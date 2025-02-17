Avowed : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Avowed peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Avowed
est un RPG en monde ouvert dans un univers fantastique, avec une possibilité d'exploration très importante. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Avowed
.
Carte interactive de Avowed
Comme nous vous le disions, Avowed
regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit l'emplacement des boss, de certains collectibles ou encore des emplacements de voyages. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Avowed
est évidemment la bienvenue.
- Meilleure carte interactive de Avowed → mapgenie
Grâce à cette carte
, qui vous propose toutes les régions de Avowed, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive
, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les emplacements d'armes, les marchands ou les différentes activités. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Avowed
, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.
Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.
En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Avowed
, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.
Pour le moment, aucune sortie sur PS5 n'est prévue
. Vous pouvez retrouver quelques guides pour vous aider, notamment sur les romances
, ou sa durée de vie
. Nous vous expliquons aussi comment passer de la première à la troisième personne
. Si vous souhaitez obtenir Avowed
tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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