Certains joueurs et joueuses se demandent si Avowed, le nouveau jeu d'Obsidian sera, un jour, jouable sur la dernière console de Sony, la PS5.
Avowed
, qui est développé par Obsidian et édité par Microsoft, a attisé la curiosité de nombreuses personnes au sein de la communauté, depuis sa première annonce, qui remonte en 2020. Or, tout le monde ne pourra pas y jouer au moment de sa sortie, puisque le RPG dans un univers fantastique n'arrivera que sur certaines plateformes, à savoir le PC et la Xbox Series. De ce fait, de plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Avowed sortira, à l'avenir, sur PS5
.
Avowed sortira-t-il sur PS5 ?
Cette question revient souvent lorsque nous évoquons une sortie qui n'a pas lieu sur toutes les plateformes. Malheureusement, à l'heure actuelle la réponse est négative. Avowed ne sortira pas sur PS5
dans un avenir proche.
Néanmoins, tout n'est pas si négatif, étant donné que Obsidian estime que Microsoft finira par porter son titre sur PS5 plus tard, comme c'est parfois le cas. Carrie Patel, la directrice du jeu, a effectivement sous-entendu qu'un portage sur PS5 était inévitable
dans une interview quelques jours avant la sortie.
Cela dépendra surtout de l'accueil que recevra Avowed
dans les semaines suivant son lancement, et comment les joueurs l'apprécieront. S'il est un succès, un portage sur PS5 sera probablement plus facile à faire que si Avowed est boudé des joueurs
. La bonne nouvelle est que de notre côté, nous avons plutôt apprécié l'expérience, comme cela est mentionné dans notre test
.
Un espoir pour une sortie PS5
En bref, Avowed ne sortira pas sur PS5 pour le moment
, mais il est possible que les joueurs évoluant sur ces plateformes puissent tout de même le découvrir un jour, dans quelques mois, si le titre est finalement un succès, en fonction de ce que décide Obsidian et Microsoft. Mais avec un marché vidéoludique toujours aussi surprenant, rien n'est certain.
En attendant, pour découvrir Avowed
, il faudra opter pour la version PC, ou la version Xbox. Sachez que le titre sera également accessible via le Game Pass. Vous pouvez également obtenir Avowed tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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