Avowed : Est-il possible de changer son apparence ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2025 à 11h59
Nombreux sont les joueurs qui se demandent s'il est possible de modifier l'apparence de son personnage durant la partie dans Avowed.
Avowed : Est-il possible de changer son apparence ?
Si vous avez déjà joué à Avowed, vous devez savoir que la personnalisation de son personnage peut être assez longue compte tenu des nombreux paramètres. Néanmoins, certains joueurs se questionnent sur le fait de savoir comment changer d'apparence en cours de partie, pour avoir un visage différent

Est-il possible de modifier son apparence dans Avowed ?

Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas possible de modifier l'apparence physique de son personnage dans Avowed. La couleur et la coupe de cheveux, la barbe, les yeux ou encore les caractéristiques d'être divin ne sont pour le moment pas modifiables. C'est pour cela qu'il faut bien prendre le temps de créer son personnage au début de la partie, auquel cas vous pourriez peut-être regretter d'avoir été trop vite. D'ailleurs, avant de valider, un message vous indique que vous ne pouvez pas changer d'apparence en cours de partie.

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Comment changer d'apparence dans Avowed

Si vous ne pouvez pas changer d'apparence physique, vous pouvez cependant modifier deux ou trois choses grâce à a la transmogrification, laquelle permet de modifier vos vêtements et armure. Gardez les bonus apportés par l'armure, mais choisissez l'apparence pour rester au goût du jour, si jamais la tenue ne vous plaît pas. Pour cela, il suffit de se rendre dans votre camp, ou d'aller directement dans votre inventaire.

Choisissez la tenue qui vous plaît, et faites un clic droit dessus (sur PC). Mais si vous vous débarrassez de l'armure/vêtement en la vendant ou quoi que ce soit d'autre, l'apparence reviendra à celle de base. Une fonctionnalité peu utile, donc. 

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Il n'est pas impossible que Obsidian permette, un jour ou l'autre, une certaine souplesse dans la modification de l'apparence du personnage, notamment sur la coupe de cheveux ou d'autres détails du visage, pour que les joueurs puissent le faire librement.

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Si vous n'avez pas encore découvert Avowed, voici notre test. Nous vous avons également concocté plusieurs guides, comme augmenter son endurance ou encore le niveau maximum. Si vous souhaitez obtenir Avowed tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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