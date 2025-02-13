Test Avowed : Un RPG ambitieux qui manque de finition

Nous vous livrons notre test d'Avowed, après avoir pu parcourir le RPG signé Obsidian, qui nous plonge dans un monde sombre et fantastique.

Un univers bien ficelé et introduit en douceur

Un monde frustrant





Les compagnons, un vrai plus

Un gameplay à la hauteur







Des compétences pour tous

OS → Windows 10

→ Windows 10 Carte Graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

→ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Processeur → i7-13700F 2.10 GHz

→ i7-13700F 2.10 GHz RAM → 32 Go

Après plusieurs succès remarqués et de belles surprises, comme The Outer Worlds et Grounded,. Annoncé en 2020, ce RPG très attendu promet une aventure immersive.Mêlant univers fantastique, monde ouvert et mécaniques RPG à la première personne, avec des choix et conséquences poussés selon les développeurs, le titre a tout pour séduire et devenir l'une des grandes surprises de 2025. Nous avons eu la chance de le découvrir en avant-première pour vous proposer notre test, garanti sans spoiler comme d'habitude.. Pas d'inquiétude pour les nouveaux venus : nul besoin d'avoir joué aux précédents titres,. Celle-ci est profonde et riche, peut-être même un peu trop pour les joueurs qui ne souhaitent pas s'investir pleinement dans son lore ou qui risquent d'être rapidement submergés par la quantité d'informations à assimiler.Vous incarnez un Émissaire (Avowed en anglais, d'où le titre…) envoyé pour enquêter sur un mal mystérieux qui menace les Terres Vivantes, la région où se déroule l'aventure. Une épidémie ronge lentement la nature et engendre de nombreux problèmes dans ce monde peuplé d'humains, d'humanoïdes et de créatures féroces. Dès les premières minutes,Jusqu'au moment où votre propre personnage semble être touché par un phénomène étrange, lui provoquant des visions inquiétantes… Ce qui s'annonçait comme une mission de routine devient alors un périple semé d'embûches.L'immersion est immédiate, mais l'histoire peut rapidement devenir dense. Les PNJ utilisent un jargon propre à cet univers pour évoquer divers habitants, factions et menaces, ce qui peut vite dérouter. Heureusement, un codex bien fourni sert de soutien, et la répétition des dialogues ainsi que la progression des quêtes permettent de mieux appréhender la complexité de cet univers.Derrière une apparente simplicité,Les mondes ouverts sont souvent difficiles à juger tant leur appréciation dépend des attentes.. Les détails manquent de finition : les villes manquent de dynamisme et ne donnent pas envie de s'y attarder, tandis que la vie en général peine à atteindre les standards actuels du genre.Pourtant, cela n'entrave pas l'envie d'explorer et de progresser dans l'histoire ou les quêtes secondaires. Les environnements sont variés, mais certaines faiblesses sautent aux yeux : des éléments de décor inaccessibles malgré leur apparente interaction, des PNJ qui manquent de naturel (voire qui flottent dans les airs…), autant de petits défauts qui brisent l'immersion.Comme annoncé avant la sortie,. Ceux-ci ne se contentent pas de vous suivre : ils interviennent dans les dialogues et vous aident au combat grâce à leurs propres compétences (nous y reviendrons plus tard). Leur présence est bien intégrée et leurs réactions apportent du relief aux choix du joueur.Par exemple, si vous promettez à un PNJ de l'épargner, mais que plus tard vous trahissez votre parole en révélant sa cachette, votre compagnon pourra vous le reprocher. Ce genre de détail incite à réfléchir aux conséquences de ses décisions.Trop souvent, les compagnons dans les RPG sont des boulets en combat ou se montrent inutiles en exploration. Ici, ce n'est pas le cas :Leurs compétences enrichissent le gameplay, permettant d'expérimenter différentes stratégies en combat.Le gameplay pouvait laisser craindre une aventure redondante et un aspect RPG pesant. Pourtant, Obsidian prouve une fois de plus son savoir-faire avec un gameplay équilibré, juste et varié.D'après notre expérience, aucune arme ne surclasse les autres : chaque style de jeu est viable et s'adapte aux préférences du joueur. Vous pouvez explorer le monde à votre rythme : nettoyer une zone avant de passer à la suivante ou vous concentrer sur l'histoire principale, tout est possible. D'ailleurs,À côté de cela, un campement permet de gérer l'inventaire (bien que son interface ne soit pas des plus pratiques), d'améliorer armes et équipements, et d'y appliquer des effets bonus pour renforcer vos armes. Les déplacements sont fluides : les voyages ne sont pas trop longs et les développeurs ont eu la bonne idée de ne pas inclure de barre d'endurance en exploration (elle est cependant présente en combat).Les affrontements sont réussis. Que ce soit à distance ou au corps-à-corps, la difficulté est bien dosée : ni trop faciles, ni injustement punitifs. Certaines mécaniques doivent être comprises pour maximiser les dégâts selon les compétences choisies. Le bestiaire est varié, avec des créatures et des boss aux résistances spécifiques, bien que nous aurions apprécié avoir plus de diversités au fil de l'aventure. Il faudra donc adapter son équipement en conséquence : inutile d'attaquer un ennemi immunisé à la glace avec une arme imprégnée de cet élément !Un point qui pourrait diviser concerne la diversité des builds. Avowed propose trois classes principales que nous pouvons mélanger, dans lesquelles nous investissons des points de compétence. Lors de notre test, nous avons opté pour un Combattant avec quelques spécialisations de Rôdeur, afin d'obtenir un build équilibré. Libre à vous d'expérimenter, d'autant qu'il est possible de réattribuer ses points pour un faible coût si la spécialisation choisie ne vous convient pas. L'économie du jeu est tout sauf contraignante.Chaque compétence peut être améliorée jusqu'au niveau 3, ce qui la rend plus puissante. Cela permet d'affiner son style de jeu, même si certains joueurs pourraient regretter un éventail de possibilités un peu restreint.Côté techniques, rien n'a signalé. Avowed a parfaitement bien tourner sur notre ordinateur, avec tous les paramètres au maximum, avec cette configuration :