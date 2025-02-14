Avowed : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Pour se déplacer plus rapidement dans le monde d'Avowed, il est possible de voyager rapidement. Nous vous expliquons comment faire.
Le monde d'Avowed
est particulièrement vaste et complet. De nombreuses missions ou activités attendent les joueurs et il faudra parfois parcourir de grandes distances, ce qui peut parfois être redondant au bout d'un moment, surtout que les allers et retours sont parfois nombreux lors d'une même mission.
Fort heureusement, les développeurs ont introduit les voyages rapides
et ceux-ci sont très simples d'utilisation, et ne coûtent rien, contrairement à certains jeux qui demandent de payer une somme d'argent ou les restreignent.
Nous vous expliquons donc comment utiliser les voyages rapides dans Avowed
.
Comment fonctionnent les voyages rapides dans Avowed ?
Le voyage rapide dans Avowed fonctionne grâce à des points de téléportation, appelés balises, qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure
. Plus vous découvrirez la carte, plus vous en débloquerez. Pour ce faire, il suffit de passer à côté une fois pour le rendre actif. Ces derniers sont ensuite affichés en rose sur la carte, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.
Ensuite, pour voyager rapidement, il suffit de cliquer sur la balise de votre choix
, et d'accepter le voyage.
Vous aurez alors un petit écran de chargement, et pourrez ensuite reprendre votre partie en continuant votre chemin. De quoi gagner de précieuses minutes. Si vous souhaitez terminer rapidement une quête ou que vous n'avez pas spécialement l'envie d'explorer la zone, vous allez pouvoir user des voyages rapides autant de fois que vous le voulez. Une bonne idée de la part d'Obsidian, puisque cela permet de rendre l'expérience Avowed
moins contraignante, et plus agréable.
Rappelons que Avowed
est disponible sur PC et Xbox Series, mais pas sur PS5
. Vous pouvez également retrouver sa durée de vie
, pour avoir une estimation du temps que vous passerez en jeu. Nous répondons aussi à la question des romances
.
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