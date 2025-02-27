Avowed : Un DLC ou une suite déjà en préparation ? Obsidian veut « en faire plus »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2025 à 15h11
Après l'accueil plutôt positif d'Avowed, Obsidian aimerait prolonger l'histoire avec du nouveau contenu, comme une suite, voire un DLC.
Avowed : Un DLC ou une suite déjà en préparation ? Obsidian veut « en faire plus »
À peine sorti, Avowed pourrait bien voir son univers s'étendre. Carrie Patel, directrice du jeu chez Obsidian, a récemment évoqué son envie de continuer à développer cet action-RPG qui a marqué le retour du studio dans l'univers de Pillars of Eternity. Avec des ventes satisfaisantes et un accueil globalement positif, l'idée d'un DLC ou même d'une suite semble de plus en plus probable.

Obsidian satisfait des performances d'Avowed

Si Avowed a divisé les joueurs et critiques, oscillant entre louanges pour son gameplay et critiques sur son scénario, il s'en sort avec un score Metacritic de 80 et un 77 % d'évaluations positives sur Steam, ce qui est tout à fait louable.

Dans une interview avec Jason Schreier de Bloomberg, Carrie Patel a confié que les ventes étaient solides et que le studio était satisfait du lancement. Ce succès pourrait bien pousser Obsidian à prolonger l'expérience.

« Maintenant que nous avons construit ce monde incroyable et que notre équipe a acquis une véritable expertise sur ce projet, j'adorerais que nous en fassions plus avec lui. »
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Un DLC pour Avowed dans les cartons ?

Obsidian a déjà l'habitude de prolonger ses jeux avec du contenu additionnel. The Outer Worlds, par exemple, a eu droit à deux extensions (Péril sur Gorgone et Meurtre sur Éridan). Il ne serait donc pas étonnant de voir Avowed recevoir un DLC dans les prochains mois.

Mais la perspective d'un Avowed 2 est aussi sur la table. En témoigne le retour de John Gonzalez, scénariste principal de Fallout: New Vegas, qui a récemment rejoint Obsidian après 14 ans d'absence. Il pourrait bien être impliqué dans un prochain jeu basé dans l'univers de Pillars of Eternity.

Un avenir prometteur pour Avowed

Obsidian semble avoir trouvé son rythme avec des productions ambitieuses mais maîtrisées. The Outer Worlds 2 est prévu pour fin 2025, et si Avowed suit une trajectoire similaire, une extension ou une suite pourrait bien voir le jour dans les prochaines années.

Pour l'instant, le studio se concentre sur l'amélioration du jeu avec des mises à jour régulières. Mais avec une base de joueurs engagée et un univers aussi riche, il y a fort à parier que l'aventure dans les Terres Vivantes d'Eora ne fait que commencer.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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