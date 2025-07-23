Assassin's Creed Shadows : La sortie du DLC Traque sur Awaji se précise, c'est pour bientôt

Ubisoft a dévoilé une nouvelle fenêtre de sortie pour le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows. Le rendez-vous est proche.

Le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows n'est pas si loin

À l'approche des fêtes de fin d'année, le potentiel à moyen terme du jeu sera soutenu par l'extension Claws of Awaji [Traque sur Awaji], prévue pour le deuxième trimestre, qui introduira plus de 10 heures de nouveaux contenu ainsi que de nouvelles armes, compétences et capacités, élargissant et enrichissant encore davantage l'expérience de jeu.

À lire également Assassin's Creed Shadows : Une fenêtre de sortie pour le DLC Traque sur Awaji a fuité

Le DLC Traque sur Awaji, qu'apportera-t-il sur Assassin's Creed Shadows ?

Chargement du sondage... 0 votant Voter

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur aventure aux côtés de Naoe et de Yasuke, sur, attendent désormais avec impatience l'arrivée du DLC Traque sur Awaji (« Claws of Awaji » dans la langue de Shakespeare). Ces derniers seront alors ravis d'apprendre que ce contenu additionnel ne devrait pas tarder :C'est dans son dernier rapport financier qu'Ubisoft a donné de plus amples informations concernant le DLC à venir d'. Ainsi, d'après les détails donnés,. Dans ledit rapport, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants :Rappelons, à ce sujet, qu'au cours du mois de mai 2025, Insider Gaming avait indiqué que le DLC Traque sur Awaji d'pourrait sortir en septembre prochain. Une rumeur qui colle donc avec les propos officiels. Pour autant, il reste encore à connaître la date de sortie précise de ladite extension d'Via le DLC Traque sur Awaji d', les joueurs et les joueuses seront transportés vers une toute nouvelle région à explorer, soit l'île d'Awaji. Là-bas, ces derniers pourront rencontrer une toute nouvelle faction. Il sera, par ailleurs, possible de récupérer de nouvelles armes et de débloquer de nouvelles compétences pour les protagonistes. Finalement, Ubisoft a précisé que l'extension Traque sur Awaji, qui est gratuite pour toutes celles et ceux qui ont précommandé l'opus, offre plus d'une dizaine d'heures de jeu.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :