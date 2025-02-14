Avowed propose-t-il des romances ?

Puisque Avowed est un RPG, certains joueurs se demandent s'il est possible d'avoir une romance avec l'un des personnages. Nous vous disons tout.
Disponible en ce mois de février 2025, Avowed était très attendu des joueurs qui ont pu découvrir son monde
, qui se situe dans l'univers de Pillars of Eternity. Il s'agit d'un RPG en monde ouvert, très fantastique donc, avec divers aspects très poussés.
L'une des questions des joueurs qui revient concerne la romance dans Avowed
. Est-il possible d'entamer une relation avec l'un des personnages du jeu ou non ?
Y a-t-il de la romance dans Avowed ?
Cette fonctionnalité est très populaire notamment dans les RPG où l'histoire et les choix ont un impact, ce qui est clairement le cas dans Avowed
. Ces derniers temps, nous avons pu en voir dans des jeux tels que Baldur's Gate 3 ou encore Kingdom Come: Deliverance 2.
Malheureusement, dans le cas de Avowed, la réponse est non, il n'y a aucune romance possible avec les compagnons de voyage
. Même si ces derniers vont réagir à vos différents choix lors des dialogues, que ce soit de manière positive ou négative, il n'existe aucun moyen de nouer une relation plus forte avec ces PNJ
.
D'ailleurs, l'information avait été dévoilée avant la sortie par la directrice de la création, Carrie Patel. Celle-ci explique que les équipes avaient effectivement abordé le sujet, et que si la fonctionnalité était ajoutée il fallait qu'elle soit « significative et non romanesque
». Après divers échanges, il a été décidé de ne pas apporter de romance dans Avowed
, au grand dam d'une partie de la communauté.
Étant donné l'importance que nous accordons à nos compagnons en tant que personnages réellement liés à l'histoire centrale comme ils ne l'étaient pas dans la plupart de nos jeux précédents, nous voulions être sûrs que si nous allions proposer une romance, nous allions vraiment, vraiment, vraiment la faire correctement - ou pas du tout. Pour Avowed, nous avons décidé de nous concentrer sur d'autres aspects de nos compagnons.
Malgré tout, vous pourrez toujours nouer des relations fortes avec vos compagnons de voyages, surtout si vous faites les bons choix lors des différentes quêtes qui vous seront proposées.
Disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, Avowed ne l'est pas encore sur PS5
. Vous pouvez également obtenir Avowed tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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