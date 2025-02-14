Avowed poison : Comment se soigner et perdre cet effet ?

Lors des combats, vous serez peut-être empoisonné dans Avowed. Nous vous expliquons comment faire pour vous soigner.
À l'instar de nombreux RPG à l'allure fantastique, avec des monstres, les dégâts élémentaires sont présents dans Avowed
et il possible de recevoir des dégâts de feu, de glace et même d'être empoisonné. Certaines créatures vous infligeront effectivement des dégâts de poison,
ce qui peut être très dangereux étant donné que votre vie va baisser sur le temps durant quelques secondes, un vrai piège si vous êtes en combat.
Fort heureusement, il existe un moyen de se soigner de cet état empoisonné
, pour reprendre le combat et récupérer une barre de PV normale. Nous vous expliquons comment faire.
Comment se soigner du poison dans Avowed ?
Comme vous l'aurez remarqué si vous avez déjà passé quelques heures dans Avowed
, les consommables sont nombreux, très nombreux. Vous pouvez en ramasser rapidement et facilement en explorant et en tuant des mobs, et ils vous serviront pour vous soigner. La plupart seront utiles pour les PV, mais d'autres possèdent des bonus supplémentaires.L'un d'entre eux va particulièrement retenir notre attention pour se soigner du poison : les baies de printemps
.
Celles-ci se trouvent très facilement dans le monde d'Avowed, et permettent, comme vous pouvez le constater de dissiper les accumulations de poison et de saignement. Ainsi, si vous êtes empoisonné ou que vous saignez, vous n'avez qu'à consommer ces baies et l'affaire sera pratiquement réglée
. Nous vous conseillons d'en avoir toujours sur vous, et surtout de ne pas les consommer sans en avoir besoin. Pour les soins, optez pour d'autres consommables.
Enfin, vous pouvez évidemment améliorer votre résistance au poison dans le build de votre personnage
, pour subir moins de dégâts (en ajoutant des points dans la compétence Constitution).
Rappelons que Avowed
est disponible sur PC et Xbox Series, mais pas sur PS5
. Vous pouvez également retrouver sa durée de vie
, pour avoir une estimation du temps que vous passerez en jeu. Nous répondons aussi à la question des romances
.
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