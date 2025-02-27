Avowed : Les joueurs réclament un changement pour cette fonctionnalité



le 27 février 2025 à 12h23 Publié par Corentin Rimbert le 27 février 2025 à 12h23

Disponible depuis quelques semaines maintenant, Avowed a été bien accueilli par les joueurs. Ces derniers aimeraient néanmoins que les développeurs changent un point bien particulier, qui peut les frustrer.