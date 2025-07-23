Assassin's Creed Shadows s'offre un nouveau record et tease des mises à jour à venir

Ubisoft a, récemment, communiqué un nouveau chiffre pour Assassin's Creed Shadows, tout en assurant que des mises à jour sont en route.
Disponible depuis la fin du mois de mars 2025, Assassin's Creed Shadows
, qui est développé ainsi qu'édité par Ubisoft, a su convaincre les joueurs et les joueuses, qui semblent avoir apprécié leur périple au Japon féodal, et ce, aux côtés de Naoe et Yasuke. D'ailleurs, Ubisoft a dévoilé, il y a très peu de temps, une nouvelle statistique concernant Assassin's Creed Shadows et en a profité pour teaser de nouveaux patchs
.
Assassin's Creed Shadows passe un nouveau cap
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a annoncé qu'Assassin's Creed Shadows a dépassé la barre des 5 millions de joueurs et de joueuses
depuis son lancement. Un bel exploit pour ce titre, qui était assez attendu mais qui a également été sujet à quelques controverses avant sa sortie. Toutefois, nous ne possédons pas d'informations sur les ventes de l'opus Shadows
, à ce jour.
D'ailleurs, dans la même publication, les développeurs ont partagé d'autres statistiques, notamment en ce qui concerne le nombre d'animaux caressés sur Assassin's Creed Shadows
mais aussi à propos des éliminations furtives et de la distance parcourue. Des chiffres plutôt impressionnants, vous en conviendrez certainement.
Des mises à jour arrivent pour Assassin's Creed
Ubisoft a profité de cette annonce pour indiquer qu'Assassin's Creed Shadows
va encore recevoir de nouvelles mises à jour. Nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants : « Le voyage de Naoe et Yasuke continue - des mises à jour arrivent cette semaine !
». Nul doute qu'Ubisoft nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant le contenu de ces prochains patchs pour Assassin's Creed Shadows
, en temps et en heure.
Dans tous les cas, si vous n'avez pas encore découvert les aventures de Naoe et Yasuke, sachez qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)