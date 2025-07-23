Assassin's Creed Shadows : Une sortie sur Nintendo Switch 2 envisagée ?

Il se pourrait qu'Assassin's Creed Shadows débarque à l'avenir sur Nintendo Switch 2, bien qu'Ubisoft entretienne encore le mystère à propos de ce portage.

Un portage d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 ?

L'arrivée d'Assassin's Creed Shadows sur Switch 2 semble possible

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Depuis le lancement de la Switch 2, les joueurs et les joueuses attendent de savoir, et dans certains cas espèrent, que plusieurs jeux arriveront sur la dernière-née de Nintendo. La communauté se pose notamment cette question à propos d'. Il y a très peu de temps,Lors d'une récente conférence téléphonique quant aux résultats financiers d'Ubisoft,Ainsi, en réponse à un investisseur,. Nous savons déjà que Star Wars Outlaws débarquera bientôt sur la nouvelle console de Nintendo. Il pourrait ainsi s'agir du titre de Massive Entertainment ou d'un autre.D'ailleurs, par la suite,et a déclaré : « Et nous avons également de nouvelles versions qui seront disponibles sur d'autres machines ». Ce qui signifie donc clairement que l'opusdébarquera, à l'avenir, sur d'autres plateformes de jeu. Yves Guillemot n'a, malheureusement, pas apporté de plus amples précisions à ce sujet. Pour autant,Comme vous le savez probablement déjà, les précédentes générations de consoles Nintendo ont souvent accueilli les productions Assassin's Creed. Assassin's Creed 3, pour ne citer qu'un seul exemple, avait rejoint la Wii U seulement un mois après sa sortie sur les autres plateformes en 2012.D'ailleurs,, désireux de toucher un public toujours plus large. Cette démarche permettrait également au jeu de bénéficier d'une seconde vague commerciale, séduisant les nouveaux acquéreurs de la console Nintendo. Reste à savoir si cela sera bien le cas. Comme vous l'aurez compris, à l'heure actuelle,Pour rappel,est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :