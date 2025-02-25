Avowed : La liste complète des trophées et des succès



le 25 février 2025 à 15h07 Publié par Corentin Rimbert le 25 février 2025 à 15h07

Avowed dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % du RPG (en attendant le platine). Nous vous partageons la liste complète.