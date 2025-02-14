Avowed poison : Comment se soigner et perdre cet effet ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 février 2025 à 16h59
Lors des combats, vous serez peut-être empoisonné dans Avowed. Nous vous expliquons comment faire pour vous soigner.
Avowed poison : Comment se soigner et perdre cet effet ?
À l'instar de nombreux RPG à l'allure fantastique, avec des monstres, les dégâts élémentaires sont présents dans Avowed et il possible de recevoir des dégâts de feu, de glace et même d'être empoisonné. Certaines créatures vous infligeront effectivement des dégâts de poison, ce qui peut être très dangereux étant donné que votre vie va baisser sur le temps durant quelques secondes, un vrai piège si vous êtes en combat.

Fort heureusement, il existe un moyen de se soigner de cet état empoisonné, pour reprendre le combat et récupérer une barre de PV normale. Nous vous expliquons comment faire.

Comment se soigner du poison dans Avowed ?

Comme vous l'aurez remarqué si vous avez déjà passé quelques heures dans Avowed, les consommables sont nombreux, très nombreux. Vous pouvez en ramasser rapidement et facilement en explorant et en tuant des mobs, et ils vous serviront pour vous soigner. La plupart seront utiles pour les PV, mais d'autres possèdent des bonus supplémentaires.

L'un d'entre eux va particulièrement retenir notre attention pour se soigner du poison : les baies de printemps.

baies-poison
Celles-ci se trouvent très facilement dans le monde d'Avowed, et permettent, comme vous pouvez le constater de dissiper les accumulations de poison et de saignement. Ainsi, si vous êtes empoisonné ou que vous saignez, vous n'avez qu'à consommer ces baies et l'affaire sera pratiquement réglée. Nous vous conseillons d'en avoir toujours sur vous, et surtout de ne pas les consommer sans en avoir besoin. Pour les soins, optez pour d'autres consommables.

poison
Enfin, vous pouvez évidemment améliorer votre résistance au poison dans le build de votre personnage, pour subir moins de dégâts (en ajoutant des points dans la compétence Constitution).

poison3
Rappelons que Avowed est disponible sur PC et Xbox Series, mais pas sur PS5. Vous pouvez également retrouver sa durée de vie, pour avoir une estimation du temps que vous passerez en jeu. Nous répondons aussi à la question des romances.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout
Avowed 09 juillet 2026

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.
Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0
Avowed 18 février 2026

Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque
Avowed 04 février 2026

Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.

commentaire (0)