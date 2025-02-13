Avowed sortira-t-il sur PS5 ?



modifié le 22 mai 2025 à 11h42 Publié par Corentin Rimbert modifié le 22 mai 2025 à 11h42

Certains joueurs et joueuses se demandent si Avowed, le nouveau jeu d'Obsidian sera, un jour, jouable sur la dernière console de Sony, la PS5.