pro-Aedyr, pro-Lödwyn et anti-Sapadal, Lödwyn vous fera chevalier du Garrot d'acier au lieu de vous décapiter.
Mais attention, cette victoire a un goût amer : tous vos compagnons vous tournent le dos, horrifiés par vos actes
. Le destin des Terres Vivantes devient celui d'un empire impitoyable, où la liberté est écrasée sous le joug du Garrot d'acier.
Un vrai impact des choix, fidèle à la marque Obsidian
Cette fin rare prouve qu'Avowed pousse réellement la réactivité scénaristique à un niveau impressionnant. Comparé à Baldur's Gate 3, le jeu d'Obsidian se distingue par une narration plus flexible, où les quêtes s'adaptent en fonction des choix du joueur, sans briser la cohérence du récit.
Bien que certains reprochent à Avowed un manque d'interactions systémiques par rapport à d'autres RPG modernes, l'impact des décisions prises est indéniable.
Et ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Carrie Patel, la directrice du projet, a récemment laissé entendre que des DLC ou une suite pourraient être envisagés à l'avenir
. Nous vous avons également concocté plusieurs guides, comme augmenter son endurance
ou encore le niveau maximum
. Si vous souhaitez obtenir Avowed
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