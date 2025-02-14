Avowed : Comment passer de la première à la troisième personne ?

Si Avowed est un jeu à la première personne, il est possible de jouer à la troisième personne, pour celles et ceux qui préfèrent. Nous vous expliquons comment.
Depuis son annonce, Avowed
a été présenté comme un RPG en monde ouvert jouable à la première personne. Parfait pour augmenter l'immersion et rajouter plus d'action, notamment lors des combats. De nombreux joueurs ont d'ailleurs choisi de personnaliser l'interface pour supprimer certains éléments secondaires, pour se plonger encore plus dans ce monde fantastique.
Toutefois, pour que tout le monde y trouve son compte, les développeurs ont implanté une fonction pour passer à la troisième personne
. Si vous souhaitez jouer à Avowed à la troisième personne, ou essayer, nous vous disons comment faire
.
Comment passer de la vue à première à la troisième personne dans Avowed ?
Ce passage est assez simple et se fait aussi souvent que souhaité. Il suffit simplement d'appuyer sur une simple touche, à tout moment du jeu :
- Sur PC, appuyez sur la touche « U ».
- En jouant avec une manette, il faut appuyer sur le stick analogique droit.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez dans les paramètres du jeu, dans l'onglet clavier si vous êtes sur PC, ou commandes sur Xbox, pour savoir quelle touche utiliser.
Faut-il jouer en première ou troisième personne ?
Comme nous vous le disions, le jeu a été conçu pour jouer à la première personne
. Il sera donc plus agréable en se glissant dans la peau du protagoniste, l'Émissaire. Que ce soit pour l'immersion ou le gameplay, la vue à la première personne est un excellent choix.
À la troisième personne, vous aurez une meilleure vision du monde et pourrez être plus attentif à l'environnement. Les combats seront en revanche un peu plus compliqués à gérer.
Quoi qu'il en soit, le choix reste le vôtre et Avowed reste parfaitement jouable en première ou troisième personne
.
Rappelons que Avowed
est disponible sur PC et Xbox Series, mais pas sur PS5
. Vous pouvez également retrouver un guide sur les voyages rapides
et soigner le poison
. Nous répondons aussi à la question des romances
.
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