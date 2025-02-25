Avowed : La liste complète des trophées et des succès

Avowed dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % du RPG (en attendant le platine). Nous vous partageons la liste complète.
Comme la plupart des autres jeux, Avowed propose une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le 100 % du RPG fantastique d'Obsidian doivent les consulter et, surtout, s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès d'Avowed.
Liste des trophées et succès d'Avowed
Pour décrocher le 100 % d'Avowed, les joueurs et les joueuses doivent effectuer des actions précises et, bien évidemment, terminer l'histoire, qui permettra d'obtenir les 50 succès. Pas question de Platine ici puisque le titre n'est pas (encore) disponible sur PS5. Mais ce portage a de grandes chances de voir le jour à l'avenir. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Avowed :
Avowed → Terminez Avowed dans n'importe quel niveau de difficulté.
Avertissement à la citerne → Confrontez votre assassin dans la citerne.
Des présentations en bonne et due forme → Percer le secret de Naku Tedek.
À vous de faire le reste → Faire voile vers Paradis depuis Fort-Norois.
Bel é-Fior → Empêcher le Garrot d'acier de détruire Fior mes Ivèrno.
Preuve spectrale → Accomplissez les épreuves de Tebaru Senakis.
Ça va vous coûter cher → Affronter Kostya dans les tunnels de lave de la Consolation.
Allochorie → Libérez Sapadal de sa prison.
Parasitoïde → Détruisez Sapadal et absorbez son pouvoir.
Duel ursin → Invoquez un ours pour affronter un autre ours.
Du mauvais côté de l'histoire → Pousser tous vos compagnons à quitter le groupe pour vous être rangé(e) du côté du Garrot d'acier.
Plus chanceux qu'il ne le croit → Déverrouiller toutes les capacités de Kai.
Il suffit d'un peu de pouvoir → Déverrouiller toutes les capacités de Giatta.
Dans le mille → Déverrouiller toutes les capacités de Marius.
Sus à l'ennemi, trésor ! → Déverrouiller toutes les capacités de Yatzli.
Puriste du panthéon → Obtenir et placer tous les fragments et totems du sanctuaire divin.
Performance optimale → Atteignez le niveau max.
Pathfinder → Trouver tous les objets des cartes au trésor.
Pillars of Eternity → Purifier tout l'adra étranglé dans chaque région.
Nous nous souvenons → Terminez tous les vieux souvenirs.
Cache-cache → Trouver et ouvrir toutes les caches Pargrunen des Terres vivantes.
Chasseur de prime → Terminez les primes de toutes les régions.
Seigneur kith → Découvrir tous les camps des Terres vivantes.
Dungeon Siege → Pénétrer dans tous les donjons de chaque région.
Protocole de frappe alpha → Vous avez tué 15 ennemis avec des attaques furtives.
Regardez comme elle brille → Équipez-vous d'une armure entièrement améliorée.
Tyranny → Faites-vous adouber comme membre du Garrot d'acier.
Pentiment → Terminez toutes les quêtes secondaires.
Gros calibre → Équipez-vous d'une arme entièrement améliorée.
Grounded → Vous avez tué 10 araignées et 10 scarabées.
The Outer Worlds → Déverrouillez tous les balises de voyage rapide.
Réflexes à l'épreuve → Terminez Avowed en difficulté Voie des damnés.
Y a-t-il un Émissaire dans la statue ? → Réfléchir à la mort.
Tous dans le même bateau → Terminer tous les instants avec vos compagnes et compagnons dans le Jardin.
Fais tourner le champi → Essayez la drogue d'Aiko avec vos compagnons.
Le temps, c'est des skeyts → Exiger 5 fois une compensation pour vos services.
Miroir miroir → Tuez le capitaine Ngunu avec son propre poison.
Retraite anticipée → Vendez votre futur cadavre à Elia.
Œil de lynx → Trouver la pièce cachée à Fort-Norois.
Ce panneau est inutile, je ne sais pas lire → Ignorer le message d'avertissement et actionner le levier dans les ruines de la mer de sable.
Marre d'être sympa → Recourir à la violence au cours d'une conversation 10 fois.
On peut s'arranger → Résolvez pacifiquement un conflit potentiel 5 fois.
Débordement d'énergie → Maximisez un attribut.
Pantalonnade → Mentir 15 fois.
Montage d'entraînement → Effectuez toutes les séances d'entraînement avec des compagnons.
Profitez de l'ouverture ! → Parer 25 fois les attaques d'un ennemi.
C'est qui le patron ? C'est moi → Cuisiner toutes les recettes au camp.
Historien → Récupérez tous les volumes de l'Histoire des Terres vivantes dans le temple éothasian.
Explorateur → Terminez la carte des Terres vivantes de Sanza.
Faire le mort → Porter simultanément un Pantalon de nécromancien et un Collier de revenant.
Si vous n'avez pas encore découvert Avowed, voici notre test. Nous vous avons également concocté plusieurs guides, comme augmenter son endurance ou encore le niveau maximum. Si vous souhaitez obtenir Avowed tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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