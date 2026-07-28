Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 juillet 2026 à 11h34
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Comme vous le savez probablement déjà, la célèbre franchise Assassin's Creed d'Ubisoft va avoir le droit à une adaptation cinématographique, et plus précisément à une série pour Netflix. Si celle-ci est encore très mystérieuse, des images ont récemment fuité et montrent certains décors de la série Assassin's Creed.

La série Assassin's Creed au cœur d'une fuite

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En effet, une vidéo, originellement partagée sur TikTok, puis sur Twitter/X par différents internautes, a fuité, il y a très peu de temps, et donne un aperçu du plateau de la série Assassin's Creed. Cette vidéo, qui dure près de 30 secondes, nous montre ainsi un décor en ruine, qui est notamment constitué de plusieurs piliers typiques de l'architecture romaine. L'un d'entre eux dispose, d'ailleurs, de l'emblématique logo de la licence.

Ce que nous savons de la série Assassin's Creed à ce jour

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Comme dit précédemment, la série Assassin's Creed, qui est dirigée par Roberto Patino et David Wiener, n'a pas encore profité d'informations complémentaires et officielles. Pour autant, il a déjà été précisé que celle-ci proposera une histoire se déroulant en l'an 64 après Jésus-Christ, au cœur de la Rome antique. De plus, le casting de la série Assassin's Creed, dont le tournage a débuté, a déjà été révélé, bien que nous ne sachions pas encore les rôles de chacun :

  • Lola Petticrew (Trespasses)
  • Toby Wallace (Euphoria)
  • Laura Marcus (The Jetty)
  • Tanzyn Crawford (A Knight of the Seven Kingdoms)
  • Zachary Hart (The Witcher: L'Héritage du sang)
  • Nabhaan Rizwan (Film Club)
  • Claes Bang (Guillaume Tell)
  • Noomi Rapace (Millénium)
  • Ramzy Bedia (H)
  • Sean Harris (Le Roi)
  • Corrado Invernizzi (Woken)
  • Sandra Guldberg Kampp (Foundation)
  • Youssef Kerkour (Home)
  • Mirren Mack (The Doll Factory)
  • Louis McCartney (Silent Roar)

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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