Assassin's Creed Shadows : Une sortie sur Nintendo Switch 2 envisagée ?

Il se pourrait qu'Assassin's Creed Shadows débarque à l'avenir sur Nintendo Switch 2, bien qu'Ubisoft entretienne encore le mystère à propos de ce portage.
Depuis le lancement de la Switch 2, les joueurs et les joueuses attendent de savoir, et dans certains cas espèrent, que plusieurs jeux arriveront sur la dernière-née de Nintendo. La communauté se pose notamment cette question à propos d'Assassin's Creed Shadows
. Il y a très peu de temps, Ubisoft a apporté des éléments de réponse quant à un potentiel portage d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2, tout en laissant planer le doute
.
Un portage d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 ?
Lors d'une récente conférence téléphonique quant aux résultats financiers d'Ubisoft, le PDG de la firme, Yves Guillemot, et le directeur financier, Frederick Duguet, ont entretenu le mystère autour d'un potentiel portage d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2
.
Ainsi, en réponse à un investisseur, Frederick Duguet a mentionné le fait qu'un « jeu » sera lancé sur la Switch 2 au cours de l'année fiscale en cours, sans pour autant préciser lequel
. Nous savons déjà que Star Wars Outlaws débarquera bientôt sur la nouvelle console de Nintendo. Il pourrait ainsi s'agir du titre de Massive Entertainment ou d'un autre.
D'ailleurs, par la suite, Yves Guillemot a parlé d'Assassin's Creed Shadows
et a déclaré : « Et nous avons également de nouvelles versions qui seront disponibles sur d'autres machines
». Ce qui signifie donc clairement que l'opus Shadows
débarquera, à l'avenir, sur d'autres plateformes de jeu. Yves Guillemot n'a, malheureusement, pas apporté de plus amples précisions à ce sujet. Pour autant, cette déclaration pousse naturellement à envisager l'arrivée d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2
.
L'arrivée d'Assassin's Creed Shadows sur Switch 2 semble possible
Comme vous le savez probablement déjà, les précédentes générations de consoles Nintendo ont souvent accueilli les productions Assassin's Creed. Assassin's Creed 3, pour ne citer qu'un seul exemple, avait rejoint la Wii U seulement un mois après sa sortie sur les autres plateformes en 2012. La logique commerciale voudrait donc que Assassin's Creed Shadows suive cette même trajectoire, renforçant ainsi les chances d'un portage sur la Switch 2
.
D'ailleurs, porter Assassin's Creed Shadows sur Switch 2 représenterait un enjeu stratégique clé pour Ubisoft
, désireux de toucher un public toujours plus large. Cette démarche permettrait également au jeu de bénéficier d'une seconde vague commerciale, séduisant les nouveaux acquéreurs de la console Nintendo. Reste à savoir si cela sera bien le cas. Comme vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, Ubisoft laisse encore planer le doute à propos de la sortie probable d'Assassin's Creed Shadows sur Switch 2
.
Pour rappel, Assassin's Creed Shadows
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)