Avowed : Comment augmenter son endurance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2025 à 14h50
L'endurance est un élément primordial dans Avowed. Nous vous expliquons comment en avoir davantage.
Avowed : Comment augmenter son endurance ?
Même si l'endurance n'est pas aussi importante dans Avowed que dans certains autres RPG en monde ouvert, principalement parce que courir ou sauter ne consomme pas d'endurance, il ne faut pas la négliger.

En effet, avoir énormément d'endurance permet d'être bien plus puissant dans les combats, en pouvant enchaîner les combos et les coups puissants, tout en pouvant parer les attaques ennemies. Il faudra donc faire attention à avoir toujours de l'endurance dans Avowed. Nous vous expliquons donc comment faire pour augmenter son endurance dans le RPG d'Obsidian.

Comment augmenter l'endurance dans Avowed ?

Pour augmenter son endurance dans Avowed, il existe plusieurs façons. De manière permanente dans un premier temps. En évoluant un attribut spécial, vous gagnerez à chaque fois un peu d'endurance. Il s'agit de l'attribut Détermination, qui augmente de +10 l'endurance maximum.

endurance-attribut
Ensuite, vous pouvez miser sur les objets pour augmenter votre endurance. Certaines armures ou vêtements par exemple augmenteront votre endurance, en points maximum ou en pourcentage. Ce ne sont que des bonus temporaires, puisqu'ils disparaîtront lorsque vous enlèverez ces objets.

Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre des bottes qui, en plus d'apporter une résistance au poison et au saignement, augmentent la vitesse de déplacement, mais vont aussi augmenter de 5 points l'endurance. Une excellente chose pour avoir une barre d'endurance plus importante et être plus libre dans les combats. D'autant plus qu'en avançant dans le jeu, vous trouverez des armes qui seront, peut-être, plus gourmandes en endurance.

endurance-armure

Améliorez votre régénération d'endurance

Au-delà d'augmenter son endurance, il est tout à fait possible d'améliorer sa régénération d'endurance, pour que celle-ci remonte plus vite et vous handicape moins. Misez sur les objets, comme des armures, ou certaines armes. Une statistique qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous êtes un adepte des combos et attaques rapides et/ou puissantes.

endurace-avowed
Retrouvez aussi la carte interactive pour ne pas être perdu et potentiellement mettre la main sur de belles armes. Un guide vous explique également le respec d'Avowed. Le titre est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Pas de version PS5 pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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