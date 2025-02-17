Avowed : Heure de sortie en France sur PC et Xbox

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 18 février 2025 à 12h23
Retrouvez l'heure de sortie en France de Avowed, que ce soit sur PC, via Steam ou Microsoft Store, ou sur la Xbox Series.
Avowed : Heure de sortie en France sur PC et Xbox
Après une longue attente, plus de quatre ans après sa révélation, Avowed va enfin sortir (bien qu'il soit déjà disponible depuis le 13 février pour celles et ceux qui ont acheté l'édition premium, avec l'accès anticipé). Très attendu, Avowed pourrait créer la belle surprise, d'autant plus qu'il est disponible dans le Game Pass. 

Ainsi, si vous faites partie des nombreux joueurs à attendre de pied ferme ce Avowed sur PC ou Xbox Series, nous vous indiquons l'heure de sortie sur les différentes plateformes.
 

Heure de sortie de Avowed en France

Comme vous le savez probablement déjà, l'heure de sortie d'un jeu varie très souvent. Certaines fois, les titres se rendent disponibles dans la matinée ou bien en fin d'après-midi tandis que parfois, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir ladite production vidéoludique dès minuit, le jour de sa sortie. Ce n'est pas le cas ici puisqu'il faudra attendre jusqu'en fin de journée, mais au moins, toutes les plateformes en profiteront en même temps.
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Selon les informations visibles sur les différentes plateformes, Avowed sortira le 18 février, à 19 heures, heure française. Et ce, sur PC et Xbox Series.
  • PC, via Steam ou Microsoft Store → 19 heures
  • Xbox Series →  19 heures
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Quelques heures avant la sortie officielle, les développeurs ont bel et bien confirmé l'heure de lancement pour 19 heures, en France. 

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Enfin, pour celles et ceux qui ont précommandé Avowed en version numérique, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le prétélécharger, dans le but d'en profiter encore plus vite. Pour les autres, il faudra donc patienter jusqu'à ce mardi 18 février, en fin d'après-midi.

Miniature vidéo

Pour le moment, aucune sortie sur PS5 n'est prévue. Vous pouvez retrouver quelques guides pour vous aider, notamment sur les romances, ou sa durée de vie. Nous vous expliquons aussi comment passer de la première à la troisième personne. Si vous souhaitez obtenir Avowed tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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