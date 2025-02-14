Avowed : Comment passer de la première à la troisième personne ?



le 14 février 2025 à 18h41 Publié par Corentin Rimbert le 14 février 2025 à 18h41

Si Avowed est un jeu à la première personne, il est possible de jouer à la troisième personne, pour celles et ceux qui préfèrent. Nous vous expliquons comment.