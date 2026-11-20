Ubisoft a, récemment, confirmé de nouveaux licenciements, affectant plus de 150 employés dans deux studios conséquents.

Depuis quelques mois maintenant, Ubisoft est à la une de l'actualité vidéoludique, en raison de multiples licenciements dans différents studios. Aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, étant donné qu'Ubisoft a annoncé 166 licenciements dans deux studios d'envergure, Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec.

De nouveaux licenciements du côté d'Ubisoft

En effet, comme reporté par IGN, qui a reçu une déclaration de la firme, Ubisoft a licencié 166 employés à travers deux studios, c'est-à-dire Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec (Assassin's Creed Shadows). D'après les informations partagées par le média, les personnes affectées travaillaient sur des projets annulés ou bien réorientés. Certaines d'entre elles n'avaient pas été réaffectées à « en raison de la diminution du nombre de projets en cours ».

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Un porte-parole d'Ubisoft a déclaré ceci à IGN à ce sujet : « Ubisoft réduit ses effectifs de 166 postes au sein de ses sites de Montréal et de Québec. À mesure que notre portefeuille évolue, nos besoins en matière de production changent, ce qui nous oblige à ajuster la taille de certaines équipes afin de garantir que nos ressources soient alignées sur les priorités de production actuelles et les besoins de l'entreprise ». Le porte-parole a précisé que les employés affectés par ces licenciements seront accompagnés :

Nous accordons une grande valeur aux contributions de ces équipes et sommes conscients de l'impact que cela peut avoir sur nos collègues. Nous nous engageons à les accompagner tout au long de ce processus avec bienveillance et respect. Les personnes concernées bénéficieront d'indemnités de départ, d'une prolongation de leur couverture santé, de services d'aide à la transition de carrière ainsi que d'autres ressources.

As gaming headlines focus on the launch of GTA 6, Assassin's Creed maker Ubisoft has announced another round of restructuring that eliminates 166 more jobs. https://t.co/9CTrb34ROe https://t.co/xTaCKAPGwT — IGN (@IGN) November 19, 2026

À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore sur quel projet travaille Ubisoft Québec. Le studio a notamment travaillé sur Assassin's Creed Shadows, qui est disponible depuis le 20 mars 2025 et qui est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :