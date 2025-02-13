Avowed sortira-t-il sur PS5 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 22 mai 2025 à 11h42
Certains joueurs et joueuses se demandent si Avowed, le nouveau jeu d'Obsidian sera, un jour, jouable sur la dernière console de Sony, la PS5.
Avowed sortira-t-il sur PS5 ?
Avowed, qui est développé par Obsidian et édité par Microsoft, a attisé la curiosité de nombreuses personnes au sein de la communauté, depuis sa première annonce, qui remonte en 2020. Or, tout le monde ne pourra pas y jouer au moment de sa sortie, puisque le RPG dans un univers fantastique n'arrivera que sur certaines plateformes, à savoir le PC et la Xbox Series. De ce fait, de plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Avowed sortira, à l'avenir, sur PS5.

Avowed sortira-t-il sur PS5 ?

Cette question revient souvent lorsque nous évoquons une sortie qui n'a pas lieu sur toutes les plateformes. Malheureusement, à l'heure actuelle la réponse est négative. Avowed ne sortira pas sur PS5 dans un avenir proche.

Néanmoins, tout n'est pas si négatif, étant donné que Obsidian estime que Microsoft finira par porter son titre sur PS5 plus tard, comme c'est parfois le cas. Carrie Patel, la directrice du jeu, a effectivement sous-entendu qu'un portage sur PS5 était inévitable dans une interview quelques jours avant la sortie.

Miniature vidéo

Cela dépendra surtout de l'accueil que recevra Avowed dans les semaines suivant son lancement, et comment les joueurs l'apprécieront. S'il est un succès, un portage sur PS5 sera probablement plus facile à faire que si Avowed est boudé des joueurs. La bonne nouvelle est que de notre côté, nous avons plutôt apprécié l'expérience, comme cela est mentionné dans notre test.

Un espoir pour une sortie PS5

En bref, Avowed ne sortira pas sur PS5 pour le moment, mais il est possible que les joueurs évoluant sur ces plateformes puissent tout de même le découvrir un jour, dans quelques mois, si le titre est finalement un succès, en fonction de ce que décide Obsidian et Microsoft. Mais avec un marché vidéoludique toujours aussi surprenant, rien n'est certain.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En attendant, pour découvrir Avowed, il faudra opter pour la version PC, ou la version Xbox. Sachez que le titre sera également accessible via le Game Pass. Vous pouvez également obtenir Avowed tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout
Avowed 09 juillet 2026

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.
Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0
Avowed 18 février 2026

Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque
Avowed 04 février 2026

Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.

commentaire (0)