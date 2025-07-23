Assassin's Creed Shadows s'offre un nouveau record et tease des mises à jour à venir

Ubisoft a, récemment, communiqué un nouveau chiffre pour Assassin's Creed Shadows, tout en assurant que des mises à jour sont en route.

Assassin's Creed Shadows passe un nouveau cap

Chargement du sondage... 0 votant Voter

5 MILLION ASSASSINS



🗡️ 2B stealth kills

🏇 1B km traveled

🐶 38M animals petted

…and still, you paused to take in the view. 🌸



Thank you for forging legends with us.



Naoe & Yasuke's journey continues—updates coming this week! pic.twitter.com/8t42BMo3Sl — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 22, 2025

Des mises à jour arrivent pour Assassin's Creed

À lire également Le budget d'Assassin's Creed Shadows est énorme : Ubisoft dévoile une somme impressionnante

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de mars 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Ubisoft, a su convaincre les joueurs et les joueuses, qui semblent avoir apprécié leur périple au Japon féodal, et ce, aux côtés de Naoe et Yasuke. D'ailleurs,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a annoncé qu'depuis son lancement. Un bel exploit pour ce titre, qui était assez attendu mais qui a également été sujet à quelques controverses avant sa sortie. Toutefois, nous ne possédons pas d'informations sur les ventes de l'opus, à ce jour.D'ailleurs, dans la même publication, les développeurs ont partagé d'autres statistiques, notamment en ce qui concerne le nombre d'animaux caressés surmais aussi à propos des éliminations furtives et de la distance parcourue. Des chiffres plutôt impressionnants, vous en conviendrez certainement.Ubisoft a profité de cette annonce pour indiquer qu'va encore recevoir de nouvelles mises à jour. Nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants : « Le voyage de Naoe et Yasuke continue - des mises à jour arrivent cette semaine ! ». Nul doute qu'Ubisoft nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant le contenu de ces prochains patchs pour, en temps et en heure.Dans tous les cas, si vous n'avez pas encore découvert les aventures de Naoe et Yasuke, sachez qu'est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :