Avowed : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie d'Avowed et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le nouveau RPG d'Obsidian.
Avowed
est un jeu en monde ouvert, à la première personne, avec un fort aspect RPG, développé par l'excellent studio Obsidian et édité par Xbox Game. Disponible depuis février 2025, le titre nous plonge dans un univers fantastique où il faudra explorer les Terres Vivantes dans le but d'aider le peuple à vaincre le mal qui le ronge.
Étant donné qu'il est disponible dans le Game Pass, le titre attire de nombreux joueurs et certains se posent des questions notamment sur sa durée de vie et combien d'heures il faudra pour le terminer
. Nous tentons de vous répondre.
Combien d'heures pour terminer Avowed ?
Comme pour la grande majorité des jeux en monde ouvert, la durée de vie de Avowed
dépend de plusieurs paramètres, notamment de votre façon de jouer et de vos objectifs. Si vous désirez obtenir le Platine/100 % du jeu, vous passerez beaucoup plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant qu'accomplir l'histoire principale. Même si dans le cas d'Avowed
, il sera très difficile de rusher l'histoire, puisque tous les monstres, même ceux de la quête principale, ont un niveau bien défini, ne se basant pas sur celui des joueurs.
Cependant, nous pouvons vous donner une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Avowed
, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le nouveau RPG d'Obsidian avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce, en fonction de divers objectifs.
- Terminer l'histoire principale d'Avowed → Environ 25-30 heures.
- Terminer l'histoire principale d'Avowed et faire de l'annexe → Environ 50 heures.
- Terminer Avowed à 100 % → Au moins 60 heures.
De ce fait, Avowed
propose une durée de vie
plutôt intéressante, surtout pour celles et ceux qui y joueront via le Game Pass.
D'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, sachez qu'il est disponible sur PC, Xbox Series et via le Game Pass. Pour le moment, aucune sortie sur PS5 n'est prévue
. Vous pouvez également obtenir Avowed
tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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