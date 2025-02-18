Avowed : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2025 à 10h49
Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Avowed, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le RPG d'Obsidian Entertainment dans notre article dédié.
Avowed : Quel est le niveau maximum (level cap) ?
Tout au long de leur aventure sur Avowed, développé par Obsidian Entertainment, les joueurs et les joueurs obtiendront des points d'expérience, permettant de débloquer des compétences mais faisant également monter le niveau de leur personnage. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le niveau maximum (level cap) sur Avowed, afin de savoir quand leur progression sera bloquée.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Avowed ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Le niveau maximum, également dit level cap, sur Avowed est de 30. Atteindre ce chiffre, qui peut sembler plutôt bas, requiert de nombreux points d'expérience et exige, de ce fait, de passer plusieurs heures sur le RPG d'Obsidian Entertainment. D'ailleurs, pour cela, il est nécessaire de terminer des quêtes secondaires mais aussi de s'intéresser au contenu annexe, en plus d'accomplir les missions principales. Ainsi, si vous souhaitez être niveau 30 sur Avowed, nous vous recommandons d'effectuer au maximum le contenu proposé.
  • Niveau maximum (level cap) sur Avowed → 30.
Remarquons, à ce sujet, que sur Avowed, vous pouvez à tout moment prendre connaissance du niveau actuel de votre personnage en ouvrant le menu principal, puis en vous rendant dans l'onglet « Personnage ». Celui-ci sera inscrit juste en dessous de votre nom (comme sur la première image ci-dessous). Vous pourrez également découvrir combien de points d'expérience sont encore nécessaires pour passer au niveau supérieur, au même endroit. Autrement, sachez que cette information apparaît également sur votre écran lorsque vous gagnez des points d'expérience, notamment dans un cercle sur la gauche (deuxième image ci-dessous). 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si vous débutez votre aventure sur le RPG d'Obsidian Entertainment, sachez que nous vous expliquons aussi comment passer de la première à la troisième personne. Si vous souhaitez obtenir Avowed tout en faisant des économies, c'est tout à fait possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout
Avowed 09 juillet 2026

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.
Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0
Avowed 18 février 2026

Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque
Avowed 04 février 2026

Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.

commentaire (0)