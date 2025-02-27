Avowed : Les joueurs réclament un changement pour cette fonctionnalité

Disponible depuis quelques semaines maintenant, Avowed a été bien accueilli par les joueurs. Ces derniers aimeraient néanmoins que les développeurs changent un point bien particulier, qui peut les frustrer.
Obsidian Entertainment a fait un choix surprenant avec Avowed
: contrairement à d'autres grands RPG récents, le jeu ne permet pas de modifier l'apparence de son personnage une fois la création terminée
. Pourtant, cette option est devenue un standard dans de nombreux titres du genre, pour que le joueur personnalise l'apparence de son personnage aussi souvent que souhaité.
Si le jeu prévient clairement les joueurs avant qu'ils ne quittent l'écran de personnalisation, beaucoup regrettent de ne pas pouvoir revenir en arrière une fois l'aventure lancée.
Un problème qui frustre certains joueurs
Le débat a été relancé sur Reddit, où l'utilisateur ArtificialInelegance
a confié avoir recommencé Avowed 12 fois en 25 heures de jeu
, insatisfait de l'apparence de son personnage sous différents éclairages.
Je me suis tellement fixé sur l'apparence de mon personnage que j'ai préféré tout recommencer plutôt que de continuer avec un personnage qui ne me convenait pas.
D'autres joueurs ont également souligné que la lumière du créateur de personnage ne reflète pas toujours les conditions réelles du jeu, ce qui peut fausser la perception des détails du visage.
Une demande légitime pour le roleplay
L'un des commentaires les plus plébiscités sur le thread Reddit, posté par Felix_Likes_Tofu, met en avant l'importance du changement d'apparence en fonction de l'évolution du personnage :
« J'aime que l'apparence de mon personnage reflète son voyage. Arrivé dans une grande ville ? Un passage chez le coiffeur. Appris la magie ? Pourquoi ne pas tenter la moustache ? Passé deux semaines en pleine nature ? Une barbe plus fournie s'impose !
»Dans Avowed, aucun mécanisme ne permet de modifier son apparence, même de manière immersive à travers un coiffeur ou un maquilleur en ville,
ce qui aurait permis d'ajouter un peu d'immersion, comme le fait par exemple Red Dead Redemption 2
avec la barbe qui pousse au fil de l'aventure.
Une future mise à jour pour rectifier le tir ?
Obsidian continue d'améliorer Avowed avec des mises à jour régulières, et une option de modification de l'apparence en cours de partie pourrait parfaitement s'intégrer à l'avenir. Ce n'était probablement pas une priorité avant le lancement, mais avec la montée des demandes, il ne serait pas surprenant de voir cette fonctionnalité ajoutée dans un prochain patch.
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