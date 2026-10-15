Ubisoft : Des licenciements seraient également prévus du côté des studios en Allemagne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 12h01
D'après un récent rapport, Ubisoft aurait également prévu de licencier plusieurs de ses employés travaillant dans les studios situés en Allemagne.
Ubisoft : Des licenciements seraient également prévus du côté des studios en Allemagne

Depuis son intention de restructuration, Ubisoft a déjà annoncé de nombreux licenciements au sein de certains de ses studios. Il y a très peu de temps, nous apprenions, d'ailleurs, que RedLynx (licence Trials) pourrait bientôt fermer, tandis que l'équipe d'Ubisoft Singapour a été réduite. Or, ce n'est pas tout : Ubisoft souhaiterait également se séparer de plusieurs de ses employés en Allemagne.

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Des licenciements possibles du côté des studios d'Ubisoft en Allemagne

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D'après le journaliste Stephen Tolito, de Game File, Ubisoft prévoirait de réduire les effectifs dans ses studios basés en Allemagne et aurait ainsi initié un plan de départs volontaires. Les studios concernés par cette mesure sont ceux de Düsseldorf, Berlin et Mainz. Stephen Tolito précise que 100 employés pourraient, dès lors, être affectés. Game File partage une déclaration d'un représentant de l'entreprise : 

En Allemagne, nous avons entamé la semaine dernière des discussions avec le comité d'entreprise au sujet d'un projet de plan de départ volontaire concernant Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Berlin et Ubisoft Mainz. Le plan volontaire est la principale mesure proposée pour accompagner les changements organisationnels envisagés.

Ubisoft Mainz est notamment connu des joueurs et des joueuses pour la franchise Anno, dont le dernier opus, soit Anno 117: Pax Romana, est sorti en novembre 2025. Les studios de Berlin et de Düsseldorf ont apporté leur soutien pour plusieurs titres, dont Rainbow Six Siege et le remake de Rayman à venir, c'est-à-dire Rayman Legends Retold

Le média précise aussi que plus de la moitié de ces nouvelles suppressions d'emplois devraient concerner Ubisoft Düsseldorf, car il s'agit du studio le plus massif des trois en termes d'effectifs (plus de 400 personnes). Game File donne également des statistiques plutôt intéressantes, concernant les derniers changements opérés par Ubisoft : « Fin septembre 2022, l'entreprise comptait 20 729 salariés. Fin mars 2026, ce chiffre est tombé à 16 590 ». 

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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