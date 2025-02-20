Avowed : Comment augmenter son endurance ?

L'endurance est un élément primordial dans Avowed. Nous vous expliquons comment en avoir davantage.
Même si l'endurance n'est pas aussi importante dans Avowed
que dans certains autres RPG en monde ouvert, principalement parce que courir ou sauter ne consomme pas d'endurance, il ne faut pas la négliger.
En effet, avoir énormément d'endurance permet d'être bien plus puissant dans les combats, en pouvant enchaîner les combos et les coups puissants, tout en pouvant parer les attaques ennemies. Il faudra donc faire attention à avoir toujours de l'endurance dans Avowed
. Nous vous expliquons donc comment faire pour augmenter son endurance
dans le RPG d'Obsidian.
Comment augmenter l'endurance dans Avowed ?
Pour augmenter son endurance dans Avowed, il existe plusieurs façons
. De manière permanente dans un premier temps. En évoluant un attribut spécial, vous gagnerez à chaque fois un peu d'endurance. Il s'agit de l'attribut Détermination, qui augmente de +10 l'endurance maximum
.
Ensuite, vous pouvez miser sur les objets pour augmenter votre endurance. Certaines armures ou vêtements par exemple augmenteront votre endurance, en points maximum ou en pourcentage
. Ce ne sont que des bonus temporaires, puisqu'ils disparaîtront lorsque vous enlèverez ces objets.
Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre des bottes qui, en plus d'apporter une résistance au poison et au saignement, augmentent la vitesse de déplacement, mais vont aussi augmenter de 5 points l'endurance. Une excellente chose pour avoir une barre d'endurance plus importante et être plus libre dans les combats. D'autant plus qu'en avançant dans le jeu, vous trouverez des armes qui seront, peut-être, plus gourmandes en endurance.
Améliorez votre régénération d'endurance
Au-delà d'augmenter son endurance, il est tout à fait possible d'améliorer sa régénération d'endurance
, pour que celle-ci remonte plus vite et vous handicape moins. Misez sur les objets, comme des armures, ou certaines armes. Une statistique qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous êtes un adepte des combos et attaques rapides et/ou puissantes.
Retrouvez aussi la carte interactive pour ne pas être perdu
et potentiellement mettre la main sur de belles armes. Un guide vous explique également le respec d'Avowed
. Le titre est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Pas de version PS5
pour le moment.
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