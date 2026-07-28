Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.

Comme vous le savez probablement déjà, la célèbre franchise Assassin's Creed d'Ubisoft va avoir le droit à une adaptation cinématographique, et plus précisément à une série pour Netflix. Si celle-ci est encore très mystérieuse, des images ont récemment fuité et montrent certains décors de la série Assassin's Creed.

La série Assassin's Creed au cœur d'une fuite

En effet, une vidéo, originellement partagée sur TikTok, puis sur Twitter/X par différents internautes, a fuité, il y a très peu de temps, et donne un aperçu du plateau de la série Assassin's Creed. Cette vidéo, qui dure près de 30 secondes, nous montre ainsi un décor en ruine, qui est notamment constitué de plusieurs piliers typiques de l'architecture romaine. L'un d'entre eux dispose, d'ailleurs, de l'emblématique logo de la licence.

I must apologize I only have the Discord approved crunchy version pic.twitter.com/8BocAlbkXQ — Spirit of Rot 💀🪄✨ (@616riddler) July 25, 2026

Ce que nous savons de la série Assassin's Creed à ce jour

Comme dit précédemment, la série Assassin's Creed, qui est dirigée par Roberto Patino et David Wiener, n'a pas encore profité d'informations complémentaires et officielles. Pour autant, il a déjà été précisé que celle-ci proposera une histoire se déroulant en l'an 64 après Jésus-Christ, au cœur de la Rome antique. De plus, le casting de la série Assassin's Creed, dont le tournage a débuté, a déjà été révélé, bien que nous ne sachions pas encore les rôles de chacun :

Lola Petticrew (Trespasses)

Toby Wallace (Euphoria)

Laura Marcus (The Jetty)

Tanzyn Crawford (A Knight of the Seven Kingdoms)

Zachary Hart (The Witcher: L'Héritage du sang)

Nabhaan Rizwan (Film Club)

Claes Bang (Guillaume Tell)

Noomi Rapace (Millénium)

Ramzy Bedia (H)

Sean Harris (Le Roi)

Corrado Invernizzi (Woken)

Sandra Guldberg Kampp (Foundation)

Youssef Kerkour (Home)

Mirren Mack (The Doll Factory)

Louis McCartney (Silent Roar)

À lire également Assassin's Creed : Ubisoft vient de confirmer le lieu et la période historique de la série Netflix

Comme vous le savez probablement déjà, la série Assassin's Creed n'a pas encore dévoilé de premier trailer ou encore sa date de sortie. Affaire à suivre, sur ce point...