Avowed : Quel est le niveau maximum (level cap) ?



le 18 février 2025 à 10h49 Publié par Clémence Usseglio le 18 février 2025 à 10h49

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Avowed, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le RPG d'Obsidian Entertainment dans notre article dédié.